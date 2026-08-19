여왕 앞에서 욕설 내뱉은 남자, 알고 보니...

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화는 뜻밖에도 영국 여왕 엘리자베스 2세에게 훈장을 받는 존 데이비드슨의 모습으로 시작한다. 투렛 증후군에 대한 인식을 높이고 같은 어려움을 겪는 사람들을 도운 공로였다. 그런데 여왕 앞에 선 순간에도 존에게서 욕설이 터져 나온다. 가장 영예로운 순간에도 자신의 의지로 멈출 수 없는 말이었다. 영화 <멈출 수 없는 말>(I Swear)은 이 장면으로 제목의 의미를 강렬하게 보여준다.
넷플릭스에서 영화를 처음 봤을 때 나 역시 놀랐다. 갑자기 터져 나오는 욕설과 거친 소리, 반복되는 행동이 낯설었다. 그런데 영화가 끝날 무렵 내가 바라보고 있던 것은 달라져 있었다. 처음에는 그의 말과 행동이 크게 보였지만, 마지막에는 그 모든 것을 감당하며 살아온 한 사람이 보였다.
<멈출 수 없는 말>은 커크 존스 감독이 연출하고 로버트 아라마요가 존 데이비드슨을, 맥신 피크가 도티를 연기한 2025년 영화다. 실제 투렛 증후군 활동가 존 데이비드슨의 삶을 바탕으로 1980년대 스코틀랜드에서 성장한 그의 이야기를 따라간다. 당시 투렛 증후군은 지금보다 훨씬 알려지지 않았고, 존 역시 자신의 행동을 이해받지 못한 채 학교와 사회에서 편견을 마주한다.
'일부러 그러는 것'이 아니었다
영화를 보기 전까지 투렛 증후군은 낯선 말이었다. 투렛 증후군은 반복적으로 나타나는 운동 틱과 음성 틱을 특징으로 하는 신경계 질환이다. 눈을 깜빡이거나 얼굴을 찡그리는 것, 어깨를 움직이는 것처럼 몸의 움직임으로 나타날 수도 있고 헛기침이나 소리를 내거나 특정 단어나 문장을 반복하는 음성 틱으로 나타날 수도 있다. 이는 단순한 습관이나 일부러 하는 행동이 아니다. 당장 멈추라고 한다고 해서 스위치를 끄듯 멈출 수 있는 것이 아니다.
영화 속 존처럼 욕설이 튀어나오는 증상을 코프롤랄리아라고 하는데, 이것 역시 투렛 증후군을 가진 사람 모두에게 나타나는 증상은 아니다. 오히려 일부에게서만 나타나는 증상이다. 하지만 사람들의 기억 속 투렛 증후군은 이상하게도 '갑자기 욕하는 사람'이라는 이미지로 굳어져 있다. 그 사실을 알고 나니 영화 속에서 들려오는 존의 욕설도 조금 다르게 들렸다.
사람은 흔히 입 밖으로 나온 말을 그 사람의 생각이나 인격과 연결한다. 그러나 존에게는 자신이 의도한 말과 실제 입 밖으로 나온 말 사이에 간격이 있었다. 그 사정을 모르는 사람들에게 그는 무례하고 이상한 아이일 뿐이었다. 영화는 그런 오해가 한 사람의 삶을 얼마나 외롭게 만드는지 보여준다.
가족도 이해하기 어려운