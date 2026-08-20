'헤비급 베테랑' 스피박, 페트리노의 돌풍에 제동 걸까

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세르게이 스피박은 상대의 타격 거리를 깨고 들어가 클린치 싸움이나 테이크다운을 성공시켰을 때 승률이 높아진다.UFC 제공
'베테랑 검증자' 스피박… 페트리노의 상승세를 막아야 한다
스피박은 데릭 루이스, 타이 투이바사, 마르친 티부라, 톰 아스피날, 시릴 간 등 쟁쟁한 헤비급 선수들과 맞붙었다. 한 번의 펀치가 승부를 결정지을수 있는 헤비급에서 여러 차례 위기 상황을 경험하고 극복하며 자신만의 경기 운영법을 익혔다.
직전 델리야전 승리도 같은 측면에서 의미가 있다. KO나 서브미션으로 경기를 끝내지는 못했지만 3라운드를 모두 소화하며 판정승을 거뒀다. 스피박에게는 화려함보다 승리가 필요했던 경기였고, 결과적으로 연패 이후 분위기를 전환하는 데 성공했다.
이번에는 상황이 다르다. 페트리노는 타격에서 훨씬 위협적인 상대다. 프로 전적 14승 2패 가운데 8승을 KO·TKO로 장식했을 만큼 한 방의 파괴력이 강하다. 상대가 들어오는 타이밍에 날리는 체크훅과 양훅이 위력적이다.
특히 헤비급으로 체급을 올린 이후에도 자신의 운동능력과 타격 능력을 유지하고 있다는 점이 주목된다. 'CBS Sports'는 이번 경기를 두 선수의 각기 다른 스타일 충돌로 분석했다. 페트리노가 타격으로 거리를 유지하려는 반면 스피박은 클린치와 테이크다운을 통해 경기를 그라운드로 가져가려 할 가능성이 높다는 전망이다.
결국 승부의 핵심은 스피박이 페트리노를 자신의 영역으로 끌어들일 수 있느냐에 달려 있다. 페트리노는 강력한 타격을 갖춘 선수인 만큼 스피박이 정면에서 펀치를 주고받는 것은 대단히 위험할 수 있다.
현재 스피박에게 가장 필요한 것은 거리를 좁혀 클린치 상황을 만들고 케이지에서 상대의 움직임을 제한하는 것이다. 이후 테이크다운을 성공시키면 경기의 주도권은 스피박 쪽으로 넘어올 공산이 크다.