최두호의 두 번째 전성기, 핏불전에서 시작될까

UFC 제공

큰사진보기 ▲최두호의 가장 큰 무기는 언제 어디서 터질지 모르는 카운터 펀치다. UFC 제공

'핏불'전, 최두호가 다시 이름을 새길 기회



그래서 이번 핏불전은 최두호에게 중요하다. 나이를 고려하면 앞으로 남은 시간이 길지 않다. 오랫동안 UFC에서 살아남는 것도 중요하지만, 지금부터는 자신의 커리어를 대표할 만한 승리를 만들어내는 것이 더욱 중요하다.



최두호는 충분한 재능을 갖고 있다. 동물적인 감각과 날카로운 타격은 여전히 그의 가장 큰 무기다. 과거처럼 무조건 한 방을 노리는 것이 아니라 경기 운영에 변화를 주고 있다는 점도 긍정적이다. 정찬성의 지도 아래 자신의 장점을 살리면서 단점을 보완하려는 과정은 최두호가 과거와는 다른 파이터로 성장하고 있음을 보여준다.



하지만 변화가 결과로 이어지기 위해서는 결국 큰 경기에서 증명해야 한다. 특히 강한 상대를 맞아 예상 밖의 승리를 만들어낸다면 그동안 아쉽게 끊겼던 최두호의 스토리는 다시 시작될 수 있다.



정찬성이 그랬던 것처럼 반드시 압도적인 승리만 필요한 것은 아니다. 어려운 상황에서 버티고 뒤집는 경기, 예상보다 한 단계 높은 기량을 보여주는 경기, 팬들이 오랫동안 기억할 만한 장면을 만들어내는 경기가 필요하다. 그런 순간 하나가 선수의 이미지와 커리어의 방향까지 바꿀 수 있다.



최두호에게 아직 기회가 남아 있는 이유도 여기에 있다. 전성기를 완벽하게 보내지는 못했지만, 그의 재능까지 사라진 것은 아니다. 오히려 새로운 스타일을 받아들이면서 다시 한번 자신의 가능성을 시험할 수 있는 위치에 있다.



이번 핏불전은 결코 쉬운 경기는 아니다. 그러나 중요한 대진은 원래 어렵다. 강한 상대와의 승부에서 존재감을 보여줄 때 선수의 이름은 더 오래 기억된다.



정찬성은 어려운 경기에서 강한 인상을 남기며 한국인 파이터의 새로운 기준을 만들었다. 이제 최두호에게 필요한 것도 비슷한 장면이다. 아직 늦지 않았다. 다만 남은 시간이 많다고 말하기도 어렵다.



최두호가 다시 한번 화끈한 승리를 만들어낸다면 이야기는 달라진다. '한때 기대받았던 유망주'가 아니라 여전히 UFC에서 주목해야 할 파이터라는 사실을 증명할 수 있다. 핏불전은 그 출발점이 될 수 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 최두호의 가장 큰 무기는 언제 어디서 터질지 모르는 카운터 펀치다.그래서 이번 핏불전은 최두호에게 중요하다. 나이를 고려하면 앞으로 남은 시간이 길지 않다. 오랫동안 UFC에서 살아남는 것도 중요하지만, 지금부터는 자신의 커리어를 대표할 만한 승리를 만들어내는 것이 더욱 중요하다.최두호는 충분한 재능을 갖고 있다. 동물적인 감각과 날카로운 타격은 여전히 그의 가장 큰 무기다. 과거처럼 무조건 한 방을 노리는 것이 아니라 경기 운영에 변화를 주고 있다는 점도 긍정적이다. 정찬성의 지도 아래 자신의 장점을 살리면서 단점을 보완하려는 과정은 최두호가 과거와는 다른 파이터로 성장하고 있음을 보여준다.하지만 변화가 결과로 이어지기 위해서는 결국 큰 경기에서 증명해야 한다. 특히 강한 상대를 맞아 예상 밖의 승리를 만들어낸다면 그동안 아쉽게 끊겼던 최두호의 스토리는 다시 시작될 수 있다.정찬성이 그랬던 것처럼 반드시 압도적인 승리만 필요한 것은 아니다. 어려운 상황에서 버티고 뒤집는 경기, 예상보다 한 단계 높은 기량을 보여주는 경기, 팬들이 오랫동안 기억할 만한 장면을 만들어내는 경기가 필요하다. 그런 순간 하나가 선수의 이미지와 커리어의 방향까지 바꿀 수 있다.최두호에게 아직 기회가 남아 있는 이유도 여기에 있다. 전성기를 완벽하게 보내지는 못했지만, 그의 재능까지 사라진 것은 아니다. 오히려 새로운 스타일을 받아들이면서 다시 한번 자신의 가능성을 시험할 수 있는 위치에 있다.이번 핏불전은 결코 쉬운 경기는 아니다. 그러나 중요한 대진은 원래 어렵다. 강한 상대와의 승부에서 존재감을 보여줄 때 선수의 이름은 더 오래 기억된다.정찬성은 어려운 경기에서 강한 인상을 남기며 한국인 파이터의 새로운 기준을 만들었다. 이제 최두호에게 필요한 것도 비슷한 장면이다. 아직 늦지 않았다. 다만 남은 시간이 많다고 말하기도 어렵다.최두호가 다시 한번 화끈한 승리를 만들어낸다면 이야기는 달라진다. '한때 기대받았던 유망주'가 아니라 여전히 UFC에서 주목해야 할 파이터라는 사실을 증명할 수 있다. 핏불전은 그 출발점이 될 수 있다. 코리안슈퍼보이 최두호 정찬성 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 997경기 한화맨 하주석, KIA 유니폼 입고 친정팀과 첫 대결

