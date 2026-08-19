158km 좌완 파이어볼러 이의리, 선발인가 마무리인가... KIA의 행복한 고민

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲벌써부터 이의리를 역대급 마무리들과 비교하는 의견도 적지 않은 분위기다. KIA 타이거즈

'선발 이의리'와 '마무리 이의리'… 내년 선택이 문제다



더 흥미로운 것은 KIA 내부의 구상이다. 이범호 감독은 당장 올 시즌에는 이의리를 계속 불펜에서 활용하겠다는 방침을 밝혔다. 최근에는 곽도규가 복귀하더라도 이의리의 마무리 보직을 흔들지 않겠다는 뜻까지 내비쳤다. 현재 KIA가 가을야구 경쟁을 벌이고 있는 만큼, 당장 가장 강력한 카드를 유지하겠다는 판단이다.



그러나 내년까지 마무리로 고정할지는 전혀 다른 문제다. 이의리는 원래 KIA가 차세대 좌완 에이스로 기대했던 선발 자원이다. 2022년과 2023년에는 2년 연속 두 자릿수 승리를 기록하며 선발투수로서 가능성을 보여줬다. KIA 입장에서는 24세의 젊은 좌완 파이어볼러를 단순한 1이닝 투수로 사용하는 것이 아쉬울 수밖에 없다.



실제로 이범호 감독도 지난 12일 이의리의 선발 복귀에 대해 "선발 이의리가 당연히 좋다"는 취지의 구상을 밝힌 바 있다. 다만 올 시즌은 불펜에서 마무리 역할을 맡기는 방향으로 정리되고 있다.

팬들의 의견도 엇갈린다.



일부 팬들은 선발에서 반복됐던 불안한 모습을 생각하면 차라리 1이닝 전력투구가 가능한 마무리로 키우자는 입장이다. 실제 KIA 타이거즈 관련 커뮤니티에서는 "1이닝만 던지면 최정상급 마무리가 될 능력이 있다"는 의견이 나오는가 하면, 반대로 장기적으로는 선발로 돌아가 차세대 에이스 역할을 맡겨야 한다는 주장도 이어지고 있다.



결국 판단의 핵심은 올 시즌 남은 기간이다. 지금처럼 강속구와 제구가 함께 살아난다면 마무리로서의 가치는 계속 올라갈 수 있다. 반대로 시즌 후 충분한 준비를 거쳐 선발로 다시 나섰을 때 예전의 잠재력을 되찾는다면 이야기는 달라진다.



분명한 것은 이의리가 이제 KIA의 고민거리에서 '행복한 고민'의 대상이 되고 있다는 점이다. 불과 한 달 전만 해도 부진을 걱정했던 투수가 이제는 선발과 마무리 가운데 어느 쪽이 더 가치 있는지를 놓고 논쟁을 일으키고 있다. KIA가 오랜 시간 기다려온 이의리의 부활이 예상보다 훨씬 강렬한 형태로 찾아오고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 벌써부터 이의리를 역대급 마무리들과 비교하는 의견도 적지 않은 분위기다.더 흥미로운 것은 KIA 내부의 구상이다. 이범호 감독은 당장 올 시즌에는 이의리를 계속 불펜에서 활용하겠다는 방침을 밝혔다. 최근에는 곽도규가 복귀하더라도 이의리의 마무리 보직을 흔들지 않겠다는 뜻까지 내비쳤다. 현재 KIA가 가을야구 경쟁을 벌이고 있는 만큼, 당장 가장 강력한 카드를 유지하겠다는 판단이다.그러나 내년까지 마무리로 고정할지는 전혀 다른 문제다. 이의리는 원래 KIA가 차세대 좌완 에이스로 기대했던 선발 자원이다. 2022년과 2023년에는 2년 연속 두 자릿수 승리를 기록하며 선발투수로서 가능성을 보여줬다. KIA 입장에서는 24세의 젊은 좌완 파이어볼러를 단순한 1이닝 투수로 사용하는 것이 아쉬울 수밖에 없다.실제로 이범호 감독도 지난 12일 이의리의 선발 복귀에 대해 "선발 이의리가 당연히 좋다"는 취지의 구상을 밝힌 바 있다. 다만 올 시즌은 불펜에서 마무리 역할을 맡기는 방향으로 정리되고 있다.팬들의 의견도 엇갈린다.일부 팬들은 선발에서 반복됐던 불안한 모습을 생각하면 차라리 1이닝 전력투구가 가능한 마무리로 키우자는 입장이다. 실제 KIA 타이거즈 관련 커뮤니티에서는 "1이닝만 던지면 최정상급 마무리가 될 능력이 있다"는 의견이 나오는가 하면, 반대로 장기적으로는 선발로 돌아가 차세대 에이스 역할을 맡겨야 한다는 주장도 이어지고 있다.결국 판단의 핵심은 올 시즌 남은 기간이다. 지금처럼 강속구와 제구가 함께 살아난다면 마무리로서의 가치는 계속 올라갈 수 있다. 반대로 시즌 후 충분한 준비를 거쳐 선발로 다시 나섰을 때 예전의 잠재력을 되찾는다면 이야기는 달라진다.분명한 것은 이의리가 이제 KIA의 고민거리에서 '행복한 고민'의 대상이 되고 있다는 점이다. 불과 한 달 전만 해도 부진을 걱정했던 투수가 이제는 선발과 마무리 가운데 어느 쪽이 더 가치 있는지를 놓고 논쟁을 일으키고 있다. KIA가 오랜 시간 기다려온 이의리의 부활이 예상보다 훨씬 강렬한 형태로 찾아오고 있다. 이의리 마무의리 이의리부활 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 최두호의 두 번째 전성기, 핏불전에서 시작될까

