무고사 골에도 웃지 못한 인천 유나이티드, 김천 상무와 아쉽게 비겨

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65분, 인천 유나이티드 MF 서재민(등번호 15번)이 동료 공격수 페리어에게 패스하는 순간심재철
2026 K리그1 결과
(8월 16일 일요일 오후 7시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 1-1 김천 상무
[골, 도움 기록 : 스테판 무고사
(65분 51초,도움-페리어
) / 박세진
(86분 9초,도움-박철우
)]
- 공식 관중 : 8,013명
- 주심 : 송민석
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 모건 페리어
, 이청용(90분↔정치인)
MF : 제르소(90분↔김성민), 이명주(86분↔김영환), 서재민, 이동률(55분↔스테판 무고사
)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(55분↔최승구)
GK : 김동헌
◇ 김천 상무
(4-4-2 감독 : 주승진)
FW : 정재민(46분↔이건희), 김이석(63분↔박세진
)
MF : 김주찬(46분↔홍윤상), 박태준(84분↔이수빈), 이강현, 고재현(79분↔김인균)
DF : 박철우
, 이정택, 변준수, 김태환
GK : 백종범
◇ 2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 47점 14승 5무 4패 39득점 19실점 +20
2 울산 HD 37점 11승 4무 8패 37득점 33실점 +4
3 강원 FC 35점 9승 8무 5패 28득점 19실점 +9
4 전북 현대 34점 9승 7무 7패 30득점 22실점 +8
5 제주 SK 34점 9승 7무 7패 27득점 24실점 +3
6 포항 스틸러스 31점 9승 4무 10패 22득점 25실점 -3
7 FC 안양 30점 7승 9무 7패 30득점 30실점 0
8 인천 유나이티드 FC 30점 8승 6무 8패 29득점 25실점 +4
9 부천 FC 1995 27점 6승 9무 8패 24득점 27실점 -3
10 대전하나 시티즌 26점 6승 8무 9패 29득점 28실점 +1
11 김천 상무 25점 4승 13무 6패 23득점 29실점 -6
12 광주 FC 11점 1승 8무 14패 12득점 49실점 -37☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기