탁한 연못에도 꽃 핀다는데... 쉽지 않은 서울살이 담은 청춘 보고서

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
수련을 본 일이 있을 것이다. 연못에 뜬 넓적한 이파리와 밤이면 접혔다가 아침이면 활짝 펼쳐지는 화사한 꽃봉오리를 가진, 잠드는 연꽃이라 하여 수련이라 불리는 수생식물을 말이다. 고여 있는 탁한 물에서도 다른 곳에서 마주하기 힘든 화사한 색채를 뿜는 수련을 옛사람들은 더러운 곳에서 이뤄지는 아름다움에 빗대어 말하고는 하였다. 그 수련을 이 영화 <수련>이 제목으로 따온 데는 이 같은 흔한 이야기가 결정적 이유였을 테다.
효원(이홍연 분)은 배우를 꿈꾸는 젊은 여성이다. 지방 출신인 그녀는 꿈을 이루기 위해 상경한다. 가진 것 없는 그녀에게 단 하나 무엇이랄 게 있다면 바로 은서(최은서 분)다. 할아버지와 함께 살다가 가출한 은서를 데리고서 효원은 함께 서울로 올라온 참이다. 일단 가진 돈을 털어 집부터 구해보지만 서울 집값이란 게 어린 여자애들이 감당하기엔 너무 비싼 게 사실이다. 그래도 꿈을 포기할 수는 없는 일이다. 효원의 꿈은 오로지 이곳, 서울에만 있다.
오디션을 통해 그럴듯한 배역을 따내려고 하지만 쉽지 않다. 효원이 그저 돈만 없는 것이 아니다. 요새는 재능조차 주머니에서 나온다는 시대가 아닌가. 이렇다 할 연기수업도 받아본 적 없는 효원에게 오디션을 통과하는 건 까마득한 장벽이 된다. 실력은 아니래도 재능과 열망만큼은 밀리지 않는다는 믿음이 있기에 서울로 온 효원이다. 남들보다 간절하고, 그래서 놓칠 수가 없는 기회다. 그 간절함이 효원에게 아주 가느다란 끈 하나를 보여주는 건 다행일까, 다행의 얼굴을 한 불행인 걸까.