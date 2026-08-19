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역사학자가 본 '오디세이', 장면 구석구석에 숨겨진 질문들

역사학자가 본 '오디세이', 장면 구석구석에 숨겨진 질문들

[리뷰] 영화 <오디세이>

김준권(sekhee2)
26.08.19 14:01최종업데이트26.08.19 14:01
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인간의 욕망은 늘 신이 그어 놓은 금기를 넘어서는 지점에서 비로소 그 뜨거운 불꽃을 피운다. 그 욕망이 향하는 끝은 언제나 모든 것의 파괴이자 스스로를 멀고 험난한 고난의 길로 내모는 서글픈 신호탄이다. 신이 정해둔 삶의 궤적에 감히 도전장을 내미는 순간, 온화하고 안정적이던 인간의 삶은 요동치기 시작한다. 신이 그어 놓은 섭리라는 정답지를 눈앞에 두고도, 인간은 매번 자신의 어리석은 욕망에 배신 당하며 그 길을 벗어나 방황 하고야 만다. 그리고 그 방황의 끝에서 우리는 스스로 질문을 던진다. 인간이란 과연 무엇인가.

오랜만에 가족들과 손을 잡고 요즘 항간의 큰 화제가 되고 있는 영화 <오디세이>를 관람했다. 영화관으로 향하는 발걸음 속에는 설렘과 익숙함이 묘하게 교차하고 있었다. 어린 시절 그리스 로마 신화를 한 번이라도 접해보았던 이라면 누구나 아는 이야기, 오디세이의 거친 항해는 우리 모두에게 다정하고도 아련한 고전의 고향과도 같기 때문이다. 돌이켜보면 신화와 나와의 인연은 참으로 깊고도 아득한 세월을 거쳐 이어져 왔다.

책장 사이에 새겨진 신화와의 오랜 인연

나의 신화 잔혹사와 매혹의 첫 장은 초등학교 6학년 무렵으로 거슬러 올라간다. 작은 손으로 처음 쥐었던 낡은 신화 책 속에서 올림포스의 열두 신의 이름을 달달 외우며 기이하고도 매혹적인 세계에 넋을 잃고 빠져 들었다. 제우스의 벼락과 포세이돈의 삼지창, 아테나의 지혜가 교차하는 그 몽환적인 신화의 숲은 어린 날의 상상력을 무한히 자극하는 비밀스러운 탐험지였다.

시간이 흘러 청년이 되고 대학생이 되어 다시 펼쳐본 그리스 로마 신화는 여전히 흥미로웠지만, 한층 더 깊은 레이어를 드러내 보였다. 만화나 요약본을 넘어 호메로스의 원전인 <일리아스>와 <오디세이아>의 묵직하고 고풍스러운 문장들 속을 거닐 때의 감흥은 각별했다. 인간의 한계와 신의 분노, 그리고 피할 수 없는 운명 앞에서 피어나는 인간적 숭고함은 청년의 가슴에 깊은 울림을 남겼다. 세월이 더 흘러 두 딸이 중학생이 되었을 때는, 아이들이 학교 도서관에서 빌려온 알록달록한 만화 그리스 로마 신화를 곁에 두고 함께 읽었다. 시대와 매체가 달라져도 신화가 가진 근본적인 세대 간의 울림과 서사적 힘은 변함없이 이어지고 있음을 실감하는 순간이었다.

문득 대학에서 역사학을 가르치는 선생으로서 고집을 피웠던 지난날의 한 장면도 스쳐 지나간다. 엄숙함과 학문적 중압감만이 감돌던 대학 도서관 한 귀퉁이에 고우영의 <삼국지>, <십팔사략>, <초한지> 그리고 만화 그리스 로마 신화집을 비치하자고 제안했을 때, 주변의 반대와 우려의 시선은 꽤나 강렬했다. 고등 학문의 전당에 만화라니, 품위를 떨어뜨린다는 명분이었다.

하지만 나는 확신했다. 만화라는 접근하기 좋고 친숙한 형식 속에 담긴 고전의 무게와 인간사의 해학은, 삭막한 과제와 취업 난 속에 지쳐가는 청년들에게 한 줄기 단비이자 삶을 돌아볼 소중한 인문학적 창구가 되어줄 것이라고 말이다. 훗날 도서관 서가에서 그 만화책들의 책장이 닳도록 읽히는 모습을 보았을 때, 나의 확신은 틀리지 않았음을 조용히 확인하며 미소 지을 수 있었다.

영웅의 스펙터클인가, 인간의 서글픈 고뇌인가

<오디세이> 스틸
<오디세이> 스틸UPI 코리아

그동안 오디세이의 반생을 다룬 수많은 영화와 드라마, 다큐멘터리를 찾아보았다. 대개의 대중 매체는 외눈박이 거인 거울과의 사투, 세이렌의 유혹, 요정 칼립소와의 만남 등 화려한 볼거리와 영웅의 스펙터클을 앞세운, 편하게 즐길 수 있는 오락적 작품들이었다. 스크린 위에서 영웅은 고난을 극복하고 마침내 승리하는 일종의 통쾌한 청량감을 선물해 주곤 했다.

그러나 이번에 관람한 새로운 영화 <오디세이>는 기존 대중 영화의 익숙한 틀을 과감히, 그리고 아주 철저하게 깨부수고 있었다. 영화는 대중이 기대하는 통속적인 영웅 서사를 순순히 제공해주지 않았다. 함께 영화관을 찾은 가족들은 연신 흥미진진했다며 만족스러워했다. 스펙터클한 연출과 세련된 영상미에 매료된 모양이었다. 하지만 정작 내 안에서는 영화가 상영되는 내내 묘한 지루함과 무게감이 끊임없이 교차했다. 영화는 브래드 피트 주연의 영화 <트로이>처럼 호쾌하고 직관적인 서사시로 흘러가지 않았다. 검과 칼이 부딪히는 쾌감이나 영웅적 기개의 분출 대신, 감독은 화면 구석구석에 철학적 질문을 촘촘히 포진해 두었다.

