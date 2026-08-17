'풍향중'이 우리에게 남긴 것... 이렇게 여행할 수도 있구나

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유튜브 채널 '뜬뜬'의 새 웹예능 '풍향중'안테나플러스
<풍향중>이 차별화된 웃음을 선사할 수 있었던 또 한 가지 이유는 여행 예능의 중심을 '목적지' 대신 '이동 과정'으로 완전히 옮겨놓았다는 데 있다. 이들의 최종 목적지는 전북 익산이었지만, 오히려 시청자들이 오래 기억하게 된 곳은 그곳으로 가는 길에서 우연히 발견한 장소들이었다.
충남 아산의 공세리 성당과 온양온천 전통시장, 강경의 근대거리는 시청자들에게 뜻밖의 선물이 됐다. 목적지만을 향해 고속도로를 달렸다면 절대 마주치지 못했을 공간들이었다. 아날로그 시대를 경험한 이들에게는 추억을, 젊은 세대에게는 낯선 낭만을 선사함과 동시에 외곽 국도변의 골목 상권을 자연스럽게 조명하며 국내 여행과 지역 소비 활성화라는 의미까지 담아냈다.
이러한 과정을 거치면서 <풍향중>은 여행 예능의 익숙한 공식을 뒤집었다. 디지털 도구를 적극 활용하는 계획된 여행의 시대를 역행한 <풍향중>은 조금 돌아가더라도 눈앞에 펼쳐지는 풍경과 우연히 만난 사람이 진짜 여행의 기억으로 남을 수 있다는 사실을 일깨웠다.
함께였기에 더 오래 기억될 여행