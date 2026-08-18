탁한 연못에도 꽃 핀다는데... 쉽지 않은 서울살이 담은 청춘 보고서

영화로운형제

스틸컷<수련> 속 인물들은 저마다 좇는 목표와 매혹되는 대상이 있다. 불행히도 서로가 좇는 그 대상이 저마다 가장 간절한 이를 바라봐주지 않는 탓에, 마음은 엇갈리고 관계는 불안정해진다. 극단 속 주요한 배역은 정해져 있고, 그를 펼쳐낼 수 있는 최선의 방식에는 좀처럼 가 닿기 어렵다. 가질 수 없는 것을 갖고자 하고, 닿지 못할 것에 닿고자 하는 열망과 욕구가 불안과 결핍을 일으킨다. 꽃은 피워지기 어렵고 몸담은 물은 더럽기만 하다.극중극이랄까. 영화 속 극단이 무대에 올리려 준비하는 극은 저 유명한 안톤 체호프의 <갈매기>다. 어찌 보면 영화 <수련>과도 통하는 구석이 있는 듯한 엇갈리는 열망과 관계를 담은 극이 극중극이 낼 수 있는 묘한 효과를 영화 가운데 일으키려 한다. 연극과 마찬가지로 영화가 다루는 감정 또한 격렬하고 선명하다. 무대 위 인물처럼 수연과 효원, 은서가 마주하고 표출하는 상황과 감정들이 극의 현대적인 변용을 의도한 듯 분명하게 관객 앞으로 닥쳐온다.기실 영화 속 인물들이 마주한 문제와 감정이 그리 희소하고 특수한 것만은 아니다. 도리어 흔하고 보통의 것이라고 할 수 있겠다. 이 시대 꿈을 꾸는 이들 가운데 이와 같은 저항을 마주하지 않는 이가 얼마나 되겠는가. 때로는 가난이, 배움의 부족이, 인맥이 없고 기회가 없는 상황이, 무엇보다도 내 역량부족까지 하나하나 장벽이 된다. 감당해야 할 현실은 비루함을 넘어 버겁기만 한데, 영화 속 인물들이 그러하듯 버리고 도망쳐 외면하고 싶어질 때도 있는 것이다. 그러나 버리고 싶다 해서 버려질 수 없는 것도 존재한다. <수련> 속에 드러나는 문제들처럼.