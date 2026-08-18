중3 때부터 꿈꾼 영화감독, 드디어 롤 모델을 찾았다

인생 전체를 걸고 영화 공부에 매진하기로 했다. 어쩔 수 없는 날을 제외하곤 최대한 하루에 영화 3편 보는 것을 목표로 삼았다. 중학교 3학년 때 <죽은 시인의 사회> 영화를 본 뒤부터 막연하게 영화감독이 되고 싶단 생각을 하고 나름의 활동을 했지만, 영화에 대해 너무 몰랐다. 세상엔 영화광이 너무 많은데 난 그렇지 않았다. 그냥 내가 가진 생각과 이미지를 영상 이야기로 구현하는 창작 활동이 즐거울 뿐이다. 그러다 보니 롤 모델이 없었다.
나와 가장 비슷한 성향의 영화감독을 국내외에서 찾기로 했다. 그러다 켄 로치 감독에 대해 알게 됐다. <씨네21> 인물 정보에 따르면, 켄 로치 감독은 현대 유럽을 대표하는 좌파 감독으로 알려져 있다. 영화에 주로 다루는 소재가 노동자들의 인권이다. 사회주의 가치를 내걸고 영화를 제작하다 보니 70년대 중반까지 늘 검열을 당해 제작비 마련이 어려웠다고 한다. 하지만, 야외촬영을 고집하고 각 에피소드가 단락지어지는 구성 등 특유의 연출 방법이 긍정적 평가를 받으며 마르크스주의자 토니 가넷 제작자 도움으로 영화를 계속 만들 수 있었다.
감독의 시선