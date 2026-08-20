엔믹스 이후 4년 만... 베일 벗은 JYP 신인 걸그룹

▲아워벌스데이 국초록-베이비-신혜원 이닛엔터테인먼트

아워벌스데이에게는 데뷔와 동시에 'JYP 걸그룹'이라는 수식어가 따라붙는다. 원더걸스, 트와이스, ITZY, 엔믹스 등 쟁쟁한 선배들의 계보를 잇는 만큼 부담과 기대가 공존한다. 박진영 프로듀서가 이들에게 가장 강조한 것도 결국 팀워크였다.

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유는 "의견이 다를 때도 서로 존중하고 배려하며 솔직하게 이야기하라는 조언을 받았다"고 전했다. 닉쿤(2PM), 뱀뱀(갓세븐)의 뒤를 이어 JYP의 세 번째 태국 출신 아이돌이 된 아치라야는 "훌륭한 선배님들이 계셔서 부담도 되지만, 이를 좋은 원동력 삼아 우리만의 매력을 보여드리겠다"고 다짐했다.



이어 멤버들은 "특정 수식어보다는 '아워벌스데이'라는 이름 자체로 기억되고 싶다"(국초록),"7명의 에너지와 개성이 잘 느껴지는 팀으로 활동하고 싶다"(아치라), "신인상을 받아서 많은 무대에서 우리만의 개성을 보여주고 싶다"(조혜진)는 당친 포부를 밝혔다.

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이날 쇼케이스에서 확인한 아워벌스데이의 가장 큰 강점은 자신들만의 답을 찾아가려는 넘치는 에너지였다. '매일이 생일처럼'이라는 팀 이름 속 의미처럼 다채로운 음악으로 케이팝 팬들의 일상을 생일 파티 마냥 풍족하게 채워갈 수 있을지 주목된다. 이들의 화려한 첫 페이지가 이제 막 펼쳐졌다.

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