선동열은 구위와 제구를 겸비한 역대 최고의 투수다.몇 경기 째 압도적인 모습을 보여주고 있는 상황이 이어지자 KIA 팬들 사이에서는 자연스럽게 과거 타이거즈의 강속구 마무리들이 소환되고 있다.선동열, 임창용, 한기주가 대표적이다. 선동열은 1993년과 1995년 각각 31세이브와 33세이브를 기록했고, 임창용은 1997년 26세이브, 1998년 34세이브를 올렸다. 한기주 역시 2007년 25세이브, 2008년 26세이브를 만들어냈다.선동열의 가장 큰 특징은 구위와 제구가 동시에 뛰어났다는 점이다. 직구 자체도 빨랐지만 스트라이크존 구석구석을 공략하면서 타자의 타이밍을 빼앗았고, 여기에 예리하게 꺾이는 슬라이더를 결정구로 사용했다.특히 직구와 슬라이더의 구분이 어려웠다는 점이 타자들을 더욱 어렵게 만들었다는 평가다. 때문에 직구를 노리고 있어도 슬라이더에 당하고, 슬라이더를 의식하면 직구에 당하는 패턴이 반복됐다. 즉, 선동열은 파워피칭이면서 동시에 정교한 피칭을 구사하는 투수였다고 보는 게 맞다.임창용은 선동열보다 조금 더 야성적인 스타일에 가까웠다. 특히 전성기에는 빠른 공에 특유의 움직임까지 더해져 타자들이 정타를 만들기 어려웠다. 중요한 순간에도 피하지 않고 직구로 스트라이크존을 적극적으로 공략하는 스타일이었다.최대 장점은 타자를 압박하는 힘이었다. 직구로 카운트를 잡고, 타자가 빠른 공을 의식하면 변화구로 타이밍을 빼앗는 방식이었는데 한마디로 표현하면 "맞아도 좋으니 내 공을 쳐봐라"라는 공격적인 피칭에 가까웠다는 평가다.한기주의 상징은 역시 150km를 훌쩍 넘어가는 강속구였다. 투구폼도 정통파에 가까웠고, 타자에게 다양한 수싸움을 걸기보다는 강한 직구를 스트라이크존에 꽂아 넣고 힘으로 눌러버리는 방식이었다. 여기에 떨어지는 변화구 등을 섞었다.한창때는 한복판으로 공이 들어가도 타자가 힘에서 밀려 범타에 그칠 때도 많았다. 특히 마무리로 나섰을 때는 한 이닝을 전력으로 던질 수 있었기 때문에 이런 스타일이 더욱 빛났다.물론 이의리를 이들과 비교하기에는 아직 이르다. 마무리 투수로서 실제로 증명한 경기는 이제 막 쌓이기 시작했기 때문이다. 하지만 구위형이라는 공통점에 좌완으로 시속 158㎞까지 나오는 강속구라는 희소성만큼은 확실한 경쟁력으로 인정받을 만하다.