트레이드 복덩이 된 김민석... '잠실 아이돌'로 뜬다

케이비리포트

두산 김민석의 주요 타격기록(츨처: 야구기록실 KBREPORT)단순히 타율만 높아진 것이 아니라 세부 기록에서도 변화가 눈에 띈다. 지난해까지 50% 수준이던 스윙 비율을 올시즌 10%가량 낮추면서 공략하기 힘든 코스의 투구에 방망이가 나가는 빈도가 확 줄었다. 반면 콘택트 비율이 약 85% 정도로 상승했고 헛스윙 빈도가 줄었다. 이에 따라 자연스레 볼넷/삼진 비율이 0.6까지 올라오면서 출루율이 0.391로 비약적으로 상승했다.상황에 따라 타격폼을 바꾸는 유연성도 생겼다. 타격 타이밍이 늦는다고 판단되면 레그킥 대신 토탭을 활용하는 등 한 가지 형태만 고집하지 않는다. 시즌 중 자신의 약점을 스스로 보완할 수 있게 된 점이 과거 일시적으로 맹타를 휘둘렀던 때와 구분되는 점이다.주자가 있거나 득점권에서의 집중력도 과거에 비해 확연히 좋아졌다. 올시즌 김민석의 득점권 타율은 무려 0.389에 달하고 경기 후반에 더 좋은 타격을 보인다. 시즌 초반 주로 하위 타선에 배치되던 김민석이 최근 5번 타자로 기용되는 것도 일취월장한 결정력을 벤치도 인정하고 있기 때문이다.