NPB 경력 무색... KBO에서 가장 먼저 10패 찍은 타케다

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19일 삼성전 2이닝 6실점으로 고전한 SSG 선발 타케다 쇼타SSG의 아시아쿼터 선발투수 타케다 쇼타가 또 다시 고전하고 말았다. 일본프로야구(NPB) 통산 66승을 기록한 경력이 무색할 정도다.타케다는 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 2이닝 7피안타 2사사구 1탈삼진 6실점(6자책)으로 고전하며 패전의 멍에를 썼다. 삼성 선발 오스틴 보스(5이닝 2실점)와의 맞대결에서도 완패했다.이날 타케다는 53개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼(17개), 슬라이더(13개), 투심 패스트볼(9개) 등 다양하게 공을 던지며 삼성 타선을 상대했으나 소용이 없었다.1회말 1사 이후 안타와 볼넷, 안타로 만루 위기를 자초했다. 설상가상 디아즈에게 2타점 적시 2루타를 맞더니, 전병우에게도 2타점 적시 2루타를 맞았다. 1회에만 타게다는 4실점을 허용하고 말았다.2회에도 1사를 잡은 후, 김지찬(안타)과 박승규(볼넷)에게 출루를 허용하며 1, 2루를 자초했다. 구자욱을 삼진으로 잡았으나 최형우에게 2타점 적시 2루타를 허용하고 말았다. 스코어는 0-6. 3회부터는 불펜을 가동하며 타케다에게 기회를 주지 않았다.타케다는 일본 프로야구(NPB)에서 통산 66승을 거둔 베테랑 선발 투수다. 아시아쿼터 선수 가운데 가장 화려한 커리어를 쌓아서 SSG에 큰 힘이 될 것이라는 평가가 많았다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니, 기대에 미치지 못하는 성적을 거두고 있다.타케다는 이번 시즌 20경기 2승 10패 평균자책점 7.86을 기록하고 있다. KBO리그에 뛰는 투수들 중에서 유일하게 두 자릿수 패배를 기록하며 불명예를 떠안고 말았다.전반기에는 15경기 1승 7패 평균자책점 7.43으로 저조했다. 출루 허용률(1.91)부터 피안타율(0.328), 피OPS(0.854) 등 세부 지표도 좋지 않았다.후반기에는 초반 3경기만 하더라도 5이닝 이상 3실점 이하의 투구 내용을 계속 보여줬었다. 1승 1패 평균자책점 4.60이었지만, 반등의 요소가 보이는 듯했다. 그러나 13일 롯데전 5이닝 9실점(9자책)으로 고전하며 패전의 쓴맛을 보더니, 이번 삼성전에서도 부진하며 패전의 쓴맛을 보고 말았다.이번 시즌 아시아쿼터 전체 성적을 놓고 보면, SSG의 아시아쿼터 WAR이 -0.36으로 전체 최하위다. 타케다의 지분이 100%다. 이 정도면, 아시아쿼터를 쓰지 않는 것이 SSG에게는 더 효율적이라는 평가도 나온다.이미 9위 SSG의 포스트시즌 진출 가능성은 거의 없다고 봐도 무방하다. 남은 경기에서 타케다에게 기회를 주는 것보다 영건들에게 선발 기회를 주는 것이 더 낫다는 평가도 나온다. 시즌 초부터 계속 나오고 있는 SSG의 타케다 딜레마, 이제는 SSG가 결단해야 하는 시간이다.