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여왕 앞에서 욕설 내뱉은 남자, 알고 보니...

여왕 앞에서 욕설 내뱉은 남자, 알고 보니...

[리뷰] 영화 <멈출 수 없는 말>

김남정(tanpopo1003)
26.08.19 15:40최종업데이트26.08.19 15:40
구글 검색 선호 출처로 추가
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화는 뜻밖에도 영국 여왕 엘리자베스 2세에게 훈장을 받는 존 데이비드슨의 모습으로 시작한다. 투렛 증후군에 대한 인식을 높이고 같은 어려움을 겪는 사람들을 도운 공로였다. 그런데 여왕 앞에 선 순간에도 존에게서 욕설이 터져 나온다. 가장 영예로운 순간에도 자신의 의지로 멈출 수 없는 말이었다. 영화 <멈출 수 없는 말>(I Swear)은 이 장면으로 제목의 의미를 강렬하게 보여준다.

넷플릭스에서 영화를 처음 봤을 때 나 역시 놀랐다. 갑자기 터져 나오는 욕설과 거친 소리, 반복되는 행동이 낯설었다. 그런데 영화가 끝날 무렵 내가 바라보고 있던 것은 달라져 있었다. 처음에는 그의 말과 행동이 크게 보였지만, 마지막에는 그 모든 것을 감당하며 살아온 한 사람이 보였다.

<멈출 수 없는 말>은 커크 존스 감독이 연출하고 로버트 아라마요가 존 데이비드슨을, 맥신 피크가 도티를 연기한 2025년 영화다. 실제 투렛 증후군 활동가 존 데이비드슨의 삶을 바탕으로 1980년대 스코틀랜드에서 성장한 그의 이야기를 따라간다. 당시 투렛 증후군은 지금보다 훨씬 알려지지 않았고, 존 역시 자신의 행동을 이해받지 못한 채 학교와 사회에서 편견을 마주한다.

'일부러 그러는 것'이 아니었다

영화를 보기 전까지 투렛 증후군은 낯선 말이었다. 투렛 증후군은 반복적으로 나타나는 운동 틱과 음성 틱을 특징으로 하는 신경계 질환이다. 눈을 깜빡이거나 얼굴을 찡그리는 것, 어깨를 움직이는 것처럼 몸의 움직임으로 나타날 수도 있고 헛기침이나 소리를 내거나 특정 단어나 문장을 반복하는 음성 틱으로 나타날 수도 있다. 이는 단순한 습관이나 일부러 하는 행동이 아니다. 당장 멈추라고 한다고 해서 스위치를 끄듯 멈출 수 있는 것이 아니다.

영화 속 존처럼 욕설이 튀어나오는 증상을 코프롤랄리아라고 하는데, 이것 역시 투렛 증후군을 가진 사람 모두에게 나타나는 증상은 아니다. 오히려 일부에게서만 나타나는 증상이다. 하지만 사람들의 기억 속 투렛 증후군은 이상하게도 '갑자기 욕하는 사람'이라는 이미지로 굳어져 있다. 그 사실을 알고 나니 영화 속에서 들려오는 존의 욕설도 조금 다르게 들렸다.

사람은 흔히 입 밖으로 나온 말을 그 사람의 생각이나 인격과 연결한다. 그러나 존에게는 자신이 의도한 말과 실제 입 밖으로 나온 말 사이에 간격이 있었다. 그 사정을 모르는 사람들에게 그는 무례하고 이상한 아이일 뿐이었다. 영화는 그런 오해가 한 사람의 삶을 얼마나 외롭게 만드는지 보여준다.

가족도 이해하기 어려운

넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말> 투렛 증후군을 앓았던 스코틀랜드 활동가 존 데이비드슨의 실화를 바탕으로 한 영화입니다.
넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말>투렛 증후군을 앓았던 스코틀랜드 활동가 존 데이비드슨의 실화를 바탕으로 한 영화입니다.넷플릭스

더 안타까운 건 가족의 태도다. 부모의 이혼과 가족 안에서 점점 밀려나는 존의 모습은 학교나 사회에서 받는 차별보다 더 깊은 외로움을 느끼게 했다. 가족들은 갑자기 달라진 아들의 행동을 어떻게 받아들여야 할지 몰랐을 것이다. 이해할 수 없는 행동이 반복될수록 가족의 피로도 커졌을 것이다. 결국 그 피로는 관계의 틈이 되고, 존은 가족 안에서도 자신을 설명하기 어려운 사람이 되어간다.

이 장면을 보면서 누군가를 사랑하는 것과 그 사람을 이해하는 것은 때로 전혀 다른 일일 수 있겠다는 생각이 들었다. 가족이라고 해서 언제나 올바른 방법으로 이해할 수 있는 것은 아니다. 가까운 사람일수록 '왜 저러는지'를 먼저 묻게 되고, 이유를 알 수 없는 행동이 계속되면 사랑보다 피로가 먼저 찾아올 수도 있다.

그래서 이 관계를 누구 한 사람의 잘못이라고 말하고 싶지는 않았다. 힘든 것은 존 만이 아니었을 테니까. 오히려 그 누구도 쉽게 탓할 수 없는 관계의 틈이 존을 더 외롭게 만들었을 것이라는 생각이 들었다.

