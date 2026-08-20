'헤비급 베테랑' 스피박, 페트리노의 돌풍에 제동 걸까

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큰사진보기 ▲세르게이 스피박(사진 오른쪽)에게 남은 시간은 많지 않다. UFC 제공

테이크다운이 승부의 열쇠… 스피박, 타격전을 피해야 산다



헤비급에서는 상대를 한 번 넘어뜨리는 것만으로도 경기 흐름이 크게 달라진다. 그런 관계로 페트리노가 옥타곤 바닥에서 스피박의 그래플링에 움직임을 제한당할 경우 강점인 타격을 제대로 활용하기 어려워질 수 있다. 그래플링에 신경쓰다 보면 마음놓고 타격을 내기가 부담스러워지기 때문이다.



반대로 페트리노가 스피박의 테이크다운 시도를 막아내면서 중거리에서 펀치를 계속 적중시킨다면 상황은 달라진다. 스피박은 계속해서 거리를 좁혀야 하는 입장이 되고, 그 과정에서 페트리노의 카운터에 노출될 가능성이 커진다.



야후 스포츠, MMA Mania 등 해외 매체는 이번 대결을 주요 헤비급 경기로 다루면서 두 선수의 파이팅 스타일 차이를 주목하고 있다. 각종 커뮤니티에서도 스피박의 그래플링과 페트리노의 타격 가운데 어느 쪽이 더 우세할지를 두고 의견이 엇갈린다.



스피박에게 현재 중요한 것은 연승이다. 직전 델리야전 승리에 이어 페트리노까지 잡아낸다면 2연승을 기록하며 다시금 상위권 경쟁에 뛰어들 수 있다. 반대로 패할 경우 새로운 세대에게 자신의 자리를 내줘야하는 상황에 처할 수도 있다.



결국 이번 경기는 '베테랑의 경험'과 '젊은 강자의 상승세'가 충돌하는 대결이다. 스피박이 페트리노의 타격을 견디면서 자신의 전장인 그라운드로 경기를 끌고 갈 수 있을지, 아니면 페트리노가 테이크다운을 막아내고 화력을 앞세워 연승을 이어갈지가 관전 포인트다.



델리야전 승리로 반등의 신호탄을 쏘아 올린 스피박이 새크라멘토에서 또 한 번의 승리를 추가할 수 있을지 귀추가 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 세르게이 스피박(사진 오른쪽)에게 남은 시간은 많지 않다.헤비급에서는 상대를 한 번 넘어뜨리는 것만으로도 경기 흐름이 크게 달라진다. 그런 관계로 페트리노가 옥타곤 바닥에서 스피박의 그래플링에 움직임을 제한당할 경우 강점인 타격을 제대로 활용하기 어려워질 수 있다. 그래플링에 신경쓰다 보면 마음놓고 타격을 내기가 부담스러워지기 때문이다.반대로 페트리노가 스피박의 테이크다운 시도를 막아내면서 중거리에서 펀치를 계속 적중시킨다면 상황은 달라진다. 스피박은 계속해서 거리를 좁혀야 하는 입장이 되고, 그 과정에서 페트리노의 카운터에 노출될 가능성이 커진다.야후 스포츠, MMA Mania 등 해외 매체는 이번 대결을 주요 헤비급 경기로 다루면서 두 선수의 파이팅 스타일 차이를 주목하고 있다. 각종 커뮤니티에서도 스피박의 그래플링과 페트리노의 타격 가운데 어느 쪽이 더 우세할지를 두고 의견이 엇갈린다.스피박에게 현재 중요한 것은 연승이다. 직전 델리야전 승리에 이어 페트리노까지 잡아낸다면 2연승을 기록하며 다시금 상위권 경쟁에 뛰어들 수 있다. 반대로 패할 경우 새로운 세대에게 자신의 자리를 내줘야하는 상황에 처할 수도 있다.결국 이번 경기는 '베테랑의 경험'과 '젊은 강자의 상승세'가 충돌하는 대결이다. 스피박이 페트리노의 타격을 견디면서 자신의 전장인 그라운드로 경기를 끌고 갈 수 있을지, 아니면 페트리노가 테이크다운을 막아내고 화력을 앞세워 연승을 이어갈지가 관전 포인트다.델리야전 승리로 반등의 신호탄을 쏘아 올린 스피박이 새크라멘토에서 또 한 번의 승리를 추가할 수 있을지 귀추가 주목된다. 세르게이스피박 UFC헤비급 몰도바 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 위기의 샤밀 가지예프, 두 번의 KO 패배 딛고 반등할까

세르게이 스피박은 상대의 타격 거리를 깨고 들어가 클린치 싸움이나 테이크다운을 성공시켰을 때 승률이 높아진다.스피박은 데릭 루이스, 타이 투이바사, 마르친 티부라, 톰 아스피날, 시릴 간 등 쟁쟁한 헤비급 선수들과 맞붙었다. 한 번의 펀치가 승부를 결정지을수 있는 헤비급에서 여러 차례 위기 상황을 경험하고 극복하며 자신만의 경기 운영법을 익혔다.직전 델리야전 승리도 같은 측면에서 의미가 있다. KO나 서브미션으로 경기를 끝내지는 못했지만 3라운드를 모두 소화하며 판정승을 거뒀다. 스피박에게는 화려함보다 승리가 필요했던 경기였고, 결과적으로 연패 이후 분위기를 전환하는 데 성공했다.이번에는 상황이 다르다. 페트리노는 타격에서 훨씬 위협적인 상대다. 프로 전적 14승 2패 가운데 8승을 KO·TKO로 장식했을 만큼 한 방의 파괴력이 강하다. 상대가 들어오는 타이밍에 날리는 체크훅과 양훅이 위력적이다.특히 헤비급으로 체급을 올린 이후에도 자신의 운동능력과 타격 능력을 유지하고 있다는 점이 주목된다. 'CBS Sports'는 이번 경기를 두 선수의 각기 다른 스타일 충돌로 분석했다. 페트리노가 타격으로 거리를 유지하려는 반면 스피박은 클린치와 테이크다운을 통해 경기를 그라운드로 가져가려 할 가능성이 높다는 전망이다.결국 승부의 핵심은 스피박이 페트리노를 자신의 영역으로 끌어들일 수 있느냐에 달려 있다. 페트리노는 강력한 타격을 갖춘 선수인 만큼 스피박이 정면에서 펀치를 주고받는 것은 대단히 위험할 수 있다.현재 스피박에게 가장 필요한 것은 거리를 좁혀 클린치 상황을 만들고 케이지에서 상대의 움직임을 제한하는 것이다. 이후 테이크다운을 성공시키면 경기의 주도권은 스피박 쪽으로 넘어올 공산이 크다.