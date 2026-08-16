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차상현호 여자배구, 일본 '대학 선발팀'에 참패... 실력 차 컸다

차상현호 여자배구, 일본 '대학 선발팀'에 참패... 실력 차 컸다

아시아선수권 대비 기세 올리기 '뜻밖의 암초'... 빠른 정비 필요

박진철(jincheolp)
26.08.16 15:00최종업데이트26.08.16 15:00
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2026 여자배구 동아시아선수권, 일본 주전 미들블로커 '바바 유즈키'
2026 여자배구 동아시아선수권, 일본 주전 미들블로커 '바바 유즈키'홍콩배구협회 SNS

차상현호 한국 여자배구 대표팀이 일본 '대학 선발팀'을 상대로 '머쓱한 완패'를 당했다.

한국 여자배구 대표팀은 지난 15일 홍콩에서 열린 '2026 여자배구 동아시아선수권 대회'에서 일본에 세트 스코어 0-3(17-25 18-25 21-25)으로 완패했다.

경기 승패뿐만 아니라, 팀 플레이 전개, 선수 개개인의 실력 등 전반적인 부문에서 일본에 크게 밀린 경기였다.

당혹스러운 대목은 이번 대회에 출전한 일본 대표팀이 대표팀 1군이 아니란 점이다. 출전 선수 14명 전원이 현재 대학생인 '대학 선발팀'이다.

이번 대회는 중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 7개 팀이 출전했다. 아시아 최강인 중국과 일본은 대표팀 1군이 출전하지 않았다. 1군은 오는 21일부터 시작하는 아시아선수권 대회 준비를 위해 따로 훈련 중이다.

한국과 대만은 1군이 출전했다. 한국은 아시아선수권 직전에 열리는 이번 대회를 통해 경기력과 조직력을 끌어올리고, 지난 6월에 열린 '2026 AVC컵 대회'에서 우승한 기세를 이어간다는 목표가 있었다.

물론 지난 AVC컵 대회에서도 현재 아시아 3강인 중국, 일본, 태국은 출전하지 않았다. 이들은 같은 기간에 세계 여자배구 18강이 겨루는 '2026 발리볼 네이션스 리그(VNL)'에 출전했기 때문이다.

대표팀 1군, 일본 대학 선발팀에 '당혹스런 완패'

한국, 일본에 완패... 2026 여자배구 동아시아선수권(2026.8.15)
한국, 일본에 완패... 2026 여자배구 동아시아선수권(2026.8.15)홍콩배구협회 SNS

이번 대회 일본 대표팀은 출전 선수 14명 전원이 현재 대학생이다. 대학 1~2학년인 선수도 적지 않다.

포지션별로 주전 멤버를 살펴보면, 아웃사이드 히터는 오모리(20·175cm), 아베(22·173cm), 아포짓은 다키자와(22·183cm), 사토 아야카(22·176cm)가 주로 나선다.

미들블로커는 바바(18·180cm), 리야마(22·185cm), 세터는 구마가이(21·165cm), 나카가와(21·160cm), 리베로는 이노우에(21·168cm)가 주전으로 활약하고 있다.

한국 대표팀 1군은 15일 일본 대학 선발팀과 경기에서 시종일관 끌려갔다. 한국은 아웃사이드 히터 강소휘를 제외하고, 주전 멤버가 전원 출전했다. 그럼에도 방심했다거나, 주전 선수 1명이 빠졌다고 설명하기 어려울 정도로 공격, 수비 모든 면에서 열세였다.

특히 빠르고 정확한 팀 플레이, 끈끈한 수비력 부분은 차이가 확연했다. 일본의 수비에 이은 빠른 역공에 번번이 점수를 허용했다. 일본 선수들은 수비만 잘하는 게 아니었다. 공격력도 한국에 전혀 밀리지 않았다.​

일본은 이날 오모리 14득점, 다키자와 12득점, 아베 8득점, 리야마 8득점, 바바 7득점으로 주전 전원이 고른 득점을 올릴 정도로 '토털 스피드' 배구를 선보였다.

한국은 아포짓 나현수 11득점, 중간에 교체로 들어온 아웃사이드 히터 정윤주가 10득점으로 분전했다. 반면 주전 아웃사이드 히터로 선발 출전한 이예림이 0득점, 육서영이 5득점으로 부진했다. 미들블로커는 이주아 6득점, 이다현 4득점을 각각 기록했다.

LA 올림픽 티켓 걸린 아시아선수권... 일본 대표팀 1군과 정면 대결

한국 대표팀 경기 모습... 2026 여자배구 동아시아선수권
한국 대표팀 경기 모습... 2026 여자배구 동아시아선수권홍콩배구협회 SNS

물론 일본은 대학팀 선수라고 해서 프로팀 선수와 기량 차이가 크게 난다고 보기 어렵다. 또한 한국과 확연하게 다른 점은 대학 졸업 후에 프로팀에 진출하고 대표팀 1군에 발탁돼 맹활약하는 사례도 적지 않다.

그럼에도 대표팀 1군이 대학 선발팀보다 전력이 크게 앞선다는 건 불문가지다. 오는 21일부터 시작되는 아시아선수권 대회에서 일본과 같은 C조에 편성돼 대표팀 1군끼리 맞대결하는 한국으로선 이번 완패가 달가울 리 없다. 미리 예방 주사를 세게 맞은 결과가 될 수 있도록, 경기력과 조직력을 더욱 보완할 필요가 있다.

한편 올해 4월부터 한국 여자배구 대표팀의 지휘봉을 잡은 차상현(52) 감독과 선수들은 지난 AVC컵 대회부터 연승 중이었다. 기세가 좋은 흐름이었다.

문제는 아시아 3강인 중국, 일본, 태국의 대표팀 1군과는 아직 경기를 하지 않았다는 점이다. 그런데 아시아선수권 대회에서는 이들 3강과 정면 대결을 해야 한다. 모든 팀이 최정예 멤버가 출전해 총력전을 펼치기 때문이다.

그 만큼 이 대회는 올해 치러지는 모든 국제대회 중 가장 중요도가 높다. 이 대회 우승 팀에게는 2028 LA 올림픽 본선 출전권(티켓)이 주어지기 때문이다. 또한 1~3위까지는 내년에 열리는 2027 세계선수권 대회 출전권이 주어진다.

차상현호의 진짜 전력도 이번 아시아선수권 대회에서 정확하게 평가받게 된다.

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덧붙이는 글 이 기사는 브레이크뉴스에도 실립니다.
차상현 아시아선수권 대표팀 배구협회 KOVO

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