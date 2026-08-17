사이트 전체보기
K리그 무고사 골에도 웃지 못한 인천 유나이티드, 김천 상무와 아쉽게 비겨

무고사 골에도 웃지 못한 인천 유나이티드, 김천 상무와 아쉽게 비겨

[2026 K리그1] 인천 유나이티드 1-1 김천 상무

심재철(soccer)
26.08.17 11:49최종업데이트26.08.17 11:49
구글 검색 선호 출처로 추가
14분, 김천 상무 김주찬(흰색 유니폼)의 오른발 슛이 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자의 왼쪽 허벅지에 맞고 아웃되는 순간
14분, 김천 상무 김주찬(흰색 유니폼)의 오른발 슛이 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자의 왼쪽 허벅지에 맞고 아웃되는 순간심재철

김천 상무는 이번 시즌 K리그1 순위와 상관 없이 2027 시즌에 K리그2로 자동 강등됨에도 불구하고, 북중미 월드컵 휴식기 이후 조직력이 점점 더 나아지면서 다른 팀들을 충분히 위협하는 수준까지 올라섰다. 최근 8게임을 뛰면서 단 1게임만 패하며 2승 5무 1패(8득점 8실점)라는 준수한 성적표를 만들어낸 것이다. 그리고 이번에는 상위 스플릿 목표를 두고 갈 길 바쁜 인천 유나이티드 FC의 발목을 잡았다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 8월 16일(일) 오후 7시 30분 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 김천 상무(11위)와의 홈 게임에서 1-1로 아쉽게 비기며 순위표 8위(8승 6무 8패)로 밀려났다.

김천 상무 슈퍼 서브 박세진의 극장 동점골

광복절 연휴 일요일 저녁 8천 여 홈팬들 앞에서 뛴 인천 유나이티드는 최근 맞대결 기록 2연승(5득점 1실점)을 올리고 있는 김천 상무를 맞아 승리의 의지를 불태웠지만, 북중미 월드컵 휴식기 이후 단단한 팀으로 거듭나고 있는 김천 상무를 마음대로 제압하지 못했다.

오히려 김천 상무 왼쪽 날개 공격수 김주찬에게 먼저 아찔한 슛을 허용했다. 게임 시작 후 14분만에 왼쪽 옆줄 앞에서 공을 잡은 김주찬이 유연한 드리블 실력으로 공을 몰고 들어와 인천 유나이티드 골문 앞에서 위력적인 오른발 슛을 날렸다. 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자가 왼쪽 허벅지로 공을 걷어내지 못했다면 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어가는 궤적이었다.

후반 시작 후 6분에도 김천 상무 오른쪽 날개 공격수 고재현의 오른발 슛이 인천 유나이티드 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어갔지만, 고재현에게 마지막으로 패스한 공격수 이건희가 오프 사이드 포지션이었기 때문에 인천 유나이티드 입장에서는 가슴을 쓸어 내려야 했다.

반대로 인천 유나이티드도 골이 취소되는 아쉬움을 겪었다. 59분 왼쪽 코너킥 세트피스 기회에서 후반 교체 멤버 스테판 무고사가 왼발 골을 터뜨렸지만, 송민석 주심이 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 무고사의 핸드 볼 파울로 판정하여 골을 취소시켰다.

인천 유나이티드 FC 골잡이 스테판 무고사(맨 왼쪽)가 김천 상무 MF 박세진을 옆에 두고 드리블하는 순간
인천 유나이티드 FC 골잡이 스테판 무고사(맨 왼쪽)가 김천 상무 MF 박세진을 옆에 두고 드리블하는 순간심재철

그럼에도 스테판 무고사는 65분 51초에 동료들의 멋진 연계 플레이로 진짜 골을 터뜨렸다. 서재민이 김천 상무 미드필더들 네 명 사이로 찔러준 패스를 모건 페리어가 원 터치로 내줬을 때, 무고사의 정확한 오른발 인사이드 슛이 김천 상무 백종범 골키퍼 글러브를 스치며 오른쪽 구석으로 빨려들어간 것이다.

