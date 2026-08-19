'포옛 탈락' 전화위복 될까... 축구대표팀 임시 감독 기대치 더 높아진다

한국프로축구연맹

거스 포옛 전 전북 감독.대한민국 축구 대표팀을 지휘할 '임시 사령탑'을 찾고 있는 대한축구협회가 서류 전형 이후 후보군을 압축하고 금주 중으로 온라인 면접을 진행할 예정이다. 당초 유력한 후보로 거론됐던 거스 포옛 전 전북 현대 감독은 서류 전형에서 탈락한 것으로 전해졌다.축구협회는 공식적으로 서류 전형 합격자 명단을 공개하지 않았다. 하지만 18일 국내 주요 매체들에 따르면, 최종후보군이 모두 '외국인 사령탑'이라는 것, 이중에 포옛 감독은 서류 전형을 통과하지 못하며 최종후보군에 포함되지 않았다는 사실이 전해지고 있다.몇몇 국내 지도자들도 임시 감독에 지원했던 것으로 알려졌지만 모두 고배를 마셨다. 축구계에서는 처음부터 국내 지도자가 차기 감독이 될 가능성은 낮았다고 평가했다. 홍명보 감독 사태 이후 축구팬들 사이에서 국내 지도자에 대한 불신과 실망이 너무 커진 상태였다. 또한 이번 공개채용에서는 협회가 인정하는 자격증 범위, 5~7명 지원 스태프 구성 등 여러가지 감독 지원 조건도 까다로워졌다.국내 지도자의 경우 아시아축구연맹(AFC) P급 또는 그에 준하는 지도자 자격, 그리고 국가자격증시험인 전문스포츠지도사 2급 자격을 모두 갖춰야 했는데, 현실적으로 이런 조건을 모두 충족한 감독급 지도자가 그리 많지 않았다. 게다가 지원 스태프에 포함돼야 하는 코치와 트레이너들도 두 가지 자격을 모두 보유해야 하는 자격 요건이 추가됐다. 반면, 외국인 지원자는 FIFA 산하 대륙연맹에서 발급된 최고 등급 지도자 자격만 갖추면 되었기에, 한국 지도자들이 상대적으로 불리한 조건이었다.그럼에도 포옛 감독의 낙마는 최대 이변으로 꼽힌다. 포옛은 한국 축구 사령탑 직에서 무려 두 번이나 지원했으나 모두 고배를 마시게 됐다. 2년 전인 2024년에도 차기 사령탑 후보로 면접까지 진행했고 최종후보군 3인에 이름을 올렸으나, 졸속선임 논란 끝에 홍명보 전 감독에게 밀렸다.이후 포옛 감독은 2025시즌을 앞두고 K리그1 전북 현대의 사령탑으로 선임되며 한국 축구와의 인연을 이어갔다. 포옛 감독은 전 시즌 승강 플레이오프를 치렀던 전북을 빠른 속도로 재건하여 4년 만의 K리그1 우승과 코리아컵 우승 등 '더블(2관왕)'을 달성하며 지도력을 인정받았다. 1년만에 전북을 떠난 포옛 감독은 올해 4월 사우디 알 칼리즈에서 단기 소방수 역할을 맡았다가 물러난 이후로는 야인으로 지내고 있었다.포옛 감독은 최근까지 K리그 감독직을 역임하여 검증된 성과를 올렸고, 한국 축구를 잘 파악하고 있다는 점이 강점이었다. 또한 임시 감독이라는 조건도 마다하지 않고 공개적으로 지원 의사를 밝힐만큼 한국 대표팀 감독직에 진심인 모습을 보였다. 또한 포옛 감독은 K리그의 레전드인 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터까지 코치로 포함한 사단을 꾸려 임시 사령탑 지원서를 낸 것으로 알려졌다.일본 언론 등 외신에서도 포옛을 다른 외국인 감독들보다 유력한 임시 감독 후보로 전망한 바 있다. 하지만 그런 포옛이 최종 후보에도 들지 못하고 탈락했다는 것은 의외의 결과로 받아들여지고 있다.축구팬들이 의아해하는 '포옛 미스터리'는 두 가지로 요약된다. EPL(잉글랜드 프리미어리그) 감독 출신에다가 K리그 우승 경험까지 갖춘 지도자가 서류전형도 통과하지 못할 정도라면, 대체 이번 임시 감독에게 요구하는 자격 기준이 얼마나 까다로웠는가라는 점이다. 2년 전에는 포옛보다 커리어가 크게 떨어지는 국내파 홍명보 감독을 데려오기 위하여 '빵집 면접' 등 각종 특혜 논란까지 감수한 바 있었기에, 축구협회의 급격히 달라진 기준을 바라보는 팬들은 냉랭한 반응을 보이고 있다.