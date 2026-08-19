158km 좌완 파이어볼러 이의리, 선발인가 마무리인가... KIA의 행복한 고민

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선동열은 구위와 제구를 겸비한 역대 최고의 투수다.KIA 타이거즈
선동열·임창용·한기주 떠올린 '강속구 마무리'
몇 경기 째 압도적인 모습을 보여주고 있는 상황이 이어지자 KIA 팬들 사이에서는 자연스럽게 과거 타이거즈의 강속구 마무리들이 소환되고 있다.
선동열, 임창용, 한기주가 대표적이다. 선동열은 1993년과 1995년 각각 31세이브와 33세이브를 기록했고, 임창용은 1997년 26세이브, 1998년 34세이브를 올렸다. 한기주 역시 2007년 25세이브, 2008년 26세이브를 만들어냈다.
선동열의 가장 큰 특징은 구위와 제구가 동시에 뛰어났다는 점이다. 직구 자체도 빨랐지만 스트라이크존 구석구석을 공략하면서 타자의 타이밍을 빼앗았고, 여기에 예리하게 꺾이는 슬라이더를 결정구로 사용했다.
특히 직구와 슬라이더의 구분이 어려웠다는 점이 타자들을 더욱 어렵게 만들었다는 평가다. 때문에 직구를 노리고 있어도 슬라이더에 당하고, 슬라이더를 의식하면 직구에 당하는 패턴이 반복됐다. 즉, 선동열은 파워피칭이면서 동시에 정교한 피칭을 구사하는 투수였다고 보는 게 맞다.
임창용은 선동열보다 조금 더 야성적인 스타일에 가까웠다. 특히 전성기에는 빠른 공에 특유의 움직임까지 더해져 타자들이 정타를 만들기 어려웠다. 중요한 순간에도 피하지 않고 직구로 스트라이크존을 적극적으로 공략하는 스타일이었다.
최대 장점은 타자를 압박하는 힘이었다. 직구로 카운트를 잡고, 타자가 빠른 공을 의식하면 변화구로 타이밍을 빼앗는 방식이었는데 한마디로 표현하면 "맞아도 좋으니 내 공을 쳐봐라"라는 공격적인 피칭에 가까웠다는 평가다.
한기주의 상징은 역시 150km를 훌쩍 넘어가는 강속구였다. 투구폼도 정통파에 가까웠고, 타자에게 다양한 수싸움을 걸기보다는 강한 직구를 스트라이크존에 꽂아 넣고 힘으로 눌러버리는 방식이었다. 여기에 떨어지는 변화구 등을 섞었다.
한창때는 한복판으로 공이 들어가도 타자가 힘에서 밀려 범타에 그칠 때도 많았다. 특히 마무리로 나섰을 때는 한 이닝을 전력으로 던질 수 있었기 때문에 이런 스타일이 더욱 빛났다.
물론 이의리를 이들과 비교하기에는 아직 이르다. 마무리 투수로서 실제로 증명한 경기는 이제 막 쌓이기 시작했기 때문이다. 하지만 구위형이라는 공통점에 좌완으로 시속 158㎞까지 나오는 강속구라는 희소성만큼은 확실한 경쟁력으로 인정받을 만하다.