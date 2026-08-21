1주일 만에 3000만 원으로 뚝딱 만든 영화, 세계가 주목하는 까닭

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스틸컷지난해 여름 수입 배급된 일본영화 <2분마다 타임루프>를 기억하는 이가 있을지도 모르겠다. 씨네만세에서 따로 다루었던 이 영화는 간단한 아이디어 하나로 장편영화 한 편을 제작한 희귀하고 도전적인 사례로써 바라볼 만한 작품이다. 일본 원제는 강을 뜻하는 '리버'였는데, 한국에선 관객 유입을 노려보다 노골적인 제목으로 고쳐 달았다. 교토 외곽 키부네란 동네에 위치한 숙박시설인 료칸에서 2분마다 거듭 시간이 회귀한다는 기상천외한 설정으로 86분의 러닝타임을 버티는 작품이다. 요컨대 같은 상황이 40여 번 반복되는 동안, 이 료칸의 직원이고 손님인 인물들이 벌이는 좌충우돌이 곧 영화의 얼개를 이루는 소동극이다.한정된 공간, 정해진 인물만 등장하는 상황을 오로지 아이디어만으로 극복해야 하는 탓으로 자칫 지루하거나 진부해지기 쉬운데, 재기 있는 각본으로 그 같은 문제를 상당 부분 극복해 냈다. 2024년 제33회 일본영화비평가대상 각본상을 비롯, 해외 장르영화제에서도 호평받은 이유가 여기에 있다. 감독은 30대 후반의 젊은 연출자 야마구치 준타, 그가 이 같은 작품을 찍어낼 수 있었던 데는 앞서 몇 차례 겪어냈던 비슷한 작품의 연출이 큰 자산이 됐다는 평가다. 바로 그 자산이 된 작품 <드로스테 저편의 우리들>이 이달 개봉해 한국 관객과 만났다.2021년 25회 부천국제판타스틱영화제에서 관객상 격인 넷팩상을 받은 작품이다. 같은 해 캐나다에서 열리는 판타지아 국제영화제에서도 관객상을 수상했고, 브뤼셀판타스틱영화제에서도 비평가상을 받는 등 주목받았다. 장르성 강한 세계 영화제들에서 각광받은 <드로스테 저편의 우리들>이 무려 5년의 시간을 돌아 한국에 오게 된 건 한국 문화예술계가 그만큼 다양한 장르영화에 친숙하지 않다는 방증이기도 하다.