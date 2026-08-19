"추억 팔면 어때서" 박명수에게 내보인 김태호의 진심

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MBC 유튜브 채널 '하와수'MBC
한때 폐지 가능성까지 거론됐던 MBC 유튜브 채널 <하와수>가 반가운 얼굴들을 앞세워 8월 세 번째 시즌으로 돌아왔다. MBC <무한도전>(이하 '무도)의 주역인 박명수와 정준하의 '하와수' 콤비를 중심으로 2025년 시작한 동명의 웹예능은 초반 기대만큼의 반응을 얻지 못했지만, 지난 5월 군산 여행 편이 100만 조회수를 돌파하면서 분위기가 달라지기 시작했다.
이를 계기로 또 다른 <무도> 멤버 정형돈의 2회분 출연까지 성사되면서 <하와수>는 조금씩 존재감을 키웠다. 하하(8월 8일), 김태호 피디(8월 15일)와의 재회까지 이어져 이제는 단순한 웹예능을 넘어 <무한도전>의 이야기를 다시 만날 수 있는 공간으로 자리 잡는 모습이다.
특히 김 피디와의 만남은 <무도> 팬들에게 반가운 여름방학 선물과도 같았다. 당시에는 쉽게 꺼내기 어려웠던 장기 프로젝트의 각종 사연과 지난해 준비했지만 끝내 무산된 특집 방송의 비화까지 공개되면서, <무한도전>이 남긴 기억을 2026년 현재로 다시 불러오는 계기를 마련했기 때문이다.
8년이 흘러도 다시 떠오르는 '무한도전'