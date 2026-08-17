'풍향중'이 우리에게 남긴 것... 이렇게 여행할 수도 있구나

▲유튜브 채널 '뜬뜬'의 새 웹예능 '풍향중' 안테나플러스

<풍향중>이 3주 동안 매주 토요일을 풍성한 재미로 채워준 또 다른 비결은 어쩌면 특별할 것 없는 여행을 특별하게 보여줬다는 데 있다. 대단한 놀거리도, 값비싼 숙소도, 해외의 이국적인 풍경도 없었다. 도로를 달리다 카페에 들르고, 엉뚱한 길을 따라 알려지지 않은 명소를 구경하고, 맛있는 음식을 찾아 이동하는 평범한 1박 2일이었다.

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하지만 바로 그 평범함이 시청자들에게 역설적으로 친밀감을 선사했다. 모든 것이 PC나 휴대폰 속 정보를 통해 빠르게 검색되고 결정되는 시대에 1990년대처럼 지도책을 펼쳐놓고 어느 길로 갈지 고민하는 모습은 묘한 낭만을 불러왔다.



주유소 하나를 찾는 데도 오랜 시간이 걸리고, '발파중'이란 애칭이 붙을 정도로 때론 공사현장으로 잘못 진입하고, 먹고 싶었던 음식 하나를 위해 또 다른 지역으로 즉흥적으로 이동하기도 했다. 군산 짬뽕을 선택했다가도 긴 대기 행렬을 마주한 뒤 간짜장으로 메뉴를 급히 변경하는 웃음 넘치는 과정까지 모두 <풍향중>의 일부가 됐다.

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계획대로 되지 않았던 일련의 상황은 "여행은 어디를 가는가보다 누구와 가는가가 중요하다"는 이성민의 말처럼 사람과 관계가 주는 순수한 즐거움으로 탈바꿈했다. 엉뚱한 길에 돌입하고 예상치 못한 곳에 멈춰 서더라도 함께 웃을 사람이 있다면 그것만으로도 충분히 좋은 여행이 될 수 있다. 지난 3주 동안 <풍향중>은 그 평범한 진리를 유쾌하게 증명했다.

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