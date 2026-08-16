'20점차 완패' 마줄스호, 삼일절 이어 광복절에도 한일전 수난

연합뉴스

지난 3일 충북 진천 국가대표선수촌 개선관에서 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 열린 남자 농구대표팀 훈련을 마친 뒤 니콜라이스 마줄스 감독이 취재진의 질문에 답하고 있다니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀이 광복절에 열린 일본과의 맞대결에서 완패했다.한국은 15일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 일본과의 국가대표 평가전 첫 번째 경기에서 68-88, 20점차로 패배했다.한국 농구는 다음 달 아이치·나고야 아시안게임을 비롯한 연이은 국제 대회에 대비해 남녀 대표팀이 동반으로 일본과 도쿄에서 원정 평가전에 나섰다.하지만 한국은 지난 13∼14일 여자 대표팀이 2연패를 당한 데 이어, 남자대표팀도 첫 경기부터 크게 무너지며 체면을 구겼다.특히 이날 패배는 일본과의 남자 국가대표 농구 맞대결 역대 최다 점수차 패배 기록까지 무려 64년만에 경신하는 수모를 당했다. 대한민국농구협회가 집계한 전적에 따르면 1962년 자카르타 아시안게임 때 17점 차(58-75)가 종전 한일전 최다 점수차 패배였다. 또한 마줄스호 출범 이후 지난 3월 1일 농구월드컵 1라운드 예선전 '삼일절' 패배에 이어, 또다시 역사적으로 의미가 깊은 광복절까지 패배했다는 것도 뼈아프다.물론 이날 한국이 고전할 것은 어느 정도 예상된 경기였다. 이번 대표팀에선 '에이스' 이현중이 미국프로농구(NBA) 구단의 미니 캠프에 초청받아 잠시 팀을 떠났다. 여기에 주축 포워드 역할을 해야 할 송교창(오사카 에베사)과 최준용(KCC)도 각각 부상과 해외 리그 도전으로 합류하지 못했다. 지난 시즌 KBL 최우수선수(MVP) 이정현(소노)은 소집 명단에 포함됐으나 몸 상태가 좋지 않아 이날 출전하지 못했다.반면 일본은 NBA에서 활약중인 하치무라 루이, 가와무라 유키, 귀화 선수 조시 호킨슨 등 핵심 선수들이 모두 참가한 최정예 전력이었다. 한국은 지난달 6일 고양 소노 아레나에서 열린 월드컵 아시아예선 1라운드 최종전서 이현중이 빠진 상황에서도 81-79로 승리한 바 있으나, 당시에는 일본도 하치무라 등 주력 멤버가 대거 빠진 상황이었다.전력차가 더 벌어진 상황에서 맞붙은 이번 원정 대결은 초반부터 기세싸움에서 밀렸다. 한국은 하치무라에게 중거리 점퍼와 외곽포로 9점을 내리 내주는 등 시작부터 0-11까지 밀렸다.경기 시작 3분 40초 만에 이우석의 자유투로 첫 득점을 올린 한국은 1쿼터 중반을 일본이 잠시 주전 선수들을 뺀 틈을 타 추격에 나섰다.에디 다니엘이 가로채기에 이은 속공 덩크를 성공시켰고, 쿼터 막판에 유기상(LG)의 3점 슛도 터지면서 15-18까지 따라붙으며 1쿼터를 마쳤다.한국은 2쿼터 초반 강성욱의 돌파 득점으로 19-20, 한점차까지 추격했다. 하지만 다시 하치무라의 3점슛과 호킨슨에게 앤드원플레이를 허용하며 다시 점수차가 벌어지기 시작했다. 가와무라의 3점슛까지 터지면서 한국은 또 한번 일본에 13점을 연속 허용하는 동안 무득점에 그쳤다. 일본에게 높이 싸움에서 밀리는 가운데 3점슛도 전반 10개를 시도하여 중 단 하나만 성공하는 등 난조에 시달리며 전반을 27-46으로 크게 뒤졌다.후반에도 경기는 좀처럼 풀리지 않았다. 하치무라를 막던 다니엘이 3쿼터에 4번째 개인 반칙으로 파울트러블에 빠졌고, 골밑에서 호킨슨의 높이에 고전하며 점수차는 한때 30점 이상까지 벌어졌다. 사실상 승부는 여기서 결정된 것이 마찬가지였다. 46-74로 4쿼터를 맞은 한국은 마지막 쿼터에 22점을 올리며 뒤늦은 추격에 나섰지만 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.한국은 이우석이 14점으로 팀 내 최다 득점을 올렸고 강성욱이 12점, 유기상이 11점으로 지원했다. 하지만 골밑에서 힘을 보태야 할 장신포워드인 여준석은 6점에 그쳤다. 한국의 주요 공격루트인 3점슛은 24개 가운데 7개만 성공해 29.2%의 성공률에 머물렀다. 일본은 3점슛 11개를 성공하며 34.4%(32회 시도)보다 한국보다 성공횟수와 효율성에서 모두 앞섰다.일본은 역시 NBA리거인 에이스 하치무라의 위력이 대단했다. 하치무라는 이날 불과 23분40초만을 뛰고서도 양 팀 최다인 22점을 올렸다. 한국전에 강한 조시 호킨슨도 18점 14리바운드로 더블-더블을 기록하며 골밑을 장악했다. 또다른 NBA리거 가와무라는 12점 6어시스트로 뒤를 받쳤다.한국은 이달 말 예정된 2027 FIBA 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드, 다음 달에는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 있다. 마줄스호의 목표는 농구월드컵 본선진출과 아시안게임 금메달이다. 하지만 현실적으로 지금의 전력만으로는 결코 쉽지 않아 보인다.에이스인 장신슈터 이현중을 비롯한 베스트멤버들이 주요 대회에서는 돌아온다고 해도, 골밑의 열세는 여전하다. 특히 귀화선수의 장기 부재가 뼈아프다. 한국은 2024년 대표팀과의 계약이 종료된 라건아 이후 2년 가까이 새로운 귀화선수를 영입하지 못하고 있다.일본의 호킨슨을 비롯한 아시아 각국들이 대부분 귀화선수를 통하여 취약포지션을 보강하고 전력을 끌어올리고 있다. 반면 마땅한 귀화선수 영입 후보가 없는 한국은, 장신 선수가 부족한데다 그나마 이승현, 장재석 등 30대 노장들에게 아직도 골밑을 의존하고 있는 실정이다. 다니엘이 파울트러블에 몰리자 대체할만한 수비 스페셜리스트가 없어서 상대 에이스급 선수에게 대량득점을 쉽게 허용하는 문제도 여전하다.한국은 일본과의 통산 상대 전적에서 47승 21패로 여전히 우위다. 하지만 과거의 누적 전적일 뿐 최근 몇년간의 대결에서는 일본에게 점점 밀리는 흐름이 뚜렷하다. 현재 국제농구연맹(FIBA) 랭킹에서도 일본이 22위인 반면, 한국은 57위에 불과하다. 마줄스호 출범 이후로는 일본과 3번 격돌하여 1승 2패로 열세다. 마줄스 감독은 올해초 한국농구 사령탑 부임 이후 총5경기에서 1승 4패에 그치고 있다.대표팀은 16일 오후 7시 같은 장소에서 일본과 평가전 2차전을 치른다. 여자대표팀을 포함하여 평가전 전패의 위기에 몰린 한국농구가, 마지막 경기에서나마 설욕이 가능할지 주목된다.