다만 일각에서는 포옛 감독 개인의 역량 문제보다는, 달라진 감독 선임 방식과 사단(코치진) 구성 문제가 평가에 더 영향을 미쳤을 것이라는 분석도 조심스럽게 나온다. 아이러니하게도 지난번 홍명보 감독 선임과정의 공정성 문제를 놓고 절차적 잡음이 많았던 축구협회는, 공개 채용 방식을 택하면서 이전보다 자격 기준을 대폭 강화했다. 감독 개인의 경력만 평가한 것이 아니라 코치진 구성 등 여러 요소를 항목별로 나눠 점수화하는 방식을 채택했다.포옛 사단의 '오른팔'로 유명하고 전북 현대 시절에도 함께한 타노스 코치의 경우, 지난해 K리그에서 심판을 향한 행동이 인종차별적 언동으로 판단돼 한국프로축구연맹으로부터 징계를 받은 바 있다. 당시 타노스 코치와 전북은 인종차별 의도가 없었다고 반박했지만 징계는 유지됐고, 타노스 코치는 이 사건으로 결국 전북을 떠났다.또한 포옛 감독이 국내 코치진으로 영입한 것으로 알려진 이동국은 한국축구의 레전드지만, 현역 은퇴 이후 지도자 경력은 일천했다. 만일 포옛이 임시감독이 되어 이동국이 함께 코치진으로 선임되었다면 자칫 또다른 '자격 논란'이 불가피할 수 있었던 상황이었다. 포옛 감독의 능력과 별개로 이런 부분들이 코치진 구성 점수 등에서 감점 요인이 되었을 가능성도 충분하다. 결과적으로 한국대표팀에 대한 포옛의 구애는 끝내 이루지 못한 짝사랑으로 남게 됐다.그렇다면 이제 축구팬들이 궁금해 하는 다음 질문은, '과연 포옛보다 더 높은 수준의 감독을 데려올 수 있는가'라는 점이다. 국내 주요 매체들의 보도에 따르면 과거 스페인 대표팀의 수석코치와 감독대행을 맡았던 로베르토 모레노 감독, 이라크 대표팀을 거쳐 현재 싱가포르 라이언시티를 지휘하고 있는 헤수스 카사스 감독, 잉글랜드 맨체스터시티 수석코치 출신으로 펩 과르디올라를 보좌했던 도메네크 토렌트 감독, 에르빈 쿠만 전 네덜란드 대표팀 수석코치 등이 최종 면접 명단에 이름을 올렸다는 보도들이 나오고 있다.이밖에 파울루 벤투 전 한국대표팀 감독, 드라간 스토이코비치 전 세르비아 감독 등은 임시 감독에는 지원하지 않았지만, 향후 차기 축구협회 집행부에서 선임할 한국대표팀 정식 감독직에는 여전히 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 저마다 축구계에서 굵직한 경력을 보유하고 있는 인물들이 다수 거론되고 있다. '친한파' 포옛의 조기 탈락에 아쉬워하는 팬들도, 대신 그에 못지않은 거물급 외국인 감독들의 이름이 거론되면서 다시 기대감이 높아지고 있다.물론 이번 감독은 어디까지나 6차례 A매치를 치르는 임시 감독일 뿐이다. 그럼에도 지난 북중미월드컵의 충격적인 부진, 대한축구협회에 대한 누적된 불신 등으로 인해 싸늘해진 팬심을 위로하면서 희망을 보여줄 수 있는 유능한 지도자가 절실하다. 다음 메이저대회인 내년 1월 아시안컵까지 남은 시간이 많지 않은 만큼 임시 감독이 앞으로 예정된 A매치에서 좋은 성적을 거두면, 차기 집행부에서 굳이 새 감독을 다시 찾아야 할 필요 없이 정식 감독으로 승격할 수도 있다.한편 9월과 10월 A매치 기간에 임시 감독 체제로 치를 축구 대표팀의 상대팀과 친선경기 개최 장소도 모두 정해졌다. 대한축구협회는 18일 "9월과 10월 국내에서 열리는 친선경기 4경기는 수원과 서울, 울산, 용인에서 차례대로 열린다"고 밝혔다.임시 감독이 지휘할 한국 대표팀은 추석 전날인 다음 달 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 격돌하고, 28일에는 서울월드컵경기장에서 우루과이와 만난다.이후 10월 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 격돌한다. 킥오프 시간은 4경기 모두 오후 8시로 정해졌다.