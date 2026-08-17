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'주짓수 여왕' 맥켄지 던, '붉은 머리 마녀' 로버트슨마저 잠재웠다

'주짓수 여왕' 맥켄지 던, '붉은 머리 마녀' 로버트슨마저 잠재웠다

'그래플링' 앞세운 도전자 제압해

김종수(oetet)
26.08.17 14:49최종업데이트26.08.17 14:51
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맥켄지 던은 자신이 한수 위의 그래플러라는 것을 증명하며 1차 방어전을 성공적으로 마쳤다.
맥켄지 던은 자신이 한수 위의 그래플러라는 것을 증명하며 1차 방어전을 성공적으로 마쳤다.UFC 제공

'주짓수 여왕' 맥켄지 던(33, 미국/브라질)이 난적으로 평가받던 '붉은 머리 마녀' 질리언 로버트슨(31, 캐나다)을 상대로 완벽에 가까운 그래플링 능력을 선보이며 UFC 여성 스트로급(52.2kg) 챔피언 벨트를 지켜냈다.

던은 16일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 있었던 UFC 330 '마카체프 vs 마샤두 개리' 코메인이벤트 여성 스트로급 타이틀전에서 랭킹 5위 로버트슨을 5라운드 만장일치 판정으로 꺾었다. 심판진은 49-46, 49-46, 48-47로 던의 승리를 선언했다.

이번 대결은 경기 전부터 큰 관심을 모았다. 두 선수 모두 주짓수를 기반으로 성장했고, UFC에서도 그래플링을 앞세워 정상급 선수로 자리 잡았기 때문이다. 특히 로버트슨은 UFC 여성 선수 가운데 최다 서브미션 승리를 기록하고 있는 대표적인 그래플러다. 도전자가 가장 자신 있는 영역에서 챔피언과 맞붙는 구도였다.

그러나 경기 결과는 예상보다 일방적이었다. 던은 로버트슨의 그래플링을 피하지 않았다. 오히려 그라운드 싸움에서 먼저 주도권을 잡고 테이크다운과 상위 포지션을 적극적으로 활용했다. 로버트슨이 서브미션 기회를 만들기 전에 포지션을 끊어내면서 상대의 장기를 제대로 펼치지 못하게 했다.

던은 경기 전 UFC 공식 인터뷰에서 로버트슨의 그래플링을 높이 평가하면서도 상대에게 공략할 수 있는 빈틈이 있다고 분석했다. 던의 예상대로 로버트슨은 자신의 장점을 충분히 살리지 못했고, 오히려 챔피언의 압박에 수세적으로 경기를 풀어가야 했다.

질리언 로버트슨(사진 오른쪽)은 챔피언을 넘어서기에는 전방위에서 부족했다.
질리언 로버트슨(사진 오른쪽)은 챔피언을 넘어서기에는 전방위에서 부족했다.UFC 제공

로버트슨의 장기를 무너뜨린 던, 이제는 '완성형 챔피언'으로

던의 가장 큰 변화는 주짓수에만 의존하지 않는다는 점이다. 과거 던은 세계 정상급 주짓수 실력에 비해 타격과 레슬링이 상대적으로 부족하다는 평가를 받았다. 하지만 최근에는 자신의 강점인 주짓수를 중심으로 타격과 레슬링을 꾸준히 보완했고, 이번 로버트슨전에서 그 결과가 드러났다.

특히 레슬링의 발전이 눈에 띄었다. 던은 경기 후 UFC 공식 인터뷰에서 "이번 경기를 준비하며 레슬링 훈련에 많은 비중을 뒀다"고 밝혔다. 로버트슨 역시 그라운드에서 강한 선수인 만큼, 단순히 주짓수 실력만으로 맞서는 것이 아니라 테이크다운과 포지션 싸움 자체에서 우위를 확보하겠다는 전략이었다.

실제 경기에서도 던은 로버트슨이 편하게 공격할 수 있는 상황을 허용하지 않았다. 상대가 포지션을 바꾸려고 할 때마다 압박을 이어갔고, 상위 포지션을 잡은 뒤에는 짧은 타격과 서브미션 시도로 끊임없이 공격했다. 로버트슨이 마지막 라운드에서 반격에 나섰지만 앞선 라운드에서 벌어진 격차를 만회하기에는 부족했다.

해외 격투 매체 'MMA Fighting'도 던의 그래플링 운영에 주목했다. 단순히 로버트슨의 공격을 방어하는 데 그치지 않고 자신이 먼저 포지션을 잡으면서 상대의 강점을 역으로 이용했다는 평가가 나왔다. 이는 던이 과거보다 한층 성숙한 종합격투기 선수로 발전했음을 보여주는 대목이다.

로버트슨에게는 뼈아픈 패배였다. 그는 UFC에서 가장 많은 서브미션 승리를 기록한 여성 파이터이며, 이번 타이틀 도전 역시 자신의 그래플링을 앞세워 정상에 도전하는 과정이었다. 하지만 가장 자신 있는 영역에서 던에게 밀리면서 챔피언과 도전자 사이의 차이를 확인해야 했다.

반대로 던은 챔피언으로서 자신의 가치를 확실하게 증명했다. 단순히 상대의 공격을 견디는 방식이 아니라 자신이 원하는 영역에서 경기를 펼쳤고, 로버트슨의 장점까지 차단했다는 점에서 높은 평가를 받을 만했다.

이번 승리로 던은 여성 스트로급에서 다시 한번 자신의 존재감을 확실하게 각인했다. 과거 '주짓수 여왕'이라는 별명은 던의 정체성을 가장 잘 설명하는 표현이었다. 하지만 이제는 그것만으로 부족하다. 주짓수에 레슬링과 타격을 더한 종합격투기 선수로 진화하고 있기 때문이다.

무엇보다 자신의 스타일과 가장 가까운 상대를 맞아 거둔 승리라는 점이 의미가 크다. 상대가 주짓수 전문가라고 해서 그라운드 싸움을 피하지 않았고, 오히려 그 영역에서 우위를 점했다.

던의 다음 상대가 누가 될지는 아직 확정되지 않았지만 한 가지는 분명해졌다. 이제 스트로급 도전자들에게 던은 단순히 주짓수를 잘하는 챔피언이 아니다. 타격과 레슬링, 그래플링을 모두 갖춘 더욱 까다로운 챔피언이다.

UFC 330에서 로버트슨을 꺾은 승리는 던에게 또 하나의 타이틀 방어 성공 이상의 의미를 남겼다. '주짓수 여왕'에서 '완성형 챔피언'으로 향하는 던의 진화를 확인한 경기였다.

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