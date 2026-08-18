개포동의 '마지막 나무' 22그루를 지키려고 했던 사람들

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<콘크리트 녹색섬> 스틸영화사진진
J.R.R.톨킨은 <반지의 제왕>에서 나무를 수호하는 목자 종족 '앤트'를 창조한다. 인간과 요정, 난쟁이는 물론 동식물 막론하고 지성을 가진 종족들이 조화를 이뤄 살던 중간계였지만, 다른 종족이 숲을 베어내기 시작하자 앤트 역시 쇠퇴한다. 대륙 전역을 뒤덮던 숲은 반지 전쟁 시기엔 '섬'처럼 축소된다. 영화 속 앤트의 마지막 행군이 중간계 역사에서 나무 목자들의 거의 마지막 기록이 된다. 그렇게 숲과 함께 가운데땅 역사의 시작부터 존재했던 옛 존재는 잊힌다.
서울 평범한 아파트단지의 조금 특별한 역사
서울특별시 강남구 개포동, 도시 과밀화가 한창이던 1982년에 개포주공아파트 1단지가 완공된다. 저층(5층)인데도 124동 5040호 규모, 즉 2만 명 넘는 서울 시민의 보금자리로 존재한 이곳은 노후화로 인한 재개발 절차를 밟으며 2020년 철거된다. 그 자리엔 2023년 6702호 규모의 '디에이치 퍼스티어 아이파크'가 들어선다. 시공사는 주공아파트와 같은 현대건설이었다. 재개발 과정에서 어딜 가나 익숙한 조합 내 분쟁이 있긴 했지만, 대서특필될 건은 없었다.
감독은 '개포주공 키즈'였다. 유청소년 시절의 추억이 가득한 개포주공아파트가 사라질 운명에 처했다는 소식을 알게 되자 마음이 동한 그는 현장을 방문한다. 회상에 잠긴 감독은 문득 다른 사람들도 추억을 간직하고 있으리란 데 생각이 닿는다. 2014년에 '개포동 그곳'이란 이름으로 SNS 채널을 개설한 다음 뜻이 같은 이들을 모아 '기억 산책', '나무 산책'을 몇 년간 진행한다. 사진을 촬영하고 경험을 나누며 사람들은 함께 단지에 얽힌 기억을 되새긴다.
그 기억의 일부는 아파트를 훌쩍 넘어 성장해 '도시 숲'을 이룬 단지 내 거목들에 할애된다. 메타세쿼이아 묘목은 40년이란 세월 동안 쭉쭉 성장해 밀림 같은 장관을 형성했고, 탐방 온 '나무학자'는 서울 도심에서 전례가 없는 다양한 수목이 공존하는 공간이라며 경탄한다. 모르고 보면 똑같겠지만, 인근 야산에서 새들이 운반한 씨앗 덕분에 단지 내엔 50여 종이 훌쩍 넘는 다양한 나무들이 말 그대로 '숲'을 형성한 것. 토양 기반이 보존되었기에 가능한 사례다.
감독은 단지 곳곳을 누비며 기억을 수집한다. 주민들이 재개발 과정에서 떠나는 와중에도 단지를 지키는 이들과 만나 증언을 기록한다. 소아과 의사는 처음 자리를 잡을 당시엔 갓난아기들을 봤지만, 그들이 점점 성장하며 덩달아 환자 연령대도 함께 올라갔다며 이젠 평범한 가정의학과가 되었다고 전한다. 문방구 사장님은 단지 내 학교가 아직 유지되기에 학생들이 눈에 밟혀 떠나지 못했다고 고백한다. 학교가 문을 닫을 때까지는 계속할 예정이라 한다.
적지 않은 이들이 추억 보정을 위해 오랜만에 '고향'에 들른다. 그들 역시 수줍게 입을 떼지만, 한 번 두 입술이 열리면 참 할 말이 많다. 당연히 기억도, 생각도 다양할 수밖에 없다. 진술을 모으니 자연스럽게 개인의 성장사와 단지의 흥망성쇠가 동시에 펼쳐진다. 주공아파트단지는 북쪽은 민영아파트단지, 남쪽은 '달동네'의 대명사 구룡마을과 이어져 있었다. 아이들은 학교에 가면 윗동네 출신에게 '개도 포기한 동네'라며 차별을 당하기도 했단다.
나무 지킴이의 여정이 화면에 묻어나다