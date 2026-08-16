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'150km대 좌완' 이의리, KIA 팬들이 한기주를 떠올리는 이유

'150km대 좌완' 이의리, KIA 팬들이 한기주를 떠올리는 이유

선발에서 불펜으로… 전력투구가 살아났다

김종수(oetet)
26.08.16 11:15최종업데이트26.08.16 11:15
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현재 이의리의 구위는 한가운데로 던져도 쉽게 쳐내기 힘들 정도로 강력하다.
현재 이의리의 구위는 한가운데로 던져도 쉽게 쳐내기 힘들 정도로 강력하다.KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 좌완 파이어볼러 이의리(24)의 투구가 심상치 않다. 시즌 초반만 해도 선발투수로서 기대에 미치지 못하며 팬들의 아쉬움을 샀지만 최근들어 불펜으로 자리를 옮긴 뒤 확 달라진 모습이다.

선발투수로 나설 때와 가장 크게 달라진 것은 투구 방식이다. 긴 이닝을 책임져야 하는 선발투수는 경기 초반부터 모든 힘을 쏟을 수 없다. 구속을 조절하면서 상대 타자와 수싸움을 벌이고, 투구 수와 체력을 관리해야 한다.

하지만 불펜에서는 이야기가 달라진다. 가지고 있는 힘을 최대한 끌어낼 수 있다. 이의리도 불펜으로 이동한 뒤 완급 조절보다는 전력투구를 앞세워 경기에 임하고 있는 모습이다. 그리고 그 변화의 중심에는 시속 150km대 중반까지 올라오는 강력한 직구가 있다.

경기 후반 8회나 9회에 150km대 중반의 공을 던지는 좌완 투수가 등장한다는 것은 상대 타자들에게 무척이나 까다롭다. 앞선 이닝에서 그보다 느린 공에 적응했던 타자들이 갑자기 빠른 좌완 강속구를 상대해야 하기 때문이다. 타석에서 공을 끝까지 따라가고 정확하게 타이밍을 맞추는 것 자체부터 쉽지않아진다.

이의리는 현재 KIA 투수진에서 가장 빠른 공을 던지는 투수 가운데 한 명이다. 여기에 좌완이라는 희소성까지 갖췄다. 제구가 완벽하지 않더라도 강한 공으로 타자를 밀어붙일 수 있는 조건을 갖춘 셈이다.

최근 이의리의 모습을 지켜본 KIA 팬들 사이에서 과거 한기주의 이름이 다시 등장하는 것도 이런 이유다. 한기주는 KIA 팬들에게 '강속구 투수'라는 이미지가 강하게 남아 있는 선수다. 신인 시절부터 마무리와 셋업맨으로 나와 150km대 중반의 공을 어렵지않게 던지며 타자들을 압도했다. 가운데로 들어오는 공조차 타자들이 힘으로 받아치기 어려울 정도로 구위가 강했다.

물론 이의리와 한기주는 다른 유형의 투수다. 한기주는 오른손 투수였고 이의리는 왼손 투수다. 커리어의 출발점과 투구 스타일도 다르다. 그럼에도 경기 후반 강속구로 타자를 압도하는 장면만큼은 분명히 겹친다.

아직 불펜 전환 이후 표본이 많지 않다는 점도 감안해야 하지만, 선발 때와 달리 자신의 장점을 가장 직접적으로 활용하고 있다는 점에서 이의리에게 새로운 가능성이 열리고 있는 것은 분명하다.

선발에서 불펜으로… 전력투구가 살아났다

선발 투수로 고전했던 이의리가 후반기 필승조로 활약할 것으로 예상한 이들은 거의 없었다.
선발 투수로 고전했던 이의리가 후반기 필승조로 활약할 것으로 예상한 이들은 거의 없었다.KIA 타이거즈

이의리는 올 시즌 초반 선발진의 한 축으로 기대를 받았다. KIA가 이의리에게 기대했던 것도 빠른 공을 앞세운 안정적인 선발 투수의 모습이었다.

하지만 시즌 초반 투구는 기대에 미치지 못했다. 선발투수로서 긴 이닝을 책임지는 과정에서 구위와 제구가 모두 불안했고, 팬들의 기대치도 조금씩 낮아져갔다. 그런 가운데 보직 변화는 새로운 계기가 됐다.

불펜으로 이동한 이의리는 짧은 이닝에 집중하면서 자신의 장점을 더욱 과감하게 활용하고 있다. 선발투수처럼 경기 전체를 설계하며 힘을 배분할 필요가 없기 때문에 직구의 구속을 최대한 끌어올릴 수 있게 됐다.

