위기의 샤밀 가지예프, 두 번의 KO 패배 딛고 반등할까

UFC 제공

샤밀 가지예프(사진 오른쪽) 입장에서 상대의 압박에 밀리는 상황만큼은 피해야 한다.이번 경기의 또 다른 변수는 상대 은제추쿠의 화력이다. 은제추쿠는 14승 6패 1무의 전적을 기록하고 있으며 10승을 KO로 끝냈다. 1라운드 피니시도 4차례 기록하고 있어 가지예프 못지않게 한 방의 위력이 강한 선수다.둘 모두 강력한 펀치를 갖추고 있다는 점에서 장기전보다는 초반 공방이 승부를 가를 가능성이 크다. 특히 가지예프 입장에서는 은제추쿠에게 거리를 내주는 순간 위험해질 수 있다. 자신의 장점인 압박을 살리면서도 무리하게 난타전에 뛰어들지 않는 경기 운영이 필요하다는 지적이다.가지예프는 원래 타격만으로 승부하는 선수는 아니다. UFC 공식 통계를 보면 유효타의 71%가 스탠딩에서 나왔지만 클린치에서도 19%, 그라운드에서도 10%를 기록하고 있다. 테이크다운 방어율 역시 83%로 상대의 그래플링에 대응할 수 있는 기본적인 능력을 갖추고 있다.가지예프가 선택할 수 있는 가장 현실적인 전략은 초반부터 강한 압박을 통해 은제추쿠를 뒤로 물러나게 만드는 것이다. 상대가 케이지를 등진 상황에서 펀치와 클린치를 섞어 공격하고, 결정적인 순간에는 특유의 파괴력을 활용하는 방식이다.반대로 은제추쿠가 긴 리치를 활용해 거리를 유지하면서 가지예프의 진입을 차단한다면 상황은 달라진다. 가지예프가 공격을 위해 전진하는 과정에서 카운터를 허용할 경우 최근 두 경기에서 나타났던 문제가 다시 반복될 수 있다.가지예프에게 이번 경기는 반등의 기회다. 연패를 벗어나는 것도 중요하고 어떤 방식으로 끊어내느냐도 더더욱 중요하다. 과거처럼 초반부터 상대를 압박하면서도 최근 약점으로 지적된 방어와 경기 운영을 보완한다면 분위기를 바꿀 수 있다.하지만 또다시 KO패를 허용할 경우 UFC 헤비급에서의 입지는 더욱 불안해질 것이 자명하다. 가지예프가 난적을 맞아 부활의 신호탄을 쏘아올릴 수 있을지 귀추가 주목된다.