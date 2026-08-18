중3 때부터 꿈꾼 영화감독, 드디어 롤 모델을 찾았다

▲영화 <나, 다니엘 블레이크>의 한 장면 배급사

정치적 견해의 차이로 사회가 분리되는 걸 원하지 않는다. 갈등이 싫어 사람도 피하는 요즘이다. 그러나 미디어는 절대 중립적일 수 없다. 영화도 창작자와 대중 사이 메시지를 교환하는 미디어라고 보면, '시선'은 필연적이다. 즉 감독이 어떤 정치적, 사회적 시선을 영화에 담아내느냐에 따라 주인공의 목표와 행동은 달라진다. 그렇기에 당연히 감독의 성향에 따라 영화 전개는 천차만별일 것이다. 미디어가 사회에 끼치는 영향은 막대하기에 영화가 담은 메시지 역시 중요하다.



켄 로치 감독의 시선은 많은 영화감독의 시선 중 하나로서 배울 점이 많다. 나 역시 개인으로 보면 불완전하고 문제가 많은 인간이지만, 조금 더 불안한 상황에 놓인 사회적 약자의 마음이 간다. 소외된 목소리를 전하고 싶다는 욕구가 늘 있었다. 그렇다고 계급론적으로 노동자는 약자, 사용자는 강자라고 보진 않는다. 좌파가 언제나 옳다고 생각하지 않는다. 다만, 자본주의가 팽배한 사회에서 나란 인간이 지향하는 삶이 조금 더 평등하고 개개인, 나아가 모든 자연의 권리가 존중받는 사회를 원한다. 태어날 때부터 각자에게 주어진 삶의 환경 자체가 이미 불평등하니까.



<나, 다니엘 블레이크>는 지난 2016년 개봉한 켄 로치 감독의 영화다. 칸 영화제 황금종려상 수상작이다. 목수 경력 40년 노인 '다니엘 블레이크'가 질병으로 일자리를 잃은 뒤 관료주의 체제 안에서 정당하게 누려야 할 권리도 누리지 못한 채 죽음에 내몰리는 이야기다. 영화를 보다 보면 답답함이 마음 한구석에 자리 잡는다. 개개인의 사정은 눈곱만큼도 이해하지 않는 관료 시스템에 일차적으로, 바뀌지 않는 시스템과 홀로 싸우는 다니엘 블레이크의 고집에 이차적으로 답답함을 느낀다.



켄 로치 감독은 다니엘 블레이크를 유쾌하면서도 인간적이고 이웃을 돌보는 인물로 설정한다. 관객이 조금씩 그를 응원하도록 유도하기 위해 주인공을 호감형으로 만든 것 아닐까 싶다. 그가 바라는 인간상, 어쩌면 본인의 성격을 주인공에 대입한 것 같기도 하다. 다니엘 블레이크가 결국 질병 수당을 받지 못하고 죽은 뒤 그의 장례식에서 울려 퍼진 마지막 입장문은 감독의 시선을 그대로 보여준다. 국가 시스템은 인간에 대한 존중을 바탕으로 구축돼야 한다는 거다.



"나는 의뢰인도 고객도 사용자도 아닙니다. 나는 게으름뱅이도 사기꾼도 거지도 도둑도 아닙니다. 나는 보험 번호 숫자도 화면 속 점도 아닙니다. 난 묵묵히 책임을 다해 떳떳하게 살았습니다. 난 굽신거리지 않았고 이웃이 어려울 때는 내가 할 수 있는 한 그들을 도왔습니다. 자선을 구걸하거나 기대지도 않았습니다.



나는 다니엘 블레이크, 개가 아니라 인간입니다. 이에 나는 내 권리를 요구합니다. 인간적 존중을 요구합니다. 나, 다니엘 블레이크는 한 사람의 시민 그 이상도 그 이하도 아닙니다."



<나, 다니엘 블레이크>를 바라보는 관객 시선은 여러 갈래로 갈릴 수 있다. 특히 정치적 성향에 따라 복지 국가의 폐해에 무게를 두거나 원칙과 규정을 중요하게 여기는 보수주의자라면 이 영화가 불편하게 느껴질 수도 있다고 본다. 그러나 시민이라면, 인간이라면 누구나 존중 받아야 한다는 대명제에는 모두가 동의할 것이다. 그렇기에 이 영화는 미디어로서 훌륭한 가치를 지닌다. '인간 존중'을 공통분모에 올려놓고, 사회가 나아가야 할 방향에 관한 질문을 공론장에 던지기 때문이다. 감독은 자신의 생각을 영화에 담았을 뿐이다. 비판도, 다른 견해도 메시지를 던진 감독이 받아들여야 할 몫이다.



앞으로 시나리오 작성부터 촬영, 조명, 음향, 미술, 연기 등 다양한 분야를 배워야 하기에 켄 로치 감독은 훌륭한 롤 모델이다. 켄 로치 감독은 자신의 시선을 사회에 내보내는데 주저함이 없었다. 신념과 용기를 잃지 않았다. 대중과의 호흡을 위한 영화적 대중성을 더 갖춰 나갔을 뿐이다.



켄 로치 감독과 같이 나만의 시선을 영화에 잘 담아내고 싶다. 거대한 세상에 외면당한 소수의 관점에서 기득권에 "이건 좀 아니지 않냐" "다시 돌아봐야 할 문제 아닐까"라는 질문을 재치 있게 던지는 국내 블랙 코미디 대표 감독이 되는 게 지금의 인생 목표다. 그러려면 앞으로 교양 있는 토론과 비판을 더 즐겨야 한다. 인문학과 사회학, 심리학, 정치학 등 세상을 향한 관심과 공부를 게을리하면 안 된다. 그게 건강한 사회를 위해 미약하게나마 배운 저널리즘 가치를 써먹고 쓸모를 다하는 길 아닐까.



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