'근면과 책임' 강조한 무리뉴, 레알 다시 정상으로 올릴까

레알 마드리드 CF 트위터 갈무리

조세 무리뉴 감독 취임식 소식을 밝힌 레알 마드리드.지난 18일(현지시간), 호세 무리뉴는 레알 마드리드 CF 감독 취임식을 치르며 복귀를 공식화했다. 취임 자리에서 무리뉴가 강조한 단어는 '근면'과 '책임', 그리고 '야망'이었다.지난 시즌 레알의 상황을 떠올리면 의미심장한 단어들이다. 감독의 지시에 스타 선수들이 공개적으로 반발했고, 훈련 방식과 역할 배분을 둘러싼 불만이 끊이지 않았다. 시즌 막판에는 동료 선수 간의 충돌까지 벌어지며 선수단 내부의 규율과 감독 권위가 흔들렸다는 지적이 잇따랐다.결국 레알은 두 시즌 연속 주요 대회 무관에 그쳤고, 플로렌티노 페레스 회장은 다시 무리뉴를 불러들였다. 2010년에는 바르셀로나의 독주를 막기 위해 선택했던 감독에게, 이번에는 흔들린 팀의 질서를 다시 세우는 임무가 주어졌다.2025년 6월, 샤비 알론소가 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 2024-25시즌 주요 대회에서 모두 우승을 놓친 레알은 변화가 필요했다. 선택은 바이어 레버쿠젠의 분데스리가 무패 우승을 이끌며 유럽에서 가장 주목받는 지도자 중 하나로 떠오른 알론소였다.출발은 나쁘지 않았다. 시즌 초반 레알 마드리드는 리그 선두에 올랐고, 10월 열린 엘 클라시코에서도 바르셀로나를 2-1로 꺾으며 승점 차를 5점까지 벌렸다. 영국 스카이스포츠에 따르면 알론소 사단은 부임 당시 선수단에 여러 좋지 않은 습관이 자리 잡았다고 판단했고, 기존 방식을 바꾸기 위한 작업에 들어갔다. 그러나 이 과정에서 일부 1군 선수들은 알론소의 지도 방식과 잇따른 변화에 불만을 나타냈다.성적마저 흔들리기 시작했다. 엘 클라시코 직후 리그 선두를 달렸던 레알은 11월 들어 라요 바예카노, 엘체, 지로나와 연달아 비겼고, 이후 셀타 비고와 맨체스터 시티에도 패했다. 한때 바르셀로나를 승점 5점 차로 따돌렸던 레알은 2026년 1월에는 오히려 4점 뒤진 2위로 내려앉았다.결정타는 수페르코파 데 에스파냐였다. 레알은 결승에서 바르셀로나에 2-3으로 패했고, 이튿날 구단은 알론소와 상호 합의로 계약을 해지했다고 발표했다. 부임 7개월 만이었다. 로이터는 알론소의 재임 기간이 부진한 성적뿐 아니라 비니시우스와 발베르데 등 주축 선수들과의 갈등 보도로 얼룩졌다고 평가했다.알론소가 물러난 후 카스티야를 이끌던 알바로 아르벨로아가 급히 지휘봉을 잡았지만 상황은 나아지지 않았다. 시즌 막판에는 주장 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 충돌해 발베르데가 병원 치료를 받고 두 선수에게 각각 50만 유로의 벌금이 부과되는 사건까지 벌어졌다. 결국 레알은 라리가를 바르셀로나에게 내주고, 챔피언스리그에서도 8강 탈락하며 2시즌 연속 무관의 고배를 마셨다.두 시즌 연속 주요 대회 우승에 실패한 레알이 다시 꺼내 든 카드는 결국 주제 무리뉴였다. 로이터는 플로렌티노 페레스 회장이 수많은 스타 선수들을 다뤄온 경험이 있는 무리뉴를 선수단의 규율과 승리 정신을 되살릴 적임자로 판단했다고 전했다.무리뉴 역시 부임과 함께 선수단의 변화를 강조했다. 그는 레알 복귀 후 구단 방송과의 인터뷰에서 선수와 코칭스태프 모두가 발전할 수 있도록 돕겠다면서, 근면과 책임, 야망을 중심으로 한 문화를 만들겠다는 뜻을 밝혔다. 지난 시즌 감독과 선수들 사이의 갈등과 선수단 내부 충돌까지 겪었던 레알의 상황을 고려하면 의미심장한 메시지였다.선수단에도 큰 변화가 있었다. 레알은 이번 여름 베르나르두 실바를 비롯해 이브라히마 코나테, 마르크 쿠쿠레야, 덴절 뒴프리스 등을 영입하며 전 포지션에 걸쳐 전력을 보강했다. 특히 베르나르두 실바는 중원과 공격진에서 다양한 역할을 맡을 수 있고, 코나테와 쿠쿠레야, 뒴프리스의 합류로 수비진에도 선택지가 늘었다.프리시즌 성적도 순조로웠다. 레알은 피오렌티나와 2-2로 비긴 것을 시작으로 페렌츠바로시를 2-1, 데포르티보 라코루냐를 1-0으로 꺾었다. 마지막 평가전에서는 샬케04를 상대로 킬리안 음바페와 딘 하위선, 카를로스 에스피의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다. 네 차례 평가전을 3승 1무로 마치며 무패로 시즌 준비를 마쳤다.레알 마드리드의 가장 큰 목표는 역시 라리가 정상 탈환이다. 2023-24시즌 우승 이후 두 시즌 연속 바르셀로나에 정상을 내준 레알은 새 시즌 무리뉴 체제에서 2년 만의 우승에 도전한다.그러나 왕좌를 되찾는 길은 쉽지 않다. 한지 플릭 감독이 이끄는 바르셀로나는 지난 두 시즌 연속 라리가를 제패했고, 라민 야말과 페드리, 다니 올모, 파우 쿠바르시 등 주축 선수 상당수가 건재하다. 여기에 세계 정상급 미드필더 로드리의 합류도 눈앞에 두고 있다. 로이터에 따르면 맨체스터 시티는 바르셀로나가 제시한 약 6540만 파운드의 이적료를 받아들였고, 로드리 역시 바르셀로나와 4년 계약에 합의했다.결국 무리뉴에게 필요한 것은 단순한 선수단 분위기의 개선을 넘어 결과다. 특히 토니 크로스와 루카 모드리치가 떠난 뒤 레알의 약점으로 지적돼온 중원을 어떻게 구성할지, 음바페와 비니시우스를 비롯한 공격진의 수비 가담을 어떻게 끌어낼지가 관건으로 꼽힌다.13년 전 무리뉴는 당시 전성기를 달리던 과르디올라의 바르셀로나를 상대로 승점 100점이라는 기록을 세우며 라리가 정상에 올랐다. 다시 마드리드로 돌아온 그에게도 비슷한 과제가 주어졌다. 이번에는 리그 3연패에 도전하는 플릭의 바르셀로나를 넘어, 레알을 다시 스페인 정상에 올려놓아야 한다.