스테판 무고사는 이 9호골로 이동경(울산 HD)과 나란히 득점 랭킹 2위 자리까지 다시 올라섰다. 하지만 인천 유나이티드의 승리 기운은 종료 직전 꺾이고 말았다. 김천 상무 슈퍼 서브 박세진의 극장 동점골이 86분 9초에 들어간 것이다. 왼쪽 풀백 박철우의 로빙 크로스를 받은 박세진이 돌아서서 오른발로 차 넣는 순간 그를 막는 인천 유나이티드 수비수는 없었다.

추가 시간이 8분이나 표시되었지만 오히려 김천 상무의 역전골이 들어갈 뻔했다. 79분에 고재현 대신 들어온 김인균이 놀라운 스피드로 역습을 주도하면서, 추가 시간 7분에는 결정적인 오른발 대각선 슛을 날려 인천 유나이티드 골문 왼쪽 톱 코너를 노린 것이다. 인천 유나이티드 골키퍼 김동헌이 자신의 오른쪽으로 날아올라 쳐내지 못했다면 그대로 빨려들어가는 궤적이었다.

90+7분, 김천 상무 김인균(흰색 유니폼)의 오른발 대각선 슛을 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼가 오른쪽으로 날아올라 쳐내는 순간
90+7분, 김천 상무 김인균(흰색 유니폼)의 오른발 대각선 슛을 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼가 오른쪽으로 날아올라 쳐내는 순간심재철

이렇게 두 팀은 나란히 최근 다섯 게임 무패(인천 유나이티드 2승 3무 8득점 6실점, 김천 상무 2승 3무 6득점 4실점) 기록을 확인하면서 종료 휘슬 소리를 들었다.

이제 인천 유나이티드 FC(8위)는 오는 23일(일) 오후 7시 30분 광주 FC(12위)를 만나러 광주 월드컵경기장으로 찾아가며, 김천 상무(11위)는 그보다 하루 전 22일(토) 오후 7시 30분 제주 SK(5위)를 만나기 위해 제주 월드컵경기장으로 날아간다.

65분, 인천 유나이티드 MF 서재민(등번호 15번)이 동료 공격수 페리어에게 패스하는 순간
65분, 인천 유나이티드 MF 서재민(등번호 15번)이 동료 공격수 페리어에게 패스하는 순간심재철

2026 K리그1 결과 (8월 16일 일요일 오후 7시 30분, 인천 축구전용경기장)

인천 유나이티드 FC 1-1 김천 상무 [골, 도움 기록 : 스테판 무고사(65분 51초,도움-페리어) / 박세진(86분 9초,도움-박철우)]
- 공식 관중 : 8,013명
- 주심 : 송민석

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 모건 페리어, 이청용(90분↔정치인)
MF : 제르소(90분↔김성민), 이명주(86분↔김영환), 서재민, 이동률(55분↔스테판 무고사)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(55분↔최승구)
GK : 김동헌

김천 상무 (4-4-2 감독 : 주승진)
FW : 정재민(46분↔이건희), 김이석(63분↔박세진)
MF : 김주찬(46분↔홍윤상), 박태준(84분↔이수빈), 이강현, 고재현(79분↔김인균)
DF : 박철우, 이정택, 변준수, 김태환
GK : 백종범

2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 47점 14승 5무 4패 39득점 19실점 +20
2 울산 HD 37점 11승 4무 8패 37득점 33실점 +4
3 강원 FC 35점 9승 8무 5패 28득점 19실점 +9
4 전북 현대 34점 9승 7무 7패 30득점 22실점 +8
5 제주 SK 34점 9승 7무 7패 27득점 24실점 +3
6 포항 스틸러스 31점 9승 4무 10패 22득점 25실점 -3
7 FC 안양 30점 7승 9무 7패 30득점 30실점 0
8 인천 유나이티드 FC 30점 8승 6무 8패 29득점 25실점 +4
9 부천 FC 1995 27점 6승 9무 8패 24득점 27실점 -3
10 대전하나 시티즌 26점 6승 8무 9패 29득점 28실점 +1
11 김천 상무 25점 4승 13무 6패 23득점 29실점 -6
12 광주 FC 11점 1승 8무 14패 12득점 49실점 -37

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
축구 인천유나이티드FC 김천상무 K리그 무고사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
심재철 (soccer) 내방

인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

이 기자의 최신기사 역대급 관중 K리그2 '수원 더비' 흥미진진, 고승범 슈퍼골로 비겨