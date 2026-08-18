악마의 재능이 선보이는 7분의 연주, 놓치지 마세요

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뮤지컬 <파가니니> 공연 사진어느 시대에나 진실이라고 여겨지는 것이 있다. 다만 어떤 집단이나 장치, 신념 체계는 근거 없는 소문을 진실로 둔갑시키기도 한다. 아니 때로는 근거 없는 소문의 생산자가 되기도 하는데, 이럴 때는 대체로 그 소문을 퍼뜨리는 것이 자신에게 이익이 되기 때문이다.소문을 퍼뜨리는 주체가 만약 권력을 지니고 있다면, 그래서 목소리의 영향력이 크고 사람들이 진실로 받아들일 가능성도 크다면, 소문의 위력은 더 무시무시해진다. <파가니니>에서 소문을 양산하는 주체는 크게 두 축이다. 하나는 신부 '루치오 아모스'로 대표되는 교회이고, 다른 하나는 파가니니의 시대에 살았던 사람들이다.두 축은 각기 다른 형태로 권력을 지니고 있었다. 당시 교회가 제시하는 담론들은 그 자체로 진리를 담보하는 것으로 여겨졌고, 교회는 그 담론들을 기반으로 선과 악을 구분할 수 있는 권위도 지녔다. 만약 교회의 주장에 반기를 들 경우에는 악으로 규정되거나, 심할 경우 악마 또는 마녀로 몰리는 것도 각오해야 했다. 그런 교회가 파가니니를 악마와 결탁했다고 의심했으니, 파가니니에게는 그럴 듯한 항변의 기회도 주어지지 않았다.다른 축인 사람들, 곧 대중은 파가니니가 악마와 결탁했다는 소문을 즐겼다. 여기에 더해 교회의 주장을 원하든 원하지 않든 믿었으니, 파가니니는 더 궁지에 몰렸다. 그렇게 뮤지컬에서는 외부 세계에 맞서 자신의 음악 세계를 지키고자 하는 음악가의 처절한 싸움이 그려진다.이런 서사는 실존 음악가를 다룬 뮤지컬들에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 최근 막을 내린 <베토벤>만 봐도, 극 중 베토벤은 청력을 상실하는 개인적 위기와 사회적 고립 속에서 음악 세계를 지키고자 했다. 그래서 이제는 이런 서사만으로 호평을 받기 어렵고, 다른 무언가를 통해 관객의 마음을 사로잡아야 한다.앞서 말한 것처럼 <파가니니>가 선택한 방법은 바이올린 연주 퍼포먼스다. 특히 2막 후반부에 7분 동안 펼쳐지는 '악마의 연주3'에서는 파가니니의 몸짓과 조명이 더해지며 바이올린 연주를 더 극적으로 표현한다. 무대를 위에서 아래로 가로지르며 곳곳으로 퍼져나가는 조명과 파가니니의 빠르고 거친 몸짓은 마치 그의 바람을 대변하는 듯하다.그저 이 음악을 계속 하게 해 달라는, 그리고 원하는 곳에서 안식을 취할 수 있도록 허락해 달라는 간절한 바람을.