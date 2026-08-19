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위기의 샤밀 가지예프, 두 번의 KO 패배 딛고 반등할까

위기의 샤밀 가지예프, 두 번의 KO 패배 딛고 반등할까

[UFN 285] 초반 압박이 관건... 은제추쿠와 정면승부

김종수(oetet)
26.08.19 16:28최종업데이트26.08.19 16:28
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샤밀 가지예프(사진 오른쪽)는 강한 압박을 통해 상대를 넉아웃 시키는 스타일의 화력형 파이터다.
샤밀 가지예프(사진 오른쪽)는 강한 압박을 통해 상대를 넉아웃 시키는 스타일의 화력형 파이터다.UFC 제공

UFC 헤비급 파이터 샤밀 가지예프(36, 바레인)가 벼랑 끝 승부에 나선다. 최근 두 경기에서 연속 KO 패배를 당한 그는 자신과 비슷한 스타일의 케네디 은제추쿠(32, 미국)를 상대로 반등을 노린다.

가지예프와 은제추쿠는 오는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 골든 1 센터에서 있을 UFC 파이트 나이트 '에르난데스 vs. 호드리게스' 대회에서 맞붙는다.

가지예프에게 이번 경기는 상당히 중요하다. UFC 데뷔 이후 빠른 성장세를 보이며 헤비급에서 주목받았지만 최근 흐름은 좋지 않다.

2025년 11월 왈도 코르테스-아코스타에게 1라운드 1분 22초 만에 KO로 패한 데 이어 올해 5월에는 브란도 페리치치에게도 2라운드를 채 못 버티고 KO로 무너졌다. 두 경기 모두 타격전에서 상대의 공격을 못 견디고 무너졌다는 점에서 이번 대진에서는 경기 운영과 방어 능력까지 시험대에 오르게 된다.

가지예프의 프로 전적은 14승 3패다. 9승을 KO·TKO로 장식했고 3승은 서브미션으로 거뒀다. 9번이나 1라운드 피니시를 기록했을 만큼 경기 초반 강한 압박을 통해 상대를 무너뜨리는 능력이 뛰어나다. UFC 공식 통계에서도 KO·TKO 승리가 전체 승리의 64%를 차지할 정도로 타격 결정력이 강점으로 꼽힌다.

그러나 헤비급에서는 강한 공격력만큼이나 한 번의 실수를 줄이는 것이 중요하다. 가지예프는 최근 두 경기에서 그 부분을 절감했다. 만약 이번 은제추쿠전까지 패한다면 가치가 폭락할 수 있다. 반드시 승리를 추가해 아직은 경쟁력이 살아있음을 입증해야 한다.

샤밀 가지예프(사진 오른쪽) 입장에서 상대의 압박에 밀리는 상황만큼은 피해야 한다.
샤밀 가지예프(사진 오른쪽) 입장에서 상대의 압박에 밀리는 상황만큼은 피해야 한다.UFC 제공

초반 압박이 관건... 은제추쿠의 타격을 어떻게 넘을까

이번 경기의 또 다른 변수는 상대 은제추쿠의 화력이다. 은제추쿠는 14승 6패 1무의 전적을 기록하고 있으며 10승을 KO로 끝냈다. 1라운드 피니시도 4차례 기록하고 있어 가지예프 못지않게 한 방의 위력이 강한 선수다.

둘 모두 강력한 펀치를 갖추고 있다는 점에서 장기전보다는 초반 공방이 승부를 가를 가능성이 크다. 특히 가지예프 입장에서는 은제추쿠에게 거리를 내주는 순간 위험해질 수 있다. 자신의 장점인 압박을 살리면서도 무리하게 난타전에 뛰어들지 않는 경기 운영이 필요하다는 지적이다.

가지예프는 원래 타격만으로 승부하는 선수는 아니다. UFC 공식 통계를 보면 유효타의 71%가 스탠딩에서 나왔지만 클린치에서도 19%, 그라운드에서도 10%를 기록하고 있다. 테이크다운 방어율 역시 83%로 상대의 그래플링에 대응할 수 있는 기본적인 능력을 갖추고 있다.

가지예프가 선택할 수 있는 가장 현실적인 전략은 초반부터 강한 압박을 통해 은제추쿠를 뒤로 물러나게 만드는 것이다. 상대가 케이지를 등진 상황에서 펀치와 클린치를 섞어 공격하고, 결정적인 순간에는 특유의 파괴력을 활용하는 방식이다.

반대로 은제추쿠가 긴 리치를 활용해 거리를 유지하면서 가지예프의 진입을 차단한다면 상황은 달라진다. 가지예프가 공격을 위해 전진하는 과정에서 카운터를 허용할 경우 최근 두 경기에서 나타났던 문제가 다시 반복될 수 있다.

가지예프에게 이번 경기는 반등의 기회다. 연패를 벗어나는 것도 중요하고 어떤 방식으로 끊어내느냐도 더더욱 중요하다. 과거처럼 초반부터 상대를 압박하면서도 최근 약점으로 지적된 방어와 경기 운영을 보완한다면 분위기를 바꿀 수 있다.

하지만 또다시 KO패를 허용할 경우 UFC 헤비급에서의 입지는 더욱 불안해질 것이 자명하다. 가지예프가 난적을 맞아 부활의 신호탄을 쏘아올릴 수 있을지 귀추가 주목된다.

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샤밀가지예프 바레인 화력형파이터

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