'4승1.54' 아빌라, 너무 늦게 찾아온 '에이스'

SSG 랜더스

SSG 페드로 아빌라 선수작년 정규리그 3위를 기록한 SSG 랜더스는 올해 한국시리즈 진출을 목표로 시즌을 준비했다. 비록 작년 평균자책점 3위(2.25),탈삼진 2위(245개)를 기록했던 에이스 드류 앤더슨(디트로이트 타이거즈)이 메이저리그에 진출했지만 통산 276홈런의 거포 김재환을 영입했다. 여기에 외국인 타자 기예르모 에레디아가 건재하고 신예 고명준이 한 단계 더 성장한다면 SSG는 올해도 강한 전력을 유지할 수 있었다.하지만 스프링캠프가 진행 중이던 지난 2월 중순 SSG에 청천벽력 같은 소식이 들려왔다. 작년 크고 작은 부침 속에서도 규정이닝을 채우며 10승을 기록했던 좌완 김광현이 어깨 통증으로 조기 귀국해 수술을 받게 된 것이다. 동갑내기 양현종(KIA 타이거즈)과 함께 200승에 도전하던 김광현이 30대 후반의 나이에 최소 한 시즌을 통째로 거르게 된 것은 김광현 개인에게는 물론이고 SSG에게도 치명적인 악재였다.5월 중순까지 중·상위권을 달리며 선전하던 SSG는 시즌 중반 13연패 한 번과 9연패 한 번을 당하며 하위권으로 추락했고 키움 히어로즈에게 최하위를 위협 받는 신세가 되고 말았다. 특히 팀의 핵심 자원으로 활약해야 할 외국인 선수들의 부진과 부상은 올 시즌 SSG에게 큰 아쉬움으로 남는다. 하지만 우울하던 SSG 팬들은 후반기의 시작과 함께 새 에이스 페드로 아빌라의 활약에 미소를 되찾고 있다.작년 시즌이 끝나고 앤더슨이 메이저리그로 복귀한 SSG는 작년 12월 한국계 어머니를 둔 혼혈 선수 미치 화이트와 총액 120만 달러에 재계약했다. 물론 화이트는 삼성 라이온즈와의 준플레이오프에서 1차전 선발로 등판해 2이닝2피홈런3실점으로 기대에 미치지 못했다. 하지만 시즌 초반 부상으로 이탈했음에도 24경기에서 11승4패 평균자책점 2.87을 기록한 검증된 투수 화이트를 포기하긴 쉽지 않았다.SSG는 이에 앞서 작년 11월 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스에서 12년 동안 활약하며 통산 66승48패2세이브11홀드3.34를 기록했고 2015년 프리미어12와 2017년 월드베이스볼클래식에 일본대표로 출전했던 타케다 쇼타를 아시아쿼터로 영입했다. 몇 달 후 김광현이 어깨 부상으로 시즌 아웃 되면서 일본에서 선발투수로 두 번이나 10승을 기록한 적이 있는 타케다 영입은 '신의 한 수'가 되는 듯했다.하지만 작년 SSG 마운드를 이끌었던 앤더슨의 빈자리를 채우는 것은 쉽지 않았다. SSG는 작년 12월 빅리그 8년과 일본 프로야구 4년 동안 각각 18승을 기록했던 1990년생의 베테랑 우완 드류 버하겐과 총액 90만 달러에 계약했지만 메디컬 테스트를 통과하지 못하면서 계약이 해지됐다. 결국 SSG는 올해 1월 20일 좌완 앤서니 베니지아노를 총액 85만 달러에 영입하면서 뒤늦게 외국인 선수 구성을 완료했다.하지만 화이트와 베니지아노, 타케다, 김건우, 최민준으로 시작했던 SSG의 선발진은 시즌 초반부터 흔들렸다. 