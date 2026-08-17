무고사 골에도 웃지 못한 인천 유나이티드, 김천 상무와 아쉽게 비겨

심재철

14분, 김천 상무 김주찬(흰색 유니폼)의 오른발 슛이 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자의 왼쪽 허벅지에 맞고 아웃되는 순간김천 상무는 이번 시즌 K리그1 순위와 상관 없이 2027 시즌에 K리그2로 자동 강등됨에도 불구하고, 북중미 월드컵 휴식기 이후 조직력이 점점 더 나아지면서 다른 팀들을 충분히 위협하는 수준까지 올라섰다. 최근 8게임을 뛰면서 단 1게임만 패하며 2승 5무 1패(8득점 8실점)라는 준수한 성적표를 만들어낸 것이다. 그리고 이번에는 상위 스플릿 목표를 두고 갈 길 바쁜 인천 유나이티드 FC의 발목을 잡았다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 8월 16일(일) 오후 7시 30분 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 김천 상무(11위)와의 홈 게임에서 1-1로 아쉽게 비기며 순위표 8위(8승 6무 8패)로 밀려났다.광복절 연휴 일요일 저녁 8천 여 홈팬들 앞에서 뛴 인천 유나이티드는 최근 맞대결 기록 2연승(5득점 1실점)을 올리고 있는 김천 상무를 맞아 승리의 의지를 불태웠지만, 북중미 월드컵 휴식기 이후 단단한 팀으로 거듭나고 있는 김천 상무를 마음대로 제압하지 못했다.오히려 김천 상무 왼쪽 날개 공격수 김주찬에게 먼저 아찔한 슛을 허용했다. 게임 시작 후 14분만에 왼쪽 옆줄 앞에서 공을 잡은 김주찬이 유연한 드리블 실력으로 공을 몰고 들어와 인천 유나이티드 골문 앞에서 위력적인 오른발 슛을 날렸다. 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자가 왼쪽 허벅지로 공을 걷어내지 못했다면 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어가는 궤적이었다.후반 시작 후 6분에도 김천 상무 오른쪽 날개 공격수 고재현의 오른발 슛이 인천 유나이티드 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어갔지만, 고재현에게 마지막으로 패스한 공격수 이건희가 오프 사이드 포지션이었기 때문에 인천 유나이티드 입장에서는 가슴을 쓸어 내려야 했다.반대로 인천 유나이티드도 골이 취소되는 아쉬움을 겪었다. 59분 왼쪽 코너킥 세트피스 기회에서 후반 교체 멤버 스테판 무고사가 왼발 골을 터뜨렸지만, 송민석 주심이 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 무고사의 핸드 볼 파울로 판정하여 골을 취소시켰다.