정찬성은 예상치 못한 경기를 여러 차례 만들어내며 해외 팬들을 열광시켰다.정찬성이 한국인 UFC 파이터 가운데 가장 화려한 커리어를 남길 수 있었던 이유는 단순히 통산 전적이나 랭킹 때문만은 아니다. 많은 사람들이 어려울 것으로 예상했던 경기에서 오히려 강렬한 승리를 만들어냈다는 점이 컸다.마크 호미닉전이 대표적이다. 당시 정찬성은 경기 시작과 동시에 카운터를 맞췄고, 경기 시작 7초 만에 상대를 쓰러뜨리며 UFC 역사에 남을 장면을 만들어 냈다. 데니스 버뮤네즈전에서도 치열한 승부 끝에 강력한 한방으로 경기를 끝냈고, 헤나토 모이카노를 상대로는 또 한 번 압도적인 초반 피니시를 만들어냈다.더스틴 포이리에와의 대결은 또 다른 의미가 있었다. 정상급 선수와 맞붙어 기술적으로도 경쟁할 수 있다는 것을 보여준 경기였다. 당시 포이리에는 강한 레슬링과 타격을 갖춘 떠오르는 신성이었지만 정찬성은 정면으로 맞서며 자신의 기량을 증명했다.이런 경기들이 쌓이면서 정찬성에게는 특별한 이미지가 만들어졌다. 경기 전에는 상대가 우세하다는 평가를 받아도 막상 뚜껑을 열면 어떤 일을 벌일지 모르는 캐릭터가 바로 그것이다. 팬들이 정찬성의 경기를 기다린 이유도 여기에 있었다.성적만으로 설명하기 어려운 '임팩트'가 있었다. UFC 역시 이런 선수를 외면하기 어렵다. 강한 상대와 붙여도 재미있는 경기를 펼치는 것을 비롯 결과를 예측하기 어렵고, 승리하면 명장면을 만들어낼 가능성이 컸기 때문이다.최두호에게도 바로 이런 이미지가 필요하다. 물론 정찬성과 같은 길을 그대로 따라갈 필요는 없다. 두 선수의 스타일도 다르고 커리어의 흐름도 다르다. 그러나 강한 상대를 만났을 때 오히려 자신의 존재감을 키워야 한다는 점에서는 같다.최두호는 이미 빼어난 재능을 보여줬다. UFC에서 3연승을 기록하며 정상급 선수로 성장할 가능성도 입증했다. 문제는 그 이후다. 이제 팬들에게 어필해야 하는 것은 '잘하는 선수'라는 평가를 넘어 '큰 경기에서 반드시 봐야 하는 선수'라는 확신이다.