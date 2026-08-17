'위안부' 피해자 기억이 사라지면 이득보는 세력, 누구인가

KBS

- 광복절 기념으로 위안부 피해자를 다룬 거 같은데 왜 지금 위안부에 주목하셨어요?

- 기자님은 위안부 피해자에 대해서 이거 취재하기 전에 어떻게 생각했나요?

- 취재 후 생각이 바뀐 거니 새롭게 안 게 있나요?

- 제목이 '기억전쟁'이잖아요. 왜 그렇게 한 거예요?

- 그러면 어떻게 기억해야 할까요?

- 프롤로그의 의미가 뭔가요?

- 강일출 할머니를 왜 만나고 싶었나요?

- 위안부 피해자인 이용수 할머니 인터뷰로 시작했는데 이렇게 구성한 이유가 있나요?

<시사기획 창>의 한 장면"어렸을 때부터 이 주제에 관심이 있었어요. 그래서 만약 긴 호흡으로 1시간짜리 다큐멘터리를 다룰 기회가 주어진다면 가장 해보고 싶은 주제였고, 그래서 시작하게 됐어요. 개인적으로는 작년에 친할머니가 돌아가셨는데, 할머니께서 어렸을 때부터 위안부 관련 이야기를 많이 해주셨어요. 할머니가 돌아가시면서, 저희 할머니 세대의 소멸이 위안부 할머니 세대의 소멸처럼 느껴졌거든요. 그래서 이 문제를 함께 나누고 싶었고, 나아가 '이 문제가 왜 아직 끝나지 않았을까'라는 물음이 계속 이어졌어요. 그렇게 여기까지 오게 됐습니다.""저는 슬픈 역사, 안타까운 역사, 그 정도로만 생각했던 것 같아요. 제가 방송에 내보낸 것처럼 이게 '기억의 전쟁'이고 굉장히 치열한 주제라는 생각은 못 했던 것 같아요. 그래서 그냥 흘려보낼 수밖에 없는 안타까운 역사 정도로, 감정적으로만 생각했던 것 같습니다.""한두 가지 정도 있는 것 같아요. 이전에는 할머니들을 피해자로만 봤다면, 취재하면서 단순히 피해자일 뿐만 아니라 스스로 자신의 권리를 외치고 이를 구제하려고 평생 싸워온, 그 자체로 인권 운동을 하신 분들이라는 인식이 확실히 생겼어요.또 이전에는 우리나라가 식민 지배를 당하며 겪은 안타깝고 슬픈 역사 정도에서 생각이 멈췄다면, 취재하면서는 이게 할머니들이 돌아가신다고 해서 끝날 수 있는 기억이나 흘려보낼 역사가 아니라 계속 계승해야 할 우리의 고난의 역사로 기록해야 한다는 쪽으로 생각이 바뀌었습니다.""처음엔 '할머니들이 돌아가시면 어떡하지'라는 다소 막연한 질문에서 시작했어요. 그런데 다루다 보니 증언해 주실 분들이 점점 사라지고 있더라고요. 우리는 할머니들의 증언을 통해 이 역사를 기억해 왔는데, 증언자가 사라지면 그 기억도 함께 사라지는 게 아닐까 싶었습니다. 하지만 우리는 이 기억을 붙들어야 하는 입장이잖아요. 그 당위성과 맞물리면서, 결국 이건 기억하려는 사람들과 기억되지 않았을 때 이득을 보는 세력 간의 싸움일 수도 있겠다는 생각에 이르렀어요.우리가 싸워서라도 지켜내야 하는 기억이라는 점에서 '기억전쟁'이라는 네 글자를 놓고 다시 살펴봤더니, 꽤 맞아떨어지더라고요. 사라져가는 기억, 붙잡아야 할 기억, 그리고 지금도 현재진행형으로 지켜내야 할 기억이라는 세 가지 측면에서 '기억전쟁'으로 제목을 잡게 됐습니다.""일단 위안부 피해자를 어떻게 바라볼 것인가부터 바뀌어야 할 것 같아요. 할머니들은 피해자이기도 하지만, 그 안에서 살아남으셨고 자신이 겪은 아픔과 고통을 직접 증언하며 싸워오셨고, 그 기억을 다른 사람들에게 건네주기도 하셨거든요. 그래서 이 할머니들을 어떻게 기억할 것인가, 이 부분을 우리 사회가 다시 정의해야 한다는 생각이 가장 크게 듭니다.""프롤로그는 돌아가신 강일출 할머니의 49재 장면을 담았어요. 강일출 할머니는 생전에 TV에도 자주 나오셨던 분이고, '태워지는 처녀들'이라는 굉장히 유명한 그림을 그리신 분이기도 하거든요. 취재를 시작하면서 이 할머니를 꼭 만나고 싶어서 3월에 연락을 드렸는데, 건강이 안 좋으시다는 답을 들었어요. 그리고 연락드린 지 나흘 만에 돌아가셨다는 소식을 듣게 됐습니다.취재 초반이었는데, 저에게는 굉장히 상징적으로 다가왔어요. 만나고 싶었지만 만나지 못했고, 그렇게 돌아가신 할머니를 보내드리는 그 짧은 과정이 인상 깊었고, 이걸 보시는 분들에게도 주제를 함축적으로 전달할 수 있는 매개체가 될 수 있겠다는 생각이 들었어요.실제로 5월에 강일출 할머니의 49재, 마지막 장례식이 있었는데 애도하는 마음으로 참석해서 유족들의 이야기도 듣고 참석하신 분들의 눈물도 보게 됐습니다. 한 사람의 죽음에서 이야기가 시작된다면, 그 기억이 저희가 전하고자 하는 '기억전쟁'이라는 주제와도 잘 이어질 수 있겠다는 생각에 강일출 할머니의 49재를 가장 처음 보여드리는 프롤로그로 정하게 됐습니다.""예전에 '태워지는 처녀들'이라는 그림을 본 적이 있어요. 위안부였던 소녀들이 가운데 있고, 주변엔 불이 타오르고, 테두리 바깥엔 일본군 병사가 있는 그림인데, 강렬한 색채 때문에 끔찍하면서도 선명하게 다가와요. 강일출 할머니가 겪으신 일을 그림 한 장이 함축하고 있다고 생각했거든요. 여러 할머니를 만나 뵙고 싶었지만, 그중에서도 살아계셨던 강일출 할머니께는 그 그림에 대해 꼭 여쭤보고 싶었습니다.""사실 처음부터 큰 의도를 담았다기보다는, 제작하면서 자연스럽게 그렇게 된 부분도 있어요. 처음엔 인물이 한 명씩 차례로 나오는 나열식 구조로 해봐야겠다고 생각했는데, 막상 구성해 보니 만나고 싶었지만 돌아가셔서 못 만난 분을 먼저 보여드리고, 그다음 저희가 실제로 만날 수 있는 생존해 계신 할머니를 보여드리니까 대비되는 효과가 있더라고요. 사라지는 기억이 먼저 보이면 시청자분들도 '돌아가셨네, 못 만나네' 하며 안타까움을 느끼실 텐데, 이어서 살아계신 이용수 할머니를 만나는 장면이 나오면 '아직 끝난 게 아니구나, 아직 붙잡아야 할 기억이 있구나' 하는 느낌이 전해지지 않을까 싶어서 이렇게 구성했습니다."