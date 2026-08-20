엔믹스 이후 4년 만... 베일 벗은 JYP 신인 걸그룹

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걸그룹 아워벌스데이 (OURBIRTHDAY)이닛엔터테인먼트
"우리만의 길을 만들고 싶어요!" (멤버 일동)
신인 걸그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)가 자신들만의 색깔을 앞세워 K팝 업계에 첫발을 내디뎠다. 19일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 첫 번째 싱글 음반 <Our Birthday(아워 벌스데이)> 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 아워벌스데이는 타이틀곡 'SQUEEZY(스퀴지)' 무대를 최초 공개하며 7인 완전체로서의 자신감 넘치는 출발을 알렸다.
아워벌스데이는 국초록, 신혜원, 조혜진, 유, 베이비, 아치라야, 키라라로 구성된 한국·일본·태국 출신 다국적 7인조 걸그룹이다. 특히 2025년 KBS2 <더 딴따라> 최종 우승자 조혜진과 3위 입상자 유, JTBC <알유넥스트> 출신 신혜원 등 오디션 프로그램을 통해 대중에게 얼굴을 알린 멤버들이 대거 합류했다.
JYP엔터테인먼트 자회사 이닛엔터테인먼트의 첫 번째 케이팝 그룹이자 JYP 전체로는 엔믹스 이후 약 4년 만에 등장한 신인 걸그룹이라는 점에서도 데뷔 전부터 관심을 모았다. 탄탄한 제작 시스템과 인지도 높은 실력파 멤버들을 앞세운 이들은 과연 쟁쟁한 선배들 못지않은 활약을 펼칠 수 있을까?
'휩합' 앞세운 타이틀곡 'SQUEEZY'