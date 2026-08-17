카라스코 무너진 LG... 4년만의 SSG전 루징시리즈, '천적' KT까지 만난다

연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 통산 112승을 거둔 베테랑 우완 투수 카를로스 카라스코(39·LG 트윈스)프로야구 '디펜딩챔피언' LG 트윈스가 외국인 에이스 카를로스 카라스코마저 무너지면서 어느덧 3위 수성에도 빨간 불이 켜졌다.LG는 16일 서울 잠실구장에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' 정규시즌 경기에서 SSG 랜더스에게 0-6으로 완패했다.이로서 LG는 SSG와의 주말 3연전을 1승 2패로 마치며 루징시리즈를 기록했다. LG가 3연전 시리즈에서 SSG에게 밀린 것은 2022년 7월 26~28일 3연전 이후 무려 1480일 만이다.LG는 염경엽 감독 체제가 들어선 이후 SSG에게는 유난히 강한 면모를 보여왔다. 2023년 12승 4패, 2024년 11승 1무 4패, 2025년 10승 6패로 한번도 SSG에게 밀린 적이 없었다. 올시즌 역시 상대 전적은 9승 4패로 LG의 우위가 이미 확정된 상태다. 하지만 폭염 브레이크 직전인 지난 4일 인천 원정경기(8-10패)를 포함하여 최근 4번의 맞대결에서는 1승 3패에 그치며 최근 LG의 좋지않은 분위기를 여실히 드러내고 있다.믿었던 카라스코가 무너졌다는 것도 뼈아프다. '베네수엘라 특급' 카라스코는 메이저리그 통산 112승(105패 1홀드 2세이브 평균자책점 4.24)을 달성하며 다승왕 경력까지 있는 레전드급 투수다. LG는 후반기 반등을 위하여 카라스코를 히든카드로 영입하는 승부수를 띄웠다.카라스코는 KBO리그 데뷔전이었던 지난 1일 잠실 두산 베어스전에서 7이닝 무실점 퍼펙트 피칭으로 명불허전다운 첫 인상을 남겼다. 지난 11일 고척 키움 히어로즈전에서는 6이닝 5피안타 1볼넷 2실점으로 2연속 퀄리티 스타트를 작성하면서 첫 승을 신고했다.하지만 아무리 카라스코라도 39세의 노장 투수에게 4일 휴식만에 1주 2경기 등판은 역시 무리였을까. 카라스코는 시즌 3번째 등판인 SSG 전에서는 5.1이닝 8피안타(2홈런) 5실점으로 지난 두 번의 등판과 달리 부진했다. 4회까지는 는 ABS(자동투구판독시스템)를 활용한 효율적인 피칭을 선보이며 무실점으로 잘 버텼다.하지만 타순이 두 바퀴 돌면서 힘이 떨어진 카라스코는 5, 6회에 대량실점하며 장타에 무너졌다. LG 타선도 카라스코의 베네수엘라 후배인 SSG 선발 페드로 아빌라에게 7이닝 무실점으로 꽁꽁 묶이는 등 영봉패를 피하지 못했다. 이로서 카라스코는 KBO리그에서 첫 패전의 쓴맛을 봤고, 평균자책점은 1.38에서 3.44로 치솟았다.LG는 58승 1무 48패(.547)를 기록하며 3위에 머물렀다. 37경기를 남겨둔 가운데 1위 KT 위즈와는 6.5게임차, 2위 삼성 라이온즈와 5.5게임차로, 사실상 선두권 추격의 희망이 점점 멀어지고 있다. 오히려 2연승을 거둔 4위 KIA 타이거즈와의 격차가 어느덧 1게임으로 좁히며 이제는 중위권으로까지 추락할 위기에 몰렸다.LG는 전반기까지만 해도 시즌 30승부터 50승 고지를 모두 선착하며 2연패를 향한 순항을 이어가는 듯 했다. 그러나 후반기 들어 5승 1무 15패로 역주행하는 심각한 부진에 빠졌다.폭염 브레이크로 6일간의 휴식을 거친후 재개된 리그에서도 꼴찌 키움에게 위닝시리즈로 기분좋게 출발하는 듯 했지만, SSG에 뜻밖의 덜미를 잡히며 8월 성적이 3승 1무 5패에 그치고 있다. 45일째 연승이 없다. LG가 마지막으로 연승을 거둔 것은 지난 7월 1~2일 고척 키움전이 마지막이었으며, 이 기간 위닝시리즈를 거둔 상대도 오직 키움이 유일했다.팀의 위기와 맞물려 각종 악재도 끊이지 않고 있다. 전반기 호투하던 최근 호주 출신 아시아쿼터 좌완 선발 라클란 웰스가 후반기 갑작스러운 부진에 빠졌고, 최근 왼쪽 어깨 부상으로 전열에서 이탈했다.대체선수로 울산 웨일즈 소속의 일본인 투수 오카다 아키타케 영입을 눈앞에 뒀으나, 이번에는 KBO 측의 어처구니없는 행정착오로 인하여 영입이 불발됐다. 하마터면 아시아쿼터 보강 기회가 억울하게 사라질 뻔 했던 LG는 그나마 신규 외국인 등록 마감 직전 호주 출신 좌완 투수 존 케네디를 영입하는데 성공하며 겨우 한숨을 돌렸다.하지만 여전히 상황은 첩첩산중이다. LG의 중심타자인 문보경과 홍창기가 후반기들어 1할대 타율에 그치는 극심한 부진에 빠져있다. 문보경은 SSG와의 3연전에서 2경기 연속 결장하기도 했다. 염경엽 감독은 주축 선수들에게 회복시간을 주는 동안 문정빈, 송찬의, 이재원 등 젊은 선수들에게도 기회를 주면서 타선에 변화를 가져가고 있지만 아직까지는 큰 효과가 나오지 않고 있다. 16일 SSG전 9회초 경기 막바지에서는 최근 '혹사 논란'에 시달리고 있는 포수 박동원이 파울타구에 맞는 부상으로 교체되는 악재도 있었다.설상가상 다음 상대도 껄끄럽기 그지않다. LG는 오는 18일부터 홈에서 선두 KT와 주중 3연전을 치른다. LG는 올시즌 KT와의 상대전적에서 3승 9패로 압도적인 열세를 기록했다. 지난달 16~19일 올스타 브레이크 직후 펼쳐진 맞대결에서는 LG에 충격적인 4연전 스윕패를 선사하며 후반기 부진의 시작을 알렸던 상대이기도 하다.LG로서는 KT를 상대로 선전한다면 선두권과의 격차를 좁힐수 있는 마지막 희망의 불씨가 될수 있다. 하지만 또다시 밀린다면 이제는 LG를 바짝 추격해오고 있는 KIA와 두산을 상대로 3위조차 장담할수 없는 최악의 상황에 몰릴수도 있다. LG 사령탑 부임 이후 최악의 시기를 보내고 있는 염경엽 감독이 과연 어떤 해법을 들고나올지 주목된다.