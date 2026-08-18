"나랑 같이 가겠소?" 삶에 풍랑 일으키는 로맨스

▲<빈집의 연인들> 스틸 ㈜마노엔터테인먼트

요 몇 년 노인을 주인공 삼은 독립영화가 남다른 주목을 받았다. 각각 1만과 4만 명 넘는 관객을 동원하고 한 해 개봉한 봉한 독립영화 전부를 심사 대상으로 삼는 들꽃영화상에서 주목받은 작품들이다. 윤주상, 양희경, 박종환이 주연한 <아침마다 갈매기는>과 장용, 박근형, 예수정이 출연한 <노인과 바다> 모두 넷플릭스에 공개돼 장기간 차트에 올랐다.



두 편 모두 노인들이 자의나 타의에 의해 범죄에 연루되거나 일탈에 나서는 공통분모를 공유해 흥미롭다. 여기에 추가할 수 있는 <빈집의 연인들>은 노년의 로맨스에 포커스를 맞췄다. 배우 최민식이 인터뷰 석상에서 종종 "멜로를 찍고 싶다"고 강조했던 로맨스, 중년도 아닌 노년 로맨스 말이다.



올드할 거란 선입견을 보기 좋게 허물어 버린다. 노년이라 더 새롭고 더 갈피를 잡기 어렵다. 팔복은 아직도 물가에 내놓은 것 같은 자유인이다. 은자는 심리적 안식처가 필요한 독거노인이다. 이 둘이 빈집을 터는 행위는 범죄와 생활이 맞지만 일종의 존재증명이기도 하다. 독창적인 소재를 포착한 1995년생 신인 김태휘 감독의 시선에 섬세함과 인간미가 물씬 풍긴다.



특히나 말수 적은 팔복이 툭툭 던지는 대사들은 명배우 기주봉의 중저음 목소리에 담겨 묘한 신뢰감과 함께 극 전체에 안정감을 불어 넣는다. 팔복은 관점에 따라 범죄자이자 떠돌이일 수 있다. 팔복의 궤변도 기주봉이 뱉으면 그럴싸한 논리가 부여된다. 늙은 빈집 털이의 순정이야말로 <빈집의 연인들>을 지배하는 기기묘묘한 매력의 핵심이기 때문이다.



최근 <경주기행> 개봉을 앞둔 김미조 감독의 장편 데뷔작 <갈매기>는 정애화 배우의 재발견이라 할 만했다. 연극 무대에서 오래 활약해 온 정애화는 성폭행을 당한 중년 여성의 투쟁기를 설득력 있게 연기해 제9회 들꽃영화상 여우주연상을 거머쥔 바 있다.



이후 다수 독립영화 감독으로부터 사랑을 받아온 정애화가 <갈매기> 이후 다시금 물을 만났다. 정애화는 까칠해서 어디로 튈지 모르지만 팔복과의 로맨스에 속을 끓이는 은자의 미묘한 감정 변화를 이물감 없이 소화해 냈다.



이 둘의 연기는 노인을 소외나 주변부 관점에서 머무르는 데 그치지 않고 팔복과 은자를 주체적으로 그리는 <빈집의 연인들>의 주제 완성에 피를 수혈하고 숨을 불어 넣었다. 또 독립영화의 특성이라 할 수 있는 호흡 긴 쇼트들 안에서 어디까지가 애드리브일까 궁금증을 자아내는 자연스러움으로 작품 외적인 긴장감을 만들어낸다.



자연으로, 지방으로 떠나는 청춘남녀의 일탈과 확실히 대비된다. 쇼트 길이와 함께 전주를 비롯해 익산, 임실, 부안, 완주 등 전북 전역에서 올 로케이션한 풍광을 너른 사이즈로 담아낸 촬영도 주제와 맞물려 노년의 일탈이란 감정을 북돋워 준다.



<빈집의 연인들>은 제26회 전주국제영화제 J 비전상을 수상하며 전북 로컬 영화제로서의 매력을 확인받은 작품이기도 하다. 이어 지난해 파리한국영화제와 프랑크푸르트한국영화제, 전북독립영화제에 이어 올해 목포국도1호선독립영화제에 소개됐다.



촬영 당시 29살이었다던 김태휘 감독은 실제 본인 할머니에게서 받은 영감을 통해 노년의 감정과 일상에 주목했다. <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>와 <오디세이>가 점령한 올여름 극장가를 비집고 개봉한 이 노년의 팔딱팔딱 뛰는 로맨스를 스크린으로 직접 확인해 보길 추천한다.



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