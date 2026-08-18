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연휴 앞두고 집에 갇힌 가족, 이유는 따로 있었다

연휴 앞두고 집에 갇힌 가족, 이유는 따로 있었다

[리뷰] 넷플릭스 영화 <라스트 하우스>

장혜령(doona90)
26.08.18 13:27최종업데이트26.08.18 13:27
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영화 <라스트 하우스> 스틸컷
영화 <라스트 하우스> 스틸컷imdb

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <라스트 하우스>는 SF 호러 장르의 탈을 쓴 환경영화이자 가족 영화다. 가볍게 볼 만한 영화처럼 보이지만 생각보다 묵직한 질문을 던진다. 기후변화로 몸살을 앓고 있는 지구의 입장에서 잠시나마 곱씹을 기회다. 다만 기대를 모았던 그레타 리와 바그네르 모라의 부부 케미가 인상적이지만 베스트 연기는 아니라 아쉽다.

<라스트 하우스>는 SF 생존 장르 공식을 따른 전반과 초토화된 집안에서 사투를 벌이는 후반이 확연히 다르다. SF 재난 장르를 표방한 <대홍수>와 비슷한 결의 전형적인 넷플릭스 오리지널 영화로 겉과 속이 다르다. 숨은 의도와 반전이 따로 있어 호불호가 갈린다. 가족을 가둔 존재와 이유에 대해 명확한 설명이 없고 후반부를 급하게 마무리한다는 의견이 크지만, 오프닝부터 꼼꼼하게 봤다면 영화의 의도를 조금은 알아차릴 수 있다.

SF 소설가 겸 미래학자 아서 C. 클라크의 오프닝 글귀가 인상적이다. '이 행성을 지구라고 부르다니, 얼마나 부적절한가. 분명히 바다이거늘.' 지구의 대부분은 바다이며 심해 즉 80%는 미지의 영역이다. 지구 밖의 우주만큼이나 지구 내부도 다 밝혀지지 않았다. 영화적 상상력을 극대화해 볼 필요가 있다. <라스트 하우스>는 점차 뜨거워지고 있는 지구를 의인화한 시점으로 바라본다면 흥미로운 설정이다.

한 가족을 중심으로 가장 안전한 집이 서서히 감옥이 되어가는 과정을 보여준다. 평화롭던 어느 날 세찬 바람이 불고 하염없이 비가 내린다. 크리스마스 연휴를 앞두고 들뜬 분위기에 갑작스러운 날씨 변덕의 이유를 알 수 없을 무렵, 집 밖을 나갈 수 없다는 사실을 알게 된다. 자유가 허락되지 않은 집은 더 이상 집이 아니었다.

가족 구성원은 필사적으로 탈출하기 위해 고군분투한다. 창문을 깨고 문이나 벽을 부수려 들지만 소용없었다. 가족은 그 시간을 오히려 즐기기로 했다. 못 봤던 DVD를 보고 크리스마스트리 장식을 하며 애틋해진다. 그렇게 몇 주, 몇 달이 지나자 식량은 바닥나 버린다. 희망의 기운은 점차 줄어들고 이웃과의 정보교환도 힘들어지고 만다.

코로나의 흔적 상기

영화 <라스트 하우스> 스틸컷
영화 <라스트 하우스> 스틸컷imdb

영화는 중반부터 장르가 확연히 바뀐다. 전반부는 코로나19로 강제로 거리 두기했던 때가 떠오른다. 직장, 학교, 공장이 멈추자 공기가 맑아지고 파란 하늘과 별이 보이기 시작했다. 인간의 활동이 지구를 얼마나 병들게 하는지, 인류세를 직접 확인할 수 있었다. 그 시절은 바쁘다는 핑계로 소원했던 타인의 존재를 깨닫는 귀한 시간이기도 했다. 서로에 대해 잘 몰랐던 사실, 쌓였던 오해를 풀며 끈끈해졌다. 접촉할 수 없게 되자 오히려 연결을 절실히 원했다.

가족은 난관을 극복하려는 의지가 결연했지만 상황은 걷잡을 수 없이 변해버린다. 아빠 제이슨(바그네르 모라)은 엔지니어였던 재능을 발휘해 굴뚝 사냥 장비를 고안한다. 안온했던 집은 점차 농장, 사냥터로 변해가며 자급자족 아이디어의 실험실이 되었다. 실직 상태로 무기력하던 제이슨은 쓸모 있는 사람으로 달라지기 시작했다.

5년 후 가스, 전기가 끊어지고 집은 가라앉고 있었다. 설상가상으로 모아둔 물과 식량까지 못 쓰게 되자 관계도 금이 갔다. 가족을 위해 필사적이던 제이슨은 사춘기를 맞은 아들 그레이엄과 딸 루스와 심한 갈등을 겪는다. 아내 앤(그레타 리)까지 언제까지 숨어야만 하냐며 탈출을 권유했다. 집 밖 괴물 보다 내면의 괴물이 관계를 지치게 만들었다.

촉수 괴물의 정체는?

영화 <라스트 하우스> 스틸컷
영화 <라스트 하우스> 스틸컷imdb

국가의 최소 단위인 가족은 인류 초기부터 만들어진 공동체였다. 사냥에서 농경 사회로 진화하면서 구성원이 많아야 했다. 이해관계는 복잡해지고 지켜야 할 규칙은 늘어났다. 이해와 소통 보다 통제와 억압이 우선인 제이슨의 리더십은 위태로웠다. 위험을 무릅쓰고 밖으로 나가야 한다는 자녀와 안전한 집이 최고라는 부모 의견이 대립된다. 급기야 괴물까지 출몰해 상황을 악화시켜 나갔다.

결국 영화는 나와 타인의 이해, 공감, 공존을 토대로 지켜야 할 관습에 대해 말하고 있다. 누구도 혼자서는 나갈 수도, 버틸 수도 없다. 반드시 가족은 함께여야만 난관을 헤쳐나갈 수 있다는 뜻이다. 벽과 바닥의 균열은 가족의 틀어진 관계를 은유하고 더 나아가 지구의 멸망까지 확장해 볼 수 있다. 고대 그리스의 예법인 '크세니아' 즉 대접받고 싶은 만큼 남을 대하라는 자비는 현대인에게도 중요한 규칙으로 통용된다.

인간의 힘으로 통제하기 힘든 환경 재앙은 자연의 복수이며 괴물은 닥쳐올 미래의 경고를 전하는 메신저다. 이들은 러브크래프트가 창조한 크툴루 신화를 기반으로 초월적 형상의 두려움을 더한다. 거대 바다 괴물 리바이어던(용의 형상), 크라켄(촉수 형상), 인어(반인반수)의 지구 공존을 어렴풋이 알린다.

딸 루스는 어릴 적부터 남다른 호기심과 관찰력을 지녔고 다른 존재와 소통에 적극적이었다. 열리지 않던 문은 생각보다 쉽게 열 수 있었다. 마음의 문을 열어 상대를 포옹해 주면 되는 것이었다. 아이처럼 순수한 마음이 때로는 어려운 문제를 쉽게 푸는 열쇠가 된다. 가족은 집 밖을 나오고 해수면에 잠긴 물의 도시에서 생존자를 찾아 항해를 떠난다. 배의 이름은 캐시디다. 죽은 강아지 캐스의 이름을 기리는 의미다. 무전기에서 들려오는 HELLO의 인사로 희망찬 내일을 맞이할 수 있게 된다. 함께 살아가는 지구를 망치는 존재는 인간이란 사실을 넌지시 암시한다.
라스트하우스

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