역대 최대 규모 목포 영화제, 개막식 날 터져 나온 직언

정동진독립영화제

"독립예술극장 12년 동안 계속 도와줬는데 달라진 게 뭐가 있습니까?"

"신중한 접근이 필요하다고 보여집니다. 지금은 전문 장비 없이도 AI와 스마트폰을 활용해서 누구나 비교적 쉽게 영상을 제작할 수 있는 시대입니다."

"지역구가 아니고 관계자가 아니면 일반 시민들(은) 독립영화제 거기에 관심이 없는 분들은 그냥 없어요."

"예산은 시민의 삶을 위해 합리적으로 배분돼야 하며 시의원은 특정 정당이나 자신의 지역구가 아니라 강릉시민 전체를 대표하는 사람(이다)... 국민의힘 소속 강릉시의원 여러분, 대체 누구를 대표하고, 누구를 위해 일하고 있느냐? 시민의 뜻보다 당파적 이해를 앞세우라고 여러분에게 권한을 준 시민은 없다."

28회 정동진독립영화제 현장 사진그래서일까. 강 시장은 영화제 개막에 앞서 "문화체육관광부와 영화진흥위원회 공모사업에 선정될 정도로 경쟁력을 인정받은 지역 영화제가 지방비 부족을 이유로 매번 어려움을 겪어서는 안 된다"며 영화제와 지역 문화에 대한 지원 의지를 천명하기도 했다.실제로 올해 목포국도1호선독립영화제 예산은 규모 확대와 정반대 상황이었다. 지난 6.3 지방선거 직전 회기 시의회가 예산 삭감에 나섰다. 전체 예산이 지난해보다 1500만 원 줄었다. 영화제는 이를 위해 두 배 가까운 자부담 비용으로 충당한 것으로 알려졌다. 영화제 측이 문화체육관광부와 영화진흥위원회 공모사업 선정에 따른 국비 지원에도 지방비와 자체 부담금을 추가적으로 마련해야 하는 어려움을 호소한 이유다.지역 독립영화제 중 가장 대중적이라 평가받는 정동진독립영화제의 경우 상황이 더 심각했다. 올해로 28회를 맞은 정동진독립영화제(8월 7일~10일)는 관객들과 영화인들의 성원 속에 1만5천 명이 찾아 대중성을 재확인했다. 하지만 지난해 강릉시가 예산을 대폭 삭감하며 대책 마련에 고심할 수밖에 없었다. 지원 예산 복원을 위한 추경안도 야당의 반대로 무산됐다. 독립영화인들을 넘어 지역 언론조차 야당의 무책임한 처사를 비판하고 나섰다.지난 11일 MBC 강원영동이 보도한 강릉시원들의 정동진독립영화제 관련 발언이다. 해당 발언이 포함된 강릉시의회 회의 영상은 지역 언론 보도 전후 소셜 미디어 상에서 회자되며 독립영화인들의 공분을 샀다.최근 조용했던 강릉시청 홈페이지를 뜨겁게 달군 <한 사람의 시민으로서 '국민의힘' 당소속 강릉시의원들에게 묻습니다>란 제목의 게시 글도 같은 맥락이었다(8월 7일 게시). 해당 글은 가톨릭관동대학교 명예교수인 심재상 시인이 쓴 글로 강릉시의회가 정동진독립영화제 및 독립예술극장 신영 지원 등 총예산 1억 원을 전액 삭감한 데 대한 비판 글이었다.