차상현호 여자배구, 일본 '대학 선발팀'에 참패... 실력 차 컸다

홍콩배구협회 SNS

한국 대표팀 경기 모습... 2026 여자배구 동아시아선수권물론 일본은 대학팀 선수라고 해서 프로팀 선수와 기량 차이가 크게 난다고 보기 어렵다. 또한 한국과 확연하게 다른 점은 대학 졸업 후에 프로팀에 진출하고 대표팀 1군에 발탁돼 맹활약하는 사례도 적지 않다.그럼에도 대표팀 1군이 대학 선발팀보다 전력이 크게 앞선다는 건 불문가지다. 오는 21일부터 시작되는 아시아선수권 대회에서 일본과 같은 C조에 편성돼 대표팀 1군끼리 맞대결하는 한국으로선 이번 완패가 달가울 리 없다. 미리 예방 주사를 세게 맞은 결과가 될 수 있도록, 경기력과 조직력을 더욱 보완할 필요가 있다.한편 올해 4월부터 한국 여자배구 대표팀의 지휘봉을 잡은 차상현(52) 감독과 선수들은 지난 AVC컵 대회부터 연승 중이었다. 기세가 좋은 흐름이었다.문제는 아시아 3강인 중국, 일본, 태국의 대표팀 1군과는 아직 경기를 하지 않았다는 점이다. 그런데 아시아선수권 대회에서는 이들 3강과 정면 대결을 해야 한다. 모든 팀이 최정예 멤버가 출전해 총력전을 펼치기 때문이다.그 만큼 이 대회는 올해 치러지는 모든 국제대회 중 가장 중요도가 높다. 이 대회 우승 팀에게는 2028 LA 올림픽 본선 출전권(티켓)이 주어지기 때문이다. 또한 1~3위까지는 내년에 열리는 2027 세계선수권 대회 출전권이 주어진다.차상현호의 진짜 전력도 이번 아시아선수권 대회에서 정확하게 평가받게 된다.