완벽한 시즌 준비를 위해 WBC 참가도 고사했던 화이트는 6경기 만에 어깨 부상으로 이탈했고 부상 대체 외국인 선수로 합류한 일본 출신의 히라모토 긴지로 역시 4경기에서 3패9.56의 초라한 성적을 남겼다. 아시아쿼터 타케다도 19경기에 등판했지만 2승으로 기대에 한참 미치지 못하고 있다.결과적으로 앤더슨의 자리를 대신하게 된 베니지아노는 7월 초까지 한 번도 로테이션을 거르지 않고 16경기에 선발 등판했다. 하지만 1번에 불과했던 퀄리티스타트와 .302에 달하는 높은 피안타율, 그리고 2승5패6.10은 외국인 투수의 성적으로는 한참 부족했다. 결국 SSG는 7월 4일 베니지아노를 웨이버 공시했고 전반기 일정이 끝날 무렵인 7월 8일 새 외국인 투수 아빌라를 총액 40만 달러에 영입했다.베네수엘라 출신의 우완 페드로 아빌라는 2014년 워싱턴 내셔널스의 마이너리그에서 프로 생활을 시작했다가 샌디에이고 파드리스로 이적한 후 2019년 빅리그에 데뷔했다. 샌디에이고에서 활약한 5년 동안 22경기에 등판해 3승3패3.77을 기록한 아빌라는 2024년 4월 트레이드를 통해 클리블랜드 가디언스로 이적한 후 불펜투수로 활약하며 50경기에서 5승1패1세이브1홀드3.25의 준수한 성적을 올렸다.2024 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻은 아빌라는 일본 프로야구 야쿠르트 스왈로즈에 입단하며 아시아야구에 도전했고 작년 7승8패4.04를 기록했다. 올 시즌 클리블랜드로 돌아가 트리플A에서 선발투수로 활약하던 아빌라는 7월 8일 SSG와 계약하며 또 다시 아시아 야구에 진출했다. SSG는 전반기가 끝났을 때 이미 5위와 12경기 차로 벌어져 가을야구 진출이 희박했지만 그렇다고 최하위로 떨어지도록 방관할 순 없었다.아빌라는 7월 16일 KIA와의 KBO리그 데뷔전에서 6이닝3피안타1볼넷8탈삼진 무실점으로 호투하며 승리를 따냈다. 아빌라는 22일 롯데 자이언츠전에서도 승리투수가 됐지만 6이닝4피안타2볼넷6탈삼진3실점으로 데뷔전 만큼 압도적인 투구를 하진 못했다. 28일 두산 베어스전 6이닝 무실점 호투에도 승리를 챙기지 못한 아빌라는 2일 키움전에서 4이닝6피안타4볼넷8탈삼진3실점으로 처음으로 5이닝를 버티지 못했다.하지만 아빌라는 '폭염 브레이크'로 8일의 휴식을 가진 후 2경기에서 13이닝 동안 자책점을 한 점도 내주지 않으며 한 주 동안 2승을 챙겼다. 지난 11일 롯데와의 홈경기에서 6이닝5피안타2볼넷6탈삼진 비자책3실점을 기록한 아빌라는 16일 LG와의 원정 경기에서 7이닝4피안타2볼넷8탈삼진 무실점으로 LG 타선을 꽁꽁 묶었다. 아빌라는 후반기 6경기에 등판해 5번의 퀄리티스타트를 기록하고 있다.KBO리그에서는 교체 선수로 합류해 좋은 성적을 올린 후 재계약을 맺고 다음 시즌 부진한 외국인 선수를 어렵지 않게 볼 수 있다. 하지만 SSG는 후반기에 합류해 연일 좋은 투구를 보여주고 있는 아빌라와 시즌 후 재계약을 추진할 확률이 점점 높아지고 있다. 물론 아빌라의 호투가 이어질수록 SSG 팬들은 '이렇게 잘 던지는 아빌라를 왜 좀 더 일찍 영입하지 못했을까'라는 아쉬운 마음을 감출 수 없다.