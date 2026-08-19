역사학자가 본 '오디세이', 장면 구석구석에 숨겨진 질문들

인간의 욕망은 늘 신이 그어 놓은 금기를 넘어서는 지점에서 비로소 그 뜨거운 불꽃을 피운다. 그 욕망이 향하는 끝은 언제나 모든 것의 파괴이자 스스로를 멀고 험난한 고난의 길로 내모는 서글픈 신호탄이다. 신이 정해둔 삶의 궤적에 감히 도전장을 내미는 순간, 온화하고 안정적이던 인간의 삶은 요동치기 시작한다. 신이 그어 놓은 섭리라는 정답지를 눈앞에 두고도, 인간은 매번 자신의 어리석은 욕망에 배신 당하며 그 길을 벗어나 방황 하고야 만다. 그리고 그 방황의 끝에서 우리는 스스로 질문을 던진다. 인간이란 과연 무엇인가.오랜만에 가족들과 손을 잡고 요즘 항간의 큰 화제가 되고 있는 영화 <오디세이>를 관람했다. 영화관으로 향하는 발걸음 속에는 설렘과 익숙함이 묘하게 교차하고 있었다. 어린 시절 그리스 로마 신화를 한 번이라도 접해보았던 이라면 누구나 아는 이야기, 오디세이의 거친 항해는 우리 모두에게 다정하고도 아련한 고전의 고향과도 같기 때문이다. 돌이켜보면 신화와 나와의 인연은 참으로 깊고도 아득한 세월을 거쳐 이어져 왔다.나의 신화 잔혹사와 매혹의 첫 장은 초등학교 6학년 무렵으로 거슬러 올라간다. 작은 손으로 처음 쥐었던 낡은 신화 책 속에서 올림포스의 열두 신의 이름을 달달 외우며 기이하고도 매혹적인 세계에 넋을 잃고 빠져 들었다. 제우스의 벼락과 포세이돈의 삼지창, 아테나의 지혜가 교차하는 그 몽환적인 신화의 숲은 어린 날의 상상력을 무한히 자극하는 비밀스러운 탐험지였다.시간이 흘러 청년이 되고 대학생이 되어 다시 펼쳐본 그리스 로마 신화는 여전히 흥미로웠지만, 한층 더 깊은 레이어를 드러내 보였다. 만화나 요약본을 넘어 호메로스의 원전인 <일리아스>와 <오디세이아>의 묵직하고 고풍스러운 문장들 속을 거닐 때의 감흥은 각별했다. 인간의 한계와 신의 분노, 그리고 피할 수 없는 운명 앞에서 피어나는 인간적 숭고함은 청년의 가슴에 깊은 울림을 남겼다. 세월이 더 흘러 두 딸이 중학생이 되었을 때는, 아이들이 학교 도서관에서 빌려온 알록달록한 만화 그리스 로마 신화를 곁에 두고 함께 읽었다. 시대와 매체가 달라져도 신화가 가진 근본적인 세대 간의 울림과 서사적 힘은 변함없이 이어지고 있음을 실감하는 순간이었다.문득 대학에서 역사학을 가르치는 선생으로서 고집을 피웠던 지난날의 한 장면도 스쳐 지나간다. 엄숙함과 학문적 중압감만이 감돌던 대학 도서관 한 귀퉁이에 고우영의 <삼국지>, <십팔사략>, <초한지> 그리고 만화 그리스 로마 신화집을 비치하자고 제안했을 때, 주변의 반대와 우려의 시선은 꽤나 강렬했다. 고등 학문의 전당에 만화라니, 품위를 떨어뜨린다는 명분이었다.하지만 나는 확신했다. 만화라는 접근하기 좋고 친숙한 형식 속에 담긴 고전의 무게와 인간사의 해학은, 삭막한 과제와 취업 난 속에 지쳐가는 청년들에게 한 줄기 단비이자 삶을 돌아볼 소중한 인문학적 창구가 되어줄 것이라고 말이다. 훗날 도서관 서가에서 그 만화책들의 책장이 닳도록 읽히는 모습을 보았을 때, 나의 확신은 틀리지 않았음을 조용히 확인하며 미소 지을 수 있었다.