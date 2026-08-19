복수극 인줄 알았는데... 네 모녀가 여행 끝에서 깨달은 것

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영화 '경주기행'의 한장면롯데엔터테인먼트
'경주'라는 공간은 의미심장하다. 영화의 제목 '경주 기행'에서 경주는 도시 이름이면서 죽은 막내딸의 이름이다. 기행은 여행기이면서 '기이한 행동'이라는 두 가지 의미가 겹쳐 있다.
막내는 경주에서 죽었고, 가족은 경주라는 이름의 딸을 위해 다시 경주로 간다. 따라서 이 여행은 사실상 목적지를 향한 여행이 아니라 죽음이 발생한 순간으로 되돌아가는 여행이다. 평범한 가족여행이라면 관광지를 찾아가고 사진을 찍고 맛있는 음식을 먹는다. 하지만 이 가족은 다르다. 여행가방 대신 복수를 싣고, 관광지도 살인의 목적지를 향한다.
8년 동안 가족에게 경주는 관광지가 아니다. 경주는 딸의 죽음이 시작된 장소, 가족의 시간이 멈춘 장소다. 그러므로 네 모녀가 경주로 향하는 것은 복수를 위해 범인을 찾아가는 동시에, 8년 전의 사건으로 되돌아가 그때 멈춰버린 자신들을 찾아가는 행위라고 볼 수 있다.
노란봉고차도 중요한 상징이다. 모녀는 이 차를 타고 경주로 이동한다. 그런데, 차 안에는 범인이 있다. 즉 하나의 공간 안에 피해자 가족과 가해자가 동시에 존재한다. 이것은 굉장히 역설적인 구조로, 가족은 범인을 죽이기 위해 그를 데리고 가지만, 결과적으로 8년 동안 가족을 지배했던 사건 자체를 차 안에 함께 싣고 가는 셈이다.
따라서 봉고차는 이동수단이면서 동시에 가족의 기억을 담은 밀폐된 방이다. 밖에서는 경주의 아름다운 풍경이 지나가나, 차 안에서는 과거가 계속 반복된다. 이 대비가 '경주기행'의 블랙코미디와 비극을 동시에 만들어내고 있다.
네 모녀가 입는 '패밀리 FAMILY' 티셔츠도 재미있는 장치다. 겉으로 보면 화목한 가족여행의 기념품 같으나, 실제 목적은 살인이다. 즉 영화는 '가족'이라는 단어를 아주 불편하게 뒤집는다. 가족은 서로를 지켜주는 공동체인가? 아니면 함께 분노하고 함께 복수하는 집단인가? 영화는 이 질문을 던진다. 그리고 중요한 것은 네 모녀가 똑같은 가족이 아니라는 사실이다.
장주는 엄마의 뜻을 이해하고 실행하는 장녀고, 영주는 감정보다 이성을 앞세우는 둘째이며, 동주는 몸이 먼저 움직이는 셋째, 옥실은 시간이 멈춘 엄마다. 이 네 사람은 모두 같은 사건을 겪었지만 각자의 방식으로 상실을 견디고 있다.
그래서 복수여행은 사실상 가족 내부의 서로 다른 슬픔을 드러내는 여행이다. 옥실에게 '복수'는 목적이 아니라 시간의 복원이다. 이정은의 옥실을 이해하는 것이 영화의 핵심이다. 옥실은 막내를 잃은 순간부터 시간이 멈췄다. 다른 가족들은 살아가려고 하나, 옥실은 살아가는 것 자체가 배신처럼 느껴질 수 있다. 그래서 복수라는 명분을 붙잡는다.
영화에서 복수의 성공 여부보다 중요한 것은 복수가 끝난 뒤 옥실에게 시간이 다시 흐를 수 있느냐이다. '경주기행'의 결말은 '누가 죽느냐'보다 '누가 살아남느냐'가 중요하다. 일반적인 복수극의 질문은 "범인은 죽는가?"이나, 이 영화가 던지는 질문은 조금 다르다.
막내 경주의 의미