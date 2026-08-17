17연승, 이제 아무도 막을 수 없다…마카체프, UFC 최다 연승 새 역사

UFC 제공

큰사진보기 ▲이슬람 마카체프는 그래플링의 우위를 앞세워 스탠딩에서도 선전했다. UFC 제공

아직도 전성기, 어떤 커리어 만들어나갈까?



마카체프는 이제 UFC 최다 연승의 주인공이다. 앤더슨 실바가 오랜 기간 지켜온 16연승 기록을 넘어 17연승이라는 새로운 기준을 세웠다. UFC 역시 공식 결과를 통해 마카체프의 타이틀 방어와 기록 경신을 확인했다.



더욱 흥미로운 것은 아직 마카체프의 웰터급 여정이 끝나지 않았다는 점이다. 해외 매체에서는 다음 도전자로 마이클 모랄레스, 카를로스 프라테스 등 정상급 웰터급 선수들이 거론되고 있다. 특히 웰터급은 라이트급보다 신체조건이 큰 선수들이 많기 때문에 마카체프가 앞으로도 현재와 같은 지배력을 이어갈 수 있을지는 새로운 관심사가 됐다.



UFC 330에서 마카체프가 보여준 모습은 놀라웠다. 상대보다 작았고 리치에서도 밀렸지만 자신이 가장 잘하는 레슬링과 그래플링을 통해 경기를 통제했다. 개리가 타격으로 반격할 때는 침착하게 거리를 좁혔고, 결정적인 순간에는 테이크다운으로 흐름을 끊었다. 결국 5라운드가 끝났을 때 세 명의 심판 모두 마카체프의 손을 들어줬다.



29승1패. UFC 17연승. 두 체급 챔피언. 이제 마카체프 앞에는 새로운 질문이 남았다. 앤더슨 실바의 기록을 넘어서 어디까지 갈 것인가다. 16연승이라는 오랜 기록을 넘어선 마카체프는 이제 자신이 세운 새로운 기록을 자신이 다시 넘어야 하는 위치에 올라섰다.



UFC 330은 마카체프를 전설의 반열에 올려놓았다. UFC 역사상 가장 긴 연승 기록을 새롭게 작성하면서, 자신이 현시대 종합격투기에서 가장 꾸준하고 강력한 챔피언 가운데 한 명이라는 사실을 다시 한번 증명한 무대였다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 이슬람 마카체프는 그래플링의 우위를 앞세워 스탠딩에서도 선전했다.마카체프는 이제 UFC 최다 연승의 주인공이다. 앤더슨 실바가 오랜 기간 지켜온 16연승 기록을 넘어 17연승이라는 새로운 기준을 세웠다. UFC 역시 공식 결과를 통해 마카체프의 타이틀 방어와 기록 경신을 확인했다.더욱 흥미로운 것은 아직 마카체프의 웰터급 여정이 끝나지 않았다는 점이다. 해외 매체에서는 다음 도전자로 마이클 모랄레스, 카를로스 프라테스 등 정상급 웰터급 선수들이 거론되고 있다. 특히 웰터급은 라이트급보다 신체조건이 큰 선수들이 많기 때문에 마카체프가 앞으로도 현재와 같은 지배력을 이어갈 수 있을지는 새로운 관심사가 됐다.UFC 330에서 마카체프가 보여준 모습은 놀라웠다. 상대보다 작았고 리치에서도 밀렸지만 자신이 가장 잘하는 레슬링과 그래플링을 통해 경기를 통제했다. 개리가 타격으로 반격할 때는 침착하게 거리를 좁혔고, 결정적인 순간에는 테이크다운으로 흐름을 끊었다. 결국 5라운드가 끝났을 때 세 명의 심판 모두 마카체프의 손을 들어줬다.29승1패. UFC 17연승. 두 체급 챔피언. 이제 마카체프 앞에는 새로운 질문이 남았다. 앤더슨 실바의 기록을 넘어서 어디까지 갈 것인가다. 16연승이라는 오랜 기록을 넘어선 마카체프는 이제 자신이 세운 새로운 기록을 자신이 다시 넘어야 하는 위치에 올라섰다.UFC 330은 마카체프를 전설의 반열에 올려놓았다. UFC 역사상 가장 긴 연승 기록을 새롭게 작성하면서, 자신이 현시대 종합격투기에서 가장 꾸준하고 강력한 챔피언 가운데 한 명이라는 사실을 다시 한번 증명한 무대였다. 이슬람마카체프 UFC연승기록경신 이안마샤두개리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '주짓수 여왕' 맥켄지 던, '붉은 머리 마녀' 로버트슨마저 잠재웠다

이안 마샤두 개리는 리치의 우위를 앞세워 선전했으나 경기를 뒤집기에는 부족했다.개리 역시 예상보다 쉽게 무너지지 않았다. 특히 3라운드와 4라운드에는 적극적인 킥과 거리 조절로 마카체프의 공격을 저지했고, 일부 채점에서는 이 라운드들을 개리의 우세로 평가하기도 했다.미국 MMA 전문매체 'MMA 파이팅'은 개리가 중반 라운드에서 좋은 장면을 만들었으며 테이크다운 방어와 타격에서도 경쟁력을 보여줬다고 평가했다. 그러나 마카체프는 결정적인 순간마다 그래플링으로 흐름을 되찾았다.마카체프의 강점은 상대에게 페이스를 허용하지 않는 데 있다. 타격전에서 상대가 우위를 보이면 레슬링으로 전환하고, 상대가 테이크다운을 의식하면 타격으로 흔든다. 이번 경기에서도 개리가 마카체프의 접근을 막기 위해 거리를 벌리자 헤드킥과 펀치를 활용했고, 개리가 타격에 집중하면 곧바로 테이크다운을 시도했다.이런 경기 운영은 과거부터 이어져 온 마카체프의 특징이지만, 웰터급에서도 그대로 통했다는 점에서 의미가 크다. 라이트급에서 압도적인 챔피언이었던 선수가 체급을 올려 더 크고 강한 선수들을 상대하면서도 자신의 경기 방식을 유지하고 있는 것이다.마카체프는 경기 후 개리의 경기력을 높게 평가했다. <로이터 통신>에 따르면 마카체프는 더 큰 체급의 선수들을 상대로 경기를 끝내는 것이 쉽지 않다는 취지의 평가를 내놓으면서 개리의 경기력과 강인함을 인정했다.개리 역시 패배에도 긍정적인 반응을 보였다. 경기에서 마카체프를 끝까지 상대했고, 특히 중반 라운드에는 자신의 타격을 살리며 챔피언을 압박하는 장면을 만들어냈다. 해외 매체들은 개리가 패배했지만 웰터급 정상급 선수로서 경쟁력을 보여줬다는 평가를 내놓고 있다.마카체프에게 이번 승리는 의미가 크다. 라이트급에서 장기간 정상에 있었던 데 이어 웰터급에서도 챔피언 벨트를 지키면서 두 체급을 지배하는 자신의 능력을 다시 확인했다. UFC 역사상 최다 연승 기록까지 새롭게 작성하면서 이제 그의 이름은 단순히 '하빕 누르마고메도프의 후계자'로 설명하기 어려운 단계까지 도달했다.마카체프는 하빕의 팀에서 함께 훈련하며 성장했고, 특유의 다게스탄식 레슬링을 자신의 스타일로 발전시켰다. 그러나 현재의 마카체프는 과거의 하빕을 그대로 따라가는 선수가 아니다. 타격과 킥, 경기 운영 능력까지 더하면서 자신만의 종합격투기 스타일을 완성했다는 평가를 받고 있다.