"오디세이의 항해는 단순한 귀향길이 아니다. 그것은 신의 오만한 통제에 반기(反旗)를 든 인간이, 자신의 존재 가치를 증명하기 위해 감내해야 하는 가혹한 형벌이자 자아 발견의 여정이다."

카메라는 인물들의 얼굴에 드리운 어두운 그림자와 고뇌에 찬 눈빛을 오랜 시간 포착했다. 오디세우스가 보여주는 판단의 순간들은 승리의 환희라기보다는, 어쩔 수 없는 선택 앞에서 뼈를 깎는 슬픔과 죄책감의 연속이었다. 감독은 관객으로 하여금 팝콘을 먹으며 편안히 관람하도록 내버려 두지 않고, 쉼 없이 인물들의 내면적 고뇌를 추적하고 삶의 정체성에 대해 생각하게 만들었다.

영화라는 상상의 공간과 인문학적 과제

영화관의 어둠 속에서 나는 스스로에게 묻지 않을 수 없었다. 영화란 때로 지친 일상에서 벗어나 편안한 마음으로 서사에 몰입하고, 현실의 무게를 잠시 잊은 채 즐기는 상상의 공간이어야 하지 않을까? 삶을 관통하는 철학적 고뇌와 존재론적 탐구는 이미 도서관의 묵직한 책장 사이에, 우리가 평생을 읽어도 다 읽지 못할 클래식 독서의 숲속에 충분히 넘쳐나는데 말이다.

물론 감독이 던지고자 한 뚜렷한 예술적 의도와 인문학적 사고의 깊이는 충분히 존중한다. 영화를 예술의 경지로 끌어올리려는 그의 야심찬 시도는 고평가 받아 마땅하다. 하지만 화면 가득 쉼 없이 번져가는 인문학적 질문의 무게는, 평일의 피로를 안고 영화관을 찾은 필자에게 감상의 즐거움보다는 묵직하고 버거운 숙제를 안겨준 셈이었다. 서사의 경쾌한 흐름을 기대했던 역사학자의 가슴 한구석에는 묘한 아쉬움과 피로감이 얹혀 졌다.

그럼에도 불구하고 영화관 문을 열고 밖으로 나오는 길, 밤공기가 피부에 닿는 순간 가슴 한구석에는 여전히 잔물결 같은 깊은 울림이 일었다. 아무리 외면하려 해도, 그 잔상은 쉽게 사라지지 않았다.

신의 뜻에 대항하며 거친 파도를 헤쳐 나가는 오디세이의 외로운 항해. 그것은 결코 3000년 전 신화 속 영웅만의 이야기가 아니었다. 그것은 끝없는 욕망과 오만 속에서 끊임없이 좌절하면서도, 결국 제 몫의 고난을 온몸으로 견뎌내며 오늘을 살아가는 바로 우리네 삶의 투명한 거울이었기 때문이다.

운명의 바다를 건너는 우리 모두의 오디세이

<오디세이> 스틸
<오디세이> 스틸UPI 코리아

인간은 누구나 자신만의 이타카(Ithaca)를 향해 항해하는 존재다. 그 길목에서 우리는 때로는 자신의 지혜를 과신하는 오만에 빠지기도 하고, 때로는 신 혹은 거대한 운명의 장난 앞에 무력하게 무릎을 꿇기도 한다. 욕망이 이끄는 금기를 넘어섰을 때 찾아오는 것은 달콤한 결실이 아니라 피할 수 없는 풍랑과 고독이다.

영화 속 오디세이가 동료들을 하나 씩 잃어가며, 비바람 치는 바다 위에서 홀로 키를 잡고 오열할 때, 그것은 인간이 자신의 삶에서 짊어져야 할 내면의 고독 그 자체였다. 신이 정해준 정답지대로 살기를 거부하고 자신의 의지대로 살고자 했던 대가는 혹독했지만, 바로 그 혹독함 속에서 인간은 진정한 존엄을 획득한다.

역사학자로서 수많은 시대의 흥망성쇠와 인간 군상을 관조해 왔지만, 결국 역사의 본질 또한 이 거친 바다 위에서 펼쳐지는 인간의 몸부림이 아니었던가. 오만으로 스러져 간 영웅들과, 그 오만의 대가를 치르면서도 포기하지 않고 집으로 돌아가고자 했던 수많은 무명의 항해자들. 영화 <오디세이>가 남긴 지루함의 무게는, 실상은 내 삶과 우리 사회를 향한 묵직한 경종이었던 셈이다.

가족들과 함께 집으로 돌아오는 차 안에서, 딸아이들의 활기찬 감상평을 들으며 나는 조용히 창밖의 밤 풍경을 바라보았다. 영화는 끝났지만, 우리의 항해는 아직 끝나지 않았다. 오만함과 겸손함 사이, 욕망과 순리 사이에서 아슬아슬하게 균형을 잡으며 우리는 또 내일의 파도를 향해 배를 띄울 것이다. 운명의 바다를 항해하는 모든 인간의 고뇌에, 그리고 그 고뇌를 딛고 앞으로 나아가는 우리의 미련하고도 숭고한 발걸음에 조용한 경의를 표해본다.
오디세이 이타카 그리스신화 호메로스

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김준권 (sekhee2) 내방

대학에서 역사를 교육하고 있습니다. 다양한 기사가 많은 오마이뉴스를 좋아하고 앞으로 공개적인 글쓰기를 하고자 합니다.

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