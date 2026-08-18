"나랑 같이 가겠소?" 삶에 풍랑 일으키는 로맨스

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<빈집의 연인들> 스틸㈜마노엔터테인먼트
"나랑 같이 가겠소?"
늙수그레한 남자 하나가 침입해 왔다. 설마 도둑일까 싶었는데 진짜 도둑이었다. 어둑해진 빈집인 줄 알고 살금살금 조심스레 방문을 열었으니 도둑이 아닐 리 없다. 도둑은 때려잡아야 맛이다. 휑한 시골집을 지키는 은자의 성정이 그렇다.
그런데 겁도 없이 때려잡아 보니 이 남자, 뭔가 이상하다. 다르다. 격하게 저항하거나 힘을 쓰지도 않는다. 느긋하니 예의 바르다. 몰래 내뺄 만도 한데 도망칠 줄도 모른다. 세상 외로운 은자(정애화)는 이 범상찮은 남자 팔복(기주봉)에게 자꾸 눈길이 간다.
알고 보니, 팔복은 전국을 유랑하며 소소하게 빈집을 터는 방랑객. "나랑 같이 가겠소?"라는 팔복의 한마디가 외로운 은자의 삶에 작은 풍랑을 일으킨다. 그것도 심장이 벌떡이는 긍정적인 풍랑을.
"오해하지 마시오! 난 부끄럼을 모르는 도둑놈은 아니오."
기주봉 배우가 발성하는 팔복의 대사는 은은해서 더 다정하다. 심지어 플러팅도 수준급이다. 이름름하여 '담배 플러팅'이다. 은자의 동네에 캠핑카를 대체할 만한 낡은 봉고차를 몰고 나타난 이방인 팔복은 담배 하나 달라는 은자에게 담배 한 갑을 건네고선 유유히 사라진다. 은자의 시선이 팔복의 봉고 뒤로 꽂힌다. 이들의 첫 만남이다.
은자는 남편을 여의고 홀로된 삶이 영 갑갑한 여자다. 동네 아낙들에게 소소한 시비를 걸거나 남의 임금 체불을 보다 못해 대신 싸움에 나선다. 욕쟁이에 흡연가에 병나발을 부는 걸 보니 아마도 알콜 의존증에 가까울 것이다. 나이 먹어 외롭고 혼자라 더 외롭다. 이런 어머니 은자에게 떨어져 사는 자식들이 무슨 소양이랴.
그런 은자에게 팔복은 일종의 구원자다. 불량식품이 더 맛있는 길티 플레저 같은. 없어진 반지를 찾으려 몰래 봉고에 숨어들어 따라나섰다 신세계를 발견한다. 푼돈이나 챙기는 팔복의 빈집 털이는 은자에게 있어 심장을 뛰게 하는 일탈이다. 게다가 유랑하는 삶이라니 생의 의지를 되살피는 긍정적 일탈인 셈이다. 팔복이 빈집에 놓인 가족사진을 들고나오는 것도 짐짓 매력적이다.
노년 로맨스에 로드 무비가 펼쳐질 조건이 완성됐다. 매사 툴툴대고 고집 센 은자가 팔복을 만났을 때 관객들은 어디서도 보지 못한 묘한 로맨스를 흥미롭게 받아들일 수밖에 없다. 더욱이 둘은 몸을 쓰지 못할 만큼 노인도 아니다. 남루한 듯 낭만적이다. 모텔 방에 걸린 그림을 해석해 줄줄 아는 팔복의 유유자적에 몸을 맡긴 은자는 그렇다고 순종적이지만도 않다. 까칠해서 더 종잡을 수 없는 은자 캐릭터는 이 낯선 로맨스에 예상치 못한 생기를 부여한다.
팔복이 은자와의 정착을 꿈꾸며 갈등이 싹튼다. 푼돈이 아닌 더 큰 돈을 탐하는 팔복이 은자는 마뜩잖다. 딱히 범죄자로 전락하는 선택을 할 이유가 없는 은자는 자기만의 철학이 분명하다. 삶이, 인생이 그렇듯 일탈이 불러온 전개는 예상치 못한 결말로 흐르는데 그것조차 오롯이 은자의 선택이 된다. 언제든 훌훌 털고 어딘가로 떠나버릴 것만 같은 팔복을 따라나선 그 선택 말이다.
노년 로맨스에 설득력을 부여하는 두 배우