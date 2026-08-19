최두호의 두 번째 전성기, 핏불전에서 시작될까

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최두호는 정찬성 이후 가장 상품성 높은 코리안 파이터다.UFC 제공
최두호(35)가 다시 한번 중요한 시험대에 오른다. 9월 20일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있을 UFC 331 대회가 그 무대로, 상대는 벨라토르 전 챔피언 출신인 베테랑 파트리시우 핏불(39, 브라질)이다.
그간 UFC에 진출한 한국인 파이터는 적지 않았지만 꾸준하게 커리어를 이어간 선수는 많지 않다. 은퇴한 김동현과 정찬성, 그리고 박준용 정도다. 특히 세계적인 인지도를 쌓은 선수는 정찬성 한 명뿐이라고 해도 과언이 아니다.
그나마 '코리안 좀비' 정찬성의 뒤를 이어 알려진 이름은 '코리안 슈퍼보이' 최두호가 있다. 화끈한 파이팅 스타일에 자신만의 캐릭터를 가지고있어 한때 정찬성의 위상을 넘어설 것으로 기대를 모으기도 했다.
UFC 입성 직후 3연승을 달리며 보여준 경기력은 강렬했다. 빠른 타격과 정확한 펀치, 빈틈이 보였다 싶은 순간 경기를 끝낼 수 있는 빼어난 결정력은 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 자연스럽게 최두호가 정찬성의 뒤를 이어 UFC를 대표하는 한국인 파이터가 될 것이라는 기대도 커졌다.
그러나 이후의 길은 기대만큼 순탄하지 않았다. 중요한 경기에서 잇따라 패했고 부상까지 겹치면서 전성기의 상당 기간을 흘려보냈다. 한때 빠르게 정상권으로 향하던 상승세는 멈췄고, 팬들이 기대했던 만큼의 성과를 보여주지 못했다는 혹평도 뒤따랐다.
그렇다고 최두호의 가능성이 사라진 것은 아니다. 오히려 최근 최두호는 자신의 파이팅 스타일에 조금씩 변화를 주며 새로운 전환점을 만들어가고 있다. 정찬성의 지도 아래 보다 안정적인 경기 운영을 익히면서도 특유의 화끈한 타격 능력은 유지하고 있다.
여전히 최두호의 경기가 시작되면 팬들이 기대하는 것은 분명하다. 언제든 한 방으로 승부를 뒤집을 수 있는 선수라는 점이다.
이번 상대 핏불은 오랜만에 만나는 강적이다. 쉽지 않은 승부라는 전망이 적지 않지만, 오히려 이런 경기가 최두호에게 필요할 수 있다. 이제는 단순히 승수를 추가하는 것보다 강한 상대를 맞아 자신의 이름을 다시 각인시킬 필요가 있기 때문이다.