'광복절 주간'에 남녀농구 한일전 4전 전패... 왜 이럴까

연합뉴스

16일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 한국과 일본 농구대표팀 친선 평가전 2차전에서 66-95로 진 한국대표팀 선수들이 아쉬워하고 있다.한국 남녀농구가 동반으로 '한일전' 치욕의 역사를 다시 썼다. 여자 대표팀에 이어 남자대표팀 역시 일본과 각각 두 번의 평가전에서 내리 완패를 당하며 단 한번도 이기지 못하고 4전 전패를 당했다.한국 농구는 다음 달 아이치·나고야 아시안게임을 비롯한 연이은 국제 대회에 대비해 남녀 대표팀이 동반으로 일본과 도쿄에서 원정 평가전에 나섰다. 박수호 감독이 이끄는 여자대표팀은 13일 1차전에서 59-77, 14일 2차전에서 77-78로 연이어 무릎을 꿇었다. 뒤를 이어 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 남자대표팀도 15일 1차전에서 68-88, 16일 66-95로 2경기 연속 참패를 피하지 못했다.그나마 여자대표팀은 1차전에서 18점차 패배를 당했지만, 2차전에서는 접전 끝에 1점차 석패를 당하는 등 내용상 어느 정도 가능성을 보여준 장면도 있었다. 반면 남자대표팀의 패배는 훨씬 심각했다. 한국 남자농구가 일본을 상대로 당한 최다점수차 패배는 1962 자카르타아시안게임 당시 기록한 17점차 패배였다.그런데 이번 평가전 2연전에서 한국 남자농구는 무려 64년만에 역대 한일전 최다 점수차 패배 기록을 2경기 연속 경신하는 치욕을 당했다. 일본 정예 1진이 정상 출전한 1차전에서는 20점차였고, 2차전에서는 그나마 일본 에이스 하치무라 루이가 컨디션 난조로 결장했음에도 29점차 대패로 오히려 점수차는 더 벌어졌다.하필이면 이번 남녀 일본 원정 평가전은, 대한민국의 제81주년 광복절(8.15) 주간에 치러진 A매치였다. 아무리 평가전이라고 하지만, 여전히 그 의미가 가볍지 않은 '숙명의 한일전'에서 단 1승도 거두지 못하고 초라하게 무릎을 끓었다는 것은 받아들이기 어려운 결과였다.물론 나름대로 변명거리는 있다. 한국은 원정으로 치러진 이번 경기에서 여자대표팀의 박지수(발목부상)와 박지현(WNBA 일정으로 불참), 남자대표팀의 이현중(NBA 캠프 일정으로 불참), 이정현(발목부상), 송교창과 최준용(이상 해외진출) 등 에이스급 핵심선수들이 대거 결장한 상태였다.한일농구의 위상과 전력차도 과거와는 달라졌다. 과거에는 남녀농구 모두 한국이 일본보다 한수위를 자부했지만, 지금은 일본이 한국을 제치고 국제무대에서 아시아 최강을 다툴만큼 위상이 성장했다. 일본 여자농구 대표팀의 FIBA(국제농구연맹) 랭킹은 10위, 한국은 15위다. 남자농구는 일본이 22위, 한국은 57위에 그치며 모두 일본이 앞선다.한국과 일본은 모두 2026 FIBA(국제농구연맹) 남녀 농구월드컵과, 아이치 나고야 아시안게임을 바라보고 있다. 하지만 준비과정은 차이가 크다. 일본 여자대표팀은 지난 4월 미국 전지훈련을 통하여 WNBA 강팀들과 연습경기을 진행하는가하면, 안방에서 라트비아 등 유럽팀을 초청하여 평가전을 치르기도 했다. 일본 남자농구는 하치무라 루이(LA 클리퍼스), 카와무라 유키(시카고 불스) 등 세계 최고의 무대인 NBA(미국 프로농구)무대에서 활약하는 선수들까지 배출하고 있다.반면 한국농구는 일본과의 이번 대결을 제외하면 제대로 된 평가전 상대조차 섭외하는데 어려움을 겪고 있다. 가뜩이나 선수층도 얇고 준비과정도 열악한데, 그나마 주축 선수들이 개인사정과 부상 등으로 정상적으로 모여 제대로 훈련할수 있는 시간을 확보하는 것도 쉽지않다. 또한 남자농구는 2년째 새로운 귀화선수 영입조차 제대로 된 진전이 이뤄지지 않으며 전력보강에 더욱 차질을 빚고 있다.여기에 남자농구 대표팀은 외국인 사령탑인 마줄스 감독의 역량에 대한 의구심이 점점 커져가고 있다. 라트비아 출신의 마줄스 감독은 올해초 한국대표팀의 역사상 최초의 외국인 감독으로 선임되었으나, 그가 지휘봉을 잡은 6번의 경기에서 고작 1승 5패에 그치고 있다. 그리고 이중 절반이 넘는 3패를 일본에게 당했다.지난 7월 6일 농구월드컵 아시아 예선 1라운드(윈도우3) 최종전에서 일본에 2점차 신승을 거두며 유일한 승리를 신고하기는 했지만, 당시에도 NBA리거 등 주력 선수들이 빠진 일본에게 대역전패 위기까지 몰렸다가 기사회생했다.대한민국 농구협회는 지난해 아시아컵에서 8강진출을 기록했던 안준호 전 감독과의 계약연장을 포기하고 마줄스 감독을 선임했지만, 성적과 경기력이 오히려 갈수록 역주행하는 모습을 거듭하면서 감독교체의 당위성에 회의적인 시각만 점점 커지고 있다. 아무리 주력 선수들이 일부 빠졌다고 해도 일본에 20점-30점차 가까이 완패하는 수준의 경기력으로는 다가오는 아시안게임과 농구월드컵 예선에서 좋은 성적을 기대하기는 어렵다.보다 근본적인 문제는 최근 농구만이 아니라 다수의 구기종목에서 일제히 한국과 일본의 수준차가 점점 벌어지고 있다는 냉정한 현실이다. 남자 야구대표팀의 경우, 2015 프리미어12 준결승전 승리 이후 지난 2026 WBC(월드베이스볼클래식) 1라운드 맞대결까지 최근 11년간 A매치 상대 전적에서 일본에 10연패를 기록중이다.축구 역시 성인대표팀이 지난해 2025 동아시안컵에서 한일전 사상 첫 A매치 3연패를 당한 것을 비롯하여, 23세 이하 등 각급 연령대별 대표팀에서도 일본에 줄줄이 밀리고 있는 실정이다. 여자배구도 월드스타 김연경이 은퇴한 이후 국제 경쟁력이 크게 약화되었고, 지난 15일 홍콩에서 열린 동아시아 대회 4강전에서는 일본에 세트스코어 0-3으로 완패하기도 했다.한국 남녀농구는 일본과의 역대 상대전적에서는 모두 47승 22패로 여전히 크게 앞서고 있다. 하지만 이제는 과거의 기록에 불과하다. 냉정히 말해 현재의 한국 남녀농구는 더 이상 일본을 라이벌로 부르기에도 민망한 수준이 되어버렸다.그리고 더 나아가 구기 전반에 걸쳐 한국은 이제 어떤 종목에서든 일본을 확실하게 이긴다고 장담할수 없는 시대를 맞이하고 있다. 극심한 '공일증'에 빠진 한국 구기가 어쩌다 일본과의 격차가 이렇게까지 벌어지게 됐는지, 국내 스포츠계의 냉정한 성찰과 분석이 필요한 시점이다.