그런 존에게 친구 머리의 엄마 도티가 찾아온다. 도티는 존을 불쌍한 사람으로 대하지 않는다. 욕설을 내뱉어도, 갑작스러운 행동으로 자신을 다치게 해도 존을 '이상한 사람'으로 규정하지 않는다. 자신의 집에서 함께 지낼 수 있도록 하고, 일할 기회를 주며, 존이 사회 안에서 자신의 역할을 찾도록 돕는다. 실제 인물인 도티의 도움은 존의 삶에서 중요한 전환점이 됐다.

이 장면에서 깊은 '인류애와 도움'의 의미를 생각했다. 도티는 존의 인생을 대신 살아주지 않는다. 불쌍하다고 대신 결정해 주지도 않는다. 다만 한 사람이 스스로 살아갈 수 있도록 기회를 건네고, 한걸음 내디딜 수 있게 옆에 서주는 것. 도움의 진짜 의미가 이런 것이 아닐까.

도티에게 받은 기회를 통해 존은 조금씩 세상과 연결된다. 그리고 훗날 자신과 같은 어려움을 겪는 사람들을 돕는 활동가로 살아간다. 존 데이비드슨은 실제로 평생 투렛 증후군에 대한 인식을 높이는 활동을 이어왔고 2019년에는 그 공로를 인정받아 대영제국 훈장을 받았다.

달라진 시선

영화에서 가장 오래 마음에 남은 장면은 존이 괴한에게 폭행을 당한 뒤 병원에서 자신의 감정을 한꺼번에 쏟아내는 순간이었다. 그전까지 관객인 나의 시선도 존의 틱을 따라가고 있었다. 갑자기 터지는 소리에 놀라고, 주변 사람들의 당황스러운 표정을 보고, 때로는 웃음이 나올 만큼 낯설게 느끼기도 했다. 나 역시 영화 속 세상의 시선에서 완전히 자유롭지 못했다.

그런데 병원 장면에서는 시선이 바뀐다. 그동안 존의 겉으로 드러난 틱에 가려져 있던 감정이 한꺼번에 모습을 드러낸다. 화가 나고, 억울하고, 상처받고, 외로운 한 사람의 얼굴이다. 그 순간 나는 존을 '투렛 증후군을 가진 사람'으로 바라보는 것에서 비로소 벗어났다. 그에게도 우리와 똑같이 상처받는 마음이 있었다.

이 영화가 내게 남긴 것은 투렛증후군에 대한 지식만이 아니다. 나는 누군가의 다름을 얼마나 빨리 판단했는지 돌아보게 됐다.

장애에 대한 정보를 아는 것과 한 사람을 이해하는 것은 다르다. 질환의 이름과 증상을 아는 것만으로는 충분하지 않다. 그 증상 때문에 세상과 관계 맺는 일이 얼마나 힘든지, 그 안에 어떤 감정이 쌓여 있는지를 바라볼 때 비로소 다른 사람이 보이기 시작한다.

한계를 없애는 것이 아니라...

존에게 필요한 건 자신을 다른 사람처럼 만들어주는 누군가가 아니었다. 자신의 몸과 말이 뜻대로 되지 않는 상황에서도 한 사람으로 살아갈 수 있다고 믿어주는 사람이었다. 그리고 존 역시 투렛 증후군을 '극복해 낸' 사람이 아니다. 틱이 사라져 다른 사람이 된 것도 아니다. 자신의 조건을 안고 살아가는 법을 배우고, 자신이 받은 도움을 또 다른 사람에게 건네는 삶을 선택했다.

그래서 이 영화의 감동을 단순히 '장애를 극복한 이야기'라고 말하고 싶지 않다.

인간은 자신의 한계를 완전히 없애기 때문에 강해지는 것이 아니라, 때로는 넘을 수 없는 한계를 품은 채 그 너머의 삶을 선택하기 때문에 강해지는 것인지도 모른다. 처음 영화를 볼 때는 존이 내뱉는 말이 가장 크게 들렸다. 하지만 영화가 끝날 무렵에는 그 엄청난 말보다 그 말을 견디며 살아온 사람이 보였다.

그래서 제목 <멈출 수 없는 말>도 마지막에는 다르게 다가왔다. 존에게 멈출 수 없었던 것은 말뿐이 아니었을 것이다. 힘든 상황에서도 살아가려는 마음, 자신을 믿어준 사람에게 보답하려는 마음, 그리고 언젠가 자신과 같은 아픔을 가진 사람에게 손을 내밀고 싶은 마음. 그 마음 역시 멈출 수 없는 것이었을 테니까.

어쩌면 사람을 변화시키는 가장 큰 힘은 동정이 아니라 존중일지도 모른다. 누군가를 불쌍한 존재로 바라보는 것이 아니라, 자신의 삶을 선택할 수 있는 한 사람으로 바라보는 것. 그 시선 하나가 누군가에게는 다시 세상으로 나아갈 수 있는 문이 될 수도 있으니까.

덧붙이는 글 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.
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김남정 (tanpopo1003) 내방

책과 영화를 읽고, 글을 씁니다.나이 들어가는 삶의 감각과 가족. 부부의 시간, 일상에서 건져 올린 생각들을 기록합니다.

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