여왕 앞에서 욕설 내뱉은 남자, 알고 보니...

▲넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말>투렛 증후군을 앓았던 스코틀랜드 활동가 존 데이비드슨의 실화를 바탕으로 한 영화입니다. 넷플릭스

더 안타까운 건 가족의 태도다. 부모의 이혼과 가족 안에서 점점 밀려나는 존의 모습은 학교나 사회에서 받는 차별보다 더 깊은 외로움을 느끼게 했다. 가족들은 갑자기 달라진 아들의 행동을 어떻게 받아들여야 할지 몰랐을 것이다. 이해할 수 없는 행동이 반복될수록 가족의 피로도 커졌을 것이다. 결국 그 피로는 관계의 틈이 되고, 존은 가족 안에서도 자신을 설명하기 어려운 사람이 되어간다.



이 장면을 보면서 누군가를 사랑하는 것과 그 사람을 이해하는 것은 때로 전혀 다른 일일 수 있겠다는 생각이 들었다. 가족이라고 해서 언제나 올바른 방법으로 이해할 수 있는 것은 아니다. 가까운 사람일수록 '왜 저러는지'를 먼저 묻게 되고, 이유를 알 수 없는 행동이 계속되면 사랑보다 피로가 먼저 찾아올 수도 있다.



그래서 이 관계를 누구 한 사람의 잘못이라고 말하고 싶지는 않았다. 힘든 것은 존 만이 아니었을 테니까. 오히려 그 누구도 쉽게 탓할 수 없는 관계의 틈이 존을 더 외롭게 만들었을 것이라는 생각이 들었다.



그런 존에게 친구 머리의 엄마 도티가 찾아온다. 도티는 존을 불쌍한 사람으로 대하지 않는다. 욕설을 내뱉어도, 갑작스러운 행동으로 자신을 다치게 해도 존을 '이상한 사람'으로 규정하지 않는다. 자신의 집에서 함께 지낼 수 있도록 하고, 일할 기회를 주며, 존이 사회 안에서 자신의 역할을 찾도록 돕는다. 실제 인물인 도티의 도움은 존의 삶에서 중요한 전환점이 됐다.



이 장면에서 깊은 '인류애와 도움'의 의미를 생각했다. 도티는 존의 인생을 대신 살아주지 않는다. 불쌍하다고 대신 결정해 주지도 않는다. 다만 한 사람이 스스로 살아갈 수 있도록 기회를 건네고, 한걸음 내디딜 수 있게 옆에 서주는 것. 도움의 진짜 의미가 이런 것이 아닐까.



도티에게 받은 기회를 통해 존은 조금씩 세상과 연결된다. 그리고 훗날 자신과 같은 어려움을 겪는 사람들을 돕는 활동가로 살아간다. 존 데이비드슨은 실제로 평생 투렛 증후군에 대한 인식을 높이는 활동을 이어왔고 2019년에는 그 공로를 인정받아 대영제국 훈장을 받았다.



달라진 시선



영화에서 가장 오래 마음에 남은 장면은 존이 괴한에게 폭행을 당한 뒤 병원에서 자신의 감정을 한꺼번에 쏟아내는 순간이었다. 그전까지 관객인 나의 시선도 존의 틱을 따라가고 있었다. 갑자기 터지는 소리에 놀라고, 주변 사람들의 당황스러운 표정을 보고, 때로는 웃음이 나올 만큼 낯설게 느끼기도 했다. 나 역시 영화 속 세상의 시선에서 완전히 자유롭지 못했다.



그런데 병원 장면에서는 시선이 바뀐다. 그동안 존의 겉으로 드러난 틱에 가려져 있던 감정이 한꺼번에 모습을 드러낸다. 화가 나고, 억울하고, 상처받고, 외로운 한 사람의 얼굴이다. 그 순간 나는 존을 '투렛 증후군을 가진 사람'으로 바라보는 것에서 비로소 벗어났다. 그에게도 우리와 똑같이 상처받는 마음이 있었다.



이 영화가 내게 남긴 것은 투렛증후군에 대한 지식만이 아니다. 나는 누군가의 다름을 얼마나 빨리 판단했는지 돌아보게 됐다.



장애에 대한 정보를 아는 것과 한 사람을 이해하는 것은 다르다. 질환의 이름과 증상을 아는 것만으로는 충분하지 않다. 그 증상 때문에 세상과 관계 맺는 일이 얼마나 힘든지, 그 안에 어떤 감정이 쌓여 있는지를 바라볼 때 비로소 다른 사람이 보이기 시작한다.



한계를 없애는 것이 아니라...



존에게 필요한 건 자신을 다른 사람처럼 만들어주는 누군가가 아니었다. 자신의 몸과 말이 뜻대로 되지 않는 상황에서도 한 사람으로 살아갈 수 있다고 믿어주는 사람이었다. 그리고 존 역시 투렛 증후군을 '극복해 낸' 사람이 아니다. 틱이 사라져 다른 사람이 된 것도 아니다. 자신의 조건을 안고 살아가는 법을 배우고, 자신이 받은 도움을 또 다른 사람에게 건네는 삶을 선택했다.



그래서 이 영화의 감동을 단순히 '장애를 극복한 이야기'라고 말하고 싶지 않다.



인간은 자신의 한계를 완전히 없애기 때문에 강해지는 것이 아니라, 때로는 넘을 수 없는 한계를 품은 채 그 너머의 삶을 선택하기 때문에 강해지는 것인지도 모른다. 처음 영화를 볼 때는 존이 내뱉는 말이 가장 크게 들렸다. 하지만 영화가 끝날 무렵에는 그 엄청난 말보다 그 말을 견디며 살아온 사람이 보였다.



그래서 제목 <멈출 수 없는 말>도 마지막에는 다르게 다가왔다. 존에게 멈출 수 없었던 것은 말뿐이 아니었을 것이다. 힘든 상황에서도 살아가려는 마음, 자신을 믿어준 사람에게 보답하려는 마음, 그리고 언젠가 자신과 같은 아픔을 가진 사람에게 손을 내밀고 싶은 마음. 그 마음 역시 멈출 수 없는 것이었을 테니까.



어쩌면 사람을 변화시키는 가장 큰 힘은 동정이 아니라 존중일지도 모른다. 누군가를 불쌍한 존재로 바라보는 것이 아니라, 자신의 삶을 선택할 수 있는 한 사람으로 바라보는 것. 그 시선 하나가 누군가에게는 다시 세상으로 나아갈 수 있는 문이 될 수도 있으니까.





추천 6 댓글 2 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기