연휴 앞두고 집에 갇힌 가족, 이유는 따로 있었다

▲영화 <라스트 하우스> 스틸컷 imdb

국가의 최소 단위인 가족은 인류 초기부터 만들어진 공동체였다. 사냥에서 농경 사회로 진화하면서 구성원이 많아야 했다. 이해관계는 복잡해지고 지켜야 할 규칙은 늘어났다. 이해와 소통 보다 통제와 억압이 우선인 제이슨의 리더십은 위태로웠다. 위험을 무릅쓰고 밖으로 나가야 한다는 자녀와 안전한 집이 최고라는 부모 의견이 대립된다. 급기야 괴물까지 출몰해 상황을 악화시켜 나갔다.



결국 영화는 나와 타인의 이해, 공감, 공존을 토대로 지켜야 할 관습에 대해 말하고 있다. 누구도 혼자서는 나갈 수도, 버틸 수도 없다. 반드시 가족은 함께여야만 난관을 헤쳐나갈 수 있다는 뜻이다. 벽과 바닥의 균열은 가족의 틀어진 관계를 은유하고 더 나아가 지구의 멸망까지 확장해 볼 수 있다. 고대 그리스의 예법인 '크세니아' 즉 대접받고 싶은 만큼 남을 대하라는 자비는 현대인에게도 중요한 규칙으로 통용된다.



인간의 힘으로 통제하기 힘든 환경 재앙은 자연의 복수이며 괴물은 닥쳐올 미래의 경고를 전하는 메신저다. 이들은 러브크래프트가 창조한 크툴루 신화를 기반으로 초월적 형상의 두려움을 더한다. 거대 바다 괴물 리바이어던(용의 형상), 크라켄(촉수 형상), 인어(반인반수)의 지구 공존을 어렴풋이 알린다.



딸 루스는 어릴 적부터 남다른 호기심과 관찰력을 지녔고 다른 존재와 소통에 적극적이었다. 열리지 않던 문은 생각보다 쉽게 열 수 있었다. 마음의 문을 열어 상대를 포옹해 주면 되는 것이었다. 아이처럼 순수한 마음이 때로는 어려운 문제를 쉽게 푸는 열쇠가 된다. 가족은 집 밖을 나오고 해수면에 잠긴 물의 도시에서 생존자를 찾아 항해를 떠난다. 배의 이름은 캐시디다. 죽은 강아지 캐스의 이름을 기리는 의미다. 무전기에서 들려오는 HELLO의 인사로 희망찬 내일을 맞이할 수 있게 된다. 함께 살아가는 지구를 망치는 존재는 인간이란 사실을 넌지시 암시한다.

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