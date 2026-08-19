"추억 팔면 어때서" 박명수에게 내보인 김태호의 진심

▲MBC 유튜브 채널 '하와수' MBC

<무한도전>이 특별했던 건 매주 새로운 것을 시도했다는 데만 있지 않다. 추격전과 장기 프로젝트, 예상치 못한 실패까지 모든 순간이 멤버들의 관계와 서사로 축적됐고, 시청자들은 그 시간을 함께 공유했다. 그렇기에 지금 옛 영상을 다시 보는 일은 단순히 과거의 방송을 소비하는 것이 아니라, 그 시절의 나까지 함께 꺼내보는 일이 된다.

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어쩌면 시청자들이 기다리는 것은 <무도>의 완벽한 부활이 아닐지도 모른다. 그저 그때 함께 웃었던 사람들이 다시 만나 아무렇지 않게 이야기를 나누고, 그 사이에서 예상하지 못한 웃음이 터지는 순간을 다시 보고 싶은 것에 가깝다. 한때 폐지 위기까지 거론됐던 <하와수>가 과거의 인기에 기대는 데 그치지 않고, 당시의 관계와 추억을 현재의 콘텐츠로 다시 연결하고 있다는 점도 그래서 의미가 크다.

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좋은 프로그램은 종영해도 결코 사라지지 않는다. 2018년 <무도>는 막을 내렸지만, 그들이 함께 만든 시간까지 끝난 것은 아니었다. <하와수>와 김태호 피디의 재회가 보여준 것도 바로 그 점이다. 결국 <무한도전>이라는 이름의 여정은 과거에 머무른 것이 아니라, 지금도 새로운 만남과 이야기 속에서 또 다른 방식으로 이어지고 있는 셈이다.

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