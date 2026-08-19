공연 10분 만에 터진 탄성, 기타의 신은 달랐다

염동교

잭 화이트 내한 콘서트"락 갓이여, 기타갓이여."공연 개시 10분이 채 안 되어 입가에 머금은 한마디. 현재 투어를 진행 중인 ACDC와 2026년 7월 통산 <포린 텅스(Foreign Tongues)>를 발매한 롤링 스톤스를 앞에 두고 어딜 새파랗게 젊은(?) 녀석에게 신 칭호를 붙여" 반문할지도 모르겠다. 하지만 신을 단수로, 혈기와 연륜이 공존할 50대로 한정한다면 잭 화이트를 향한 숭배도 용인되지 않을까?지난 17일 월요일, 라이브네이션코리아의 주최로 서울 광진구 예스24홀에서 열린 잭 화이트의 두 번째 단독 공연은 이러한 추앙을 납득할 법한 록 쇼였다. 개러지와 펑크(Punk), 사이키델릭과 블루스까지. 70년대생 록스타가 들려주는 70년대 록뮤직의 총체요, 구미권 록 유산의 보전이었다.2012년 빌보드200(앨범 차트) 정상에 오른 데뷔 독집 <블랜더버스(Blunderbuss)>부터 시작된 솔로 경력과 래콘터스와 데드 웨더 같은 타 밴드의 디스코그래피까지 몸이 몇 개인지 의심가는 행보다. 하드 록이 음악 시장의 주류에서 밀려난 작금에도 일렉트릭 기타를 위시해 다채로운 질료를 섞은 멜팅팟 사운드스케이프로 록 히어로, 기타 히어로의 명맥을 이어가고 있다.게리 무어나 로리 갤러거 같은 반열에 오를 진행형 거장 기타리스트를 영접하기 위해 예스24 라이브홀을 찾은 이들은 열렬한 반응을 보였다. 거침없는 무대 매너로 정평이 난 3인조 오이스터즈의 오프닝 공연 다음 30분여간 장내에 흐른 음악이 흥미로웠다. 오하이오 출신 1970년대 록밴드 아이언 놀리지(Iron Knowledge)나 1986년 미시간주 디트로이트에서 결성된 고리즈(The Gories)같은 컬트(소수의 열광적 마니아를 보유한 문화) 트랙은 음반 가게를 샅샅이 뒤지며 디깅했을 화이트를 이미지화했다.그렇다. 1975년생인 그는 자기가 태어나기 전후인 1960년대와 1970년대의 구미권 록을 닥치는 대로 긁어모아 혈액 속에 체화했을 테다. 하루에 적어도 8시간은 기타를 쳤겠지. 이렇듯 학구적 면모를 갖춘 록의 구세주는 반면 연단 위에선 음악은 결코 음학(音學)이 아니라는 양 야생마처럼 거침없었다.