차상현호 여자배구, 일본 '대학 선발팀'에 참패... 실력 차 컸다

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한국, 일본에 완패... 2026 여자배구 동아시아선수권(2026.8.15)홍콩배구협회 SNS
이번 대회 일본 대표팀은 출전 선수 14명 전원이 현재 대학생이다. 대학 1~2학년인 선수도 적지 않다.
포지션별로 주전 멤버를 살펴보면, 아웃사이드 히터는 오모리(20·175cm), 아베(22·173cm), 아포짓은 다키자와(22·183cm), 사토 아야카(22·176cm)가 주로 나선다.
미들블로커는 바바(18·180cm), 리야마(22·185cm), 세터는 구마가이(21·165cm), 나카가와(21·160cm), 리베로는 이노우에(21·168cm)가 주전으로 활약하고 있다.
한국 대표팀 1군은 15일 일본 대학 선발팀과 경기에서 시종일관 끌려갔다. 한국은 아웃사이드 히터 강소휘를 제외하고, 주전 멤버가 전원 출전했다. 그럼에도 방심했다거나, 주전 선수 1명이 빠졌다고 설명하기 어려울 정도로 공격, 수비 모든 면에서 열세였다.
특히 빠르고 정확한 팀 플레이, 끈끈한 수비력 부분은 차이가 확연했다. 일본의 수비에 이은 빠른 역공에 번번이 점수를 허용했다. 일본 선수들은 수비만 잘하는 게 아니었다. 공격력도 한국에 전혀 밀리지 않았다.
일본은 이날 오모리 14득점, 다키자와 12득점, 아베 8득점, 리야마 8득점, 바바 7득점으로 주전 전원이 고른 득점을 올릴 정도로 '토털 스피드' 배구를 선보였다.
한국은 아포짓 나현수 11득점, 중간에 교체로 들어온 아웃사이드 히터 정윤주가 10득점으로 분전했다. 반면 주전 아웃사이드 히터로 선발 출전한 이예림이 0득점, 육서영이 5득점으로 부진했다. 미들블로커는 이주아 6득점, 이다현 4득점을 각각 기록했다.
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