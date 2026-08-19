엘리트 야구선수였던 그, 희망은 스포츠토토 뿐

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2026년 한국 청춘의 보고서를 쓰라면 어떤 이야기가 들어가야 할까. 청춘의 단면을 그리라면 또한 어떤 표정을 담아낼 수 있을까. 20여 년 전 김애란은 한국문학에 신림동 고시촌 청년들과 재수생, 또 곰팡이 슨 반지하방을 제 첫 집으로 삼는 지방 출신 젊은이들의 모습을 담으며 이와 같은 과제에 응답했다. 8년 전 이창동은 한국영화 가운데 도무지 쫓을 수 없는 격차와 스스로를 갉아먹는 열등감으로써 이 시대 젊음을 형상화했다.
작가라 불러 마땅한 수많은 창작자들이 각자의 영역에서 시대와 세대의 얼굴을 그려내려 고투한다. 이 시대 대중예술의 최전선, 종합예술인 영화 또한 그 책무를 게을리해선 안 될 일이다. 이달 19일 한국 영화작가의 산실을 자임하는 한국영화아카데미(KAFA) 졸업작 한 편이 관객 앞에 제가 써낸 답지를 공개한다. 1985년생 이광호 감독의 <리틀 드리머즈>다.
<리틀 드리머즈>는 지난해 한국영화아카데미 졸업작으로, 올 하반기 정식 극장 개봉에 이른 장편 극영화다.