8년 복수의 날 세운 셋째 딸 '이연'... "경주기행은 운명"

영화 <경주기행>은 8년 전 수학여행을 이후 돌아오지 못한 막내 경주를 위한 엄마 옥실(이정은), 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)가 가족여행을 빙자한 복수 여행을 떠나는 이야기다.
데뷔작 <갈매기>로 연출력을 인정받은 김미조 감독의 상업 영화 데뷔작인 <경주기행>은 2014년 기획 후, 2021년 시나리오 공모전에서 발탁되었다. 2024년 8월에 촬영을 마쳤지만 2년 동안 후반 작업에 공들여 세상에 나왔다.
배우 이연은 2019년 tvN 드라마 스테이지 <파고>로 데뷔한 후 범상치 않은 역할로 대중에게 이름을 각인했다. 특히 넷플릭스 시리즈 <소년 심판>의 소년범 백승우를 맡아 놀라운 연기를 보여주었으며, <약한영웅 Class 1>의 가출 소녀 영이를 지나, 최근 드라마 <21세기 대군부인>에서 비서 도혜정을 맡아 인지도를 확보했다.
극 중 이연이 맡은 셋째 동주는 든든한 첫째, 똑똑한 둘째, 귀여운 막내 사이에서 존재감을 드러내기 고군분투하는 캐릭터다. 프로 레슬링 선수 퍼플 마그마(활동명)로 활동하다가 부상으로 선수 생활을 접었지만 여전히 몸 쓰는 일에 진심이다. 말보다 행동이 먼저인 탓에 여행 내내 당황스러운 순간을 연출하는 행동대장이다.
19일 삼청동의 카페에서 이연을 만나 캐릭터와 연기 열정을 들었다. 그와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리했다.
와일드한 셋째 동주