150km대 중반의 직구는 단순한 숫자가 아니다. 타자에게는 반응할 수 있는 시간이 줄어든다는 의미다. 특히 좌완 투수가 이 정도의 구속을 기록하면 체감 속도가 더욱 빠르게 느껴질 수 있다.

거기에 경기 후반이라는 상황까지 더해진다. 상대 타자들이 체력적으로 지친 상황에서 팀에서 가장 빠른 공을 뿌리는 투수가 나와 전력투구를 한다면 타격 타이밍을 잡기가 쉽지 않다. 이의리에게 불펜이 오히려 자신의 장점을 극대화하는 환경이 될 수 있다는 평가가 나오는 이유다.

실제로 최근 이의리는중요한 상황에 투입되고 있다. 경기 후반 상대 중심타선을 상대하는 역할까지 맡으면서 KIA의 새로운 필승 카드로 가능성을 보여주고 있다.

아직 정식 마무리 투수로 보직이 확정된 것은 아니다. 하지만 시속 150km대 중반을 던지는 좌완 불펜이 있다는 것 자체가 팀으로서는 큰 무기다. 지금처럼 좋은 결과가 나온다면, KIA 입장에서도 이의리의 활용법을 다시 고민해볼 필요가 있다.

'한기주가 보인다'는 팬들… 이번에는 건강해야 한다

한기주는 신인시절 부상을 안고 뛰었음에도 엄청난 구속을 앞세워 필승조로 활약한바 있다.
한기주는 신인시절 부상을 안고 뛰었음에도 엄청난 구속을 앞세워 필승조로 활약한바 있다.KIA 타이거즈

이의리의 최근 모습을 본 KIA 팬들이 한기주를 떠올리는 것은 강속구의 위력 때문이다. 한기주는 KIA 역사에서 가장 큰 기대를 받았던 투수 유망주 가운데 한 명이다. 신인 시절부터 마무리와 셋업맨으로 등장해 150km대 중반의 빠른 공을 던졌고, 당시에는 상대 타자들이 그의 공을 제대로 공략하지 못하는 장면이 자주 나왔다.

제구가 완벽한 투수는 아니었다. 하지만 강력한 구위가 이를 상쇄했다. 스트라이크존 가운데를 향하는 공도 타자들이 힘으로 받아치기 어려웠다. 구속과 구위 자체가 상대 타자에게 부담이었다. 현재 이의리에게서도 비슷한 모습이 나타나고 있다.

물론 차이는 있다. 한기주는 오른손 투수였고 이의리는 왼손 투수다. 제구력과 구종 구성, 경기 운영 방식도 다르다. 무엇보다 이의리는 아직 자신의 커리어를 만들어가는 과정에 있다.

좌완이라는 부분은 이의리만의 강점이다. 경기 후반 150km대 중반의 강속구를 던지는 좌완 투수는 상대팀 입장에서 쉽게 만날 수 있는 유형이 아니다. 다만 한기주의 이름이 언급될수록 KIA 팬들이 반드시 기억해야 할 부분도 있다. 한기주는 엄청난 잠재력을 가진 투수였지만 부상으로 인해 자신의 능력을 충분히 펼치지 못했다.

이의리 역시 건강 관리가 중요한 선수다. 빠른 공을 던지는 투수에게 가장 중요한 것은 결국 꾸준히 마운드에 올라가는 것이다. 지금 당장 150km대 중반을 던지는 것보다 그 구속을 얼마나 오랫동안 유지할 수 있느냐가 더 중요하다.

따라서 KIA도 이의리의 불펜 활용에 신중할 필요가 있다. 경기 후반 강력한 카드로 활용하면서도 연투와 등판 간격, 투구 수 등을 세심하게 관리해야 한다. 물론 아직 이의리의 불펜 카드 성공여부를 논하기에는 표본이 적다. 몇 경기의 강렬한 투구만으로 새로운 마무리 투수라고 단정하기는 어렵다. 선발 복귀 가능성 역시 여전히 열려 있다.

그러나 한 가지는 분명하다. 시즌 초반 팬들을 실망시켰던 이의리가 지금은 경기 후반 상대 타자들이 부담스러워하는 투수로 변하고 있다는 점이다. KIA 팬들이 한기주를 떠올리는 것은 단순한 향수 때문만은 아니다. 강속구 하나만으로도 타자를 압도했던 과거의 장면이 이의리의 최근 투구에서 다시 보이기 때문이다.

이제 남은 것은 한 가지다. 이의리가 지금의 위력을 얼마나 꾸준히 유지하느냐다. 그 답을 확인하는 과정이야말로 올 시즌 후반 KIA의 순위 경쟁에서 이의리를 지켜봐야 할 가장 중요한 이유가 될 전망이다.

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이의리 한기주 KIA타이거즈

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