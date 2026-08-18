연휴 앞두고 집에 갇힌 가족, 이유는 따로 있었다

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영화 <라스트 하우스> 스틸컷imdb
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <라스트 하우스>는 SF 호러 장르의 탈을 쓴 환경영화이자 가족 영화다. 가볍게 볼 만한 영화처럼 보이지만 생각보다 묵직한 질문을 던진다. 기후변화로 몸살을 앓고 있는 지구의 입장에서 잠시나마 곱씹을 기회다. 다만 기대를 모았던 그레타 리와 바그네르 모라의 부부 케미가 인상적이지만 베스트 연기는 아니라 아쉽다.
<라스트 하우스>는 SF 생존 장르 공식을 따른 전반과 초토화된 집안에서 사투를 벌이는 후반이 확연히 다르다. SF 재난 장르를 표방한 <대홍수>와 비슷한 결의 전형적인 넷플릭스 오리지널 영화로 겉과 속이 다르다. 숨은 의도와 반전이 따로 있어 호불호가 갈린다. 가족을 가둔 존재와 이유에 대해 명확한 설명이 없고 후반부를 급하게 마무리한다는 의견이 크지만, 오프닝부터 꼼꼼하게 봤다면 영화의 의도를 조금은 알아차릴 수 있다.
SF 소설가 겸 미래학자 아서 C. 클라크의 오프닝 글귀가 인상적이다. '이 행성을 지구라고 부르다니, 얼마나 부적절한가. 분명히 바다이거늘.' 지구의 대부분은 바다이며 심해 즉 80%는 미지의 영역이다. 지구 밖의 우주만큼이나 지구 내부도 다 밝혀지지 않았다. 영화적 상상력을 극대화해 볼 필요가 있다. <라스트 하우스>는 점차 뜨거워지고 있는 지구를 의인화한 시점으로 바라본다면 흥미로운 설정이다.
한 가족을 중심으로 가장 안전한 집이 서서히 감옥이 되어가는 과정을 보여준다. 평화롭던 어느 날 세찬 바람이 불고 하염없이 비가 내린다. 크리스마스 연휴를 앞두고 들뜬 분위기에 갑작스러운 날씨 변덕의 이유를 알 수 없을 무렵, 집 밖을 나갈 수 없다는 사실을 알게 된다. 자유가 허락되지 않은 집은 더 이상 집이 아니었다.
가족 구성원은 필사적으로 탈출하기 위해 고군분투한다. 창문을 깨고 문이나 벽을 부수려 들지만 소용없었다. 가족은 그 시간을 오히려 즐기기로 했다. 못 봤던 DVD를 보고 크리스마스트리 장식을 하며 애틋해진다. 그렇게 몇 주, 몇 달이 지나자 식량은 바닥나 버린다. 희망의 기운은 점차 줄어들고 이웃과의 정보교환도 힘들어지고 만다.
코로나의 흔적 상기