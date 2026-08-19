음악하는 남편, 사진작가 아내의 속사정

안다미로

<고양이를 놓아줘> 스틸언뜻 다만 미세한 감정의 교차와 특별할 것 없는 일상의 연속으로 보이는 전개에 스며드는 건 세 등장인물이 열정을 품은 문화예술의 존재감이다. 모리는 싱어송라이터 활동을 위한 토대를 마련하기 위해 음향 작업 전문 회사에 다닌다. 마이코는 디지털카메라가 대세인 요즘 시절에 가장 원시적인 형태의 카메라로 독창적인 사진 미학을 구축하려 정진한다. 평범한 가정주부로 살아가며 붓을 놓았던 아사코는 여전히 품고 있던 그림 작업을 떠올리며 물감을 찾는다.각자 분신과도 같은 예술은 그저 캐릭터 개성을 위해 동원되는 장치를 가뿐히 초월한다. 우리가 '예술가'에 관해 부정적인 인식을 품을 때 종종 언급하는 '괴팍함'과는 달리 크게 모난 데 없는 인물들이지만, 지금의 삶을 언제든 포기하고 창작에 매진할 이들임은 분명하다. 허물없이 모리와 마이코는 평범하게 누리는 일상의 소소한 행복을 기꺼이 작업을 위해 희생할 수 있는지 문답을 나눈다. 그들이 영화 속에서 선보이는 면모와 밀접한 관련이 됨은 자명하다.그들의 작업은 그들을 저절로 떠올리게 해준다. 모리는 '멈춤' 상태다. 직장을 휴직하고 집에 틀어박혀 음악 작업에 몰두하려 해도 마음처럼 따라주지 않는다. 그렇다고 속 좁게 한창 잘나가는 아내를 시기하거나 자기혐오에 빠져 혼자 열등감에 몸부림치는 것과도 거리가 멀다. 다만 지금의 정체가 10년쯤 지나면 해소되려나 막연히 기다릴 뿐, 그러다 잠잠한 수면 아래 거센 해류가 충돌하듯 심경이 흔들리면 조용히 수첩에 자신을 투영한 노래를 작사한다.마이코의 사진전 표제는 '홀로 무언가를 모으고 있다'다. 그녀의 개인전은 사진계에선 작게나마 반향을 불러오는 듯하다. 특유의 스타일이 이목을 끈 덕분. 마이코는 '카메라 옵스큐라' 원리를 설명할 때 교보재로 선보이곤 하는 일명 '바늘구멍(핀홀) 카메라'로 작업한다. 이 원시적 카메라에는 렌즈가 없다. 오직 우직하게 바늘구멍으로 빛을 받아들여 필름에 명암을 새기는 방식을 취한다. 이 점 때문에 디지털은커녕, 셔터 눌러 촬영할 때마다 기본 10분씩 걸린다.그런 특성으로 인해 자연스레 촬영 대상과 환경엔 제약이 따른다. 역동적인 스포츠 대결이나 정신없는 도시의 속도감은 절대로 피사체가 될 수 없다. 하지만 그 대척점에 있는 존재를 표현하는 데에는 기이한 위력을 발산한다. 렌즈가 삭제된 덕분에 거리가 어떻든 차이가 없고 고유의 질감을 필름에 새길 수 있다. 마이코가 추구하는 예술, 그녀의 삶을 대하는 태도, 얼핏 서로 어울릴지 의심되는 모리와 마이코가 어떤 점에서 공명하는지를 사진이 해설해 주는 셈.