음악하는 남편, 사진작가 아내의 속사정

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'모리'는 직장에 다니며 틈틈이 음악을 만든다. 아내인 '마이코'는 사진작가다. 마이코는 개인전을 열고 사진도 팔리며 성공적인 경력을 쌓는 중이다. 하지만 모리는 권태에 빠진 상태다. 그는 여유를 찾기 위해 직장을 쉬고 있지만, 창작도 마음대로 되지 않고 답답하기만 하다. 아내는 그런 남편을 타박하거나 하지 않고 천천히 회복되길 기다리지만, 둘 사이엔 조금씩 보이지 않는 벽이 생기는 중이다. 양쪽 다 뚜렷하게 인식하지만, 내색은 하지 않는다.
사진전 마지막 날인데 아직 들르지 않은 게 마음이 쓰여 작은 선물을 준비하려 한다. 케이크 가게에서 그는 과거에 내밀한 인연을 맺은 '아사코'와 몇 년 만에 재회한다. 공원을 함께 산책하며 되돌릴 수 없는 과거의 기억을 복기한다. 되살아난 떨림은 지금의 자신을 성찰하는 기회로 작동한다. 아사코에게도 작은 파문이 일어난 듯하다. 둘은 다시 두근거리는 심장을 간직한 채 각자 일상으로 돌아간다. 모리는 갤러리에서 마이코를 찾고 귀가해 함께 시간을 보낸다.
잠깐 멈추면 비로소 보이는