1주일 만에 3000만 원으로 뚝딱 만든 영화, 세계가 주목하는 까닭

가깝지만 먼 나라, 일본의 문화예술계를 뜯어보자면 한국과 극명히 대비되는 풍토가 몇 가지 눈에 띈다. 그중 선명한 한 가지가 장르성이 각광받는단 점이겠다. 다채로운 장르문학과 장르영화가 활발히 제작되고 평가받는 일본의 상황은 도무지 한국에선 상상하기 어려운 것이다. 얼마 전 세상을 떠난 히가시노 게이고와 같은 작가가 정통 추리소설로 시작해 사회파 추리문학의 거두를 넘어 일본 문학계의 대표주자로까지 추앙받았는 광경은 여러모로 이색적이다. 오로지 히가시노 게이고 뿐 아니다. 미야베 미유키, 온다 리쿠 등 그와 견줄 만한 거장들 또한 그러하고, 이들을 길잡이 삼아 뒤따르는 수많은 후배들도 그러하다.
다양한 장르의 영화가 번성하는 일본영화계와 대비되는 한국영화의 현실을 구태여 멀리서 찾아볼 필요는 없다. 올해 30회째를 맞은 부천국제판타스틱영화제의 중심은 단연 일본 영화였고, 그중에서도 40세 내외의 젊은 감독들의 비중이 압도적이었다. 반면 한국영화 가운데 수준 있는 장르물로 관객을 놀라게 한 영화가 있었는가를 떠올리면 민망해질 수밖에 없다. 개별 감독의 역량과 수준만을 이야기하는 것이 아니다. 이들이 서로 자극받고 영향을 받을 수밖에 없는 문화, 적극적인 도전과 실패를 장려하는 풍토가 있고 없음의 차이를 말하려는 것이다.