역대 최대 규모 목포 영화제, 개막식 날 터져 나온 직언

시장과 현직 국회의원, 시의회 의장이 무대에 올랐다. 정치인들이 입을 모아 상업영화가 아닌 독립영화와 지역민이 만날 수 있는 독립영화제의 가치에 대해 의미를 부여하고 있었다. 여러모로 국제영화제가 아닌 지역 독립영화제 개막식에서도 흔히 볼 수 없는 풍경이었다.
그에 앞서 포럼에 나선 독립영화인들은 자립 자체가 여전히 녹록지 않음을 담담하게 털어놓고 있었다. 코로나19 팬데믹 이후 변화하는 생태계 구조를 피부로 체감하는 독립영화인들은 이날 연출과 제작, 배급 모든 면에서 영화진흥위원회 등 관의 지원에 의존할 수밖에 없는 현실과 이를 탈피해 자생적인 시스템을 모색하고자 하는 의지 사이에서 치열한 고민을 이어가고 있었다.
지난 13일(목) 막을 올린 목포국도1호선독립영화제(정성우 집행위원장) 개막일에 눈에 띈 장면은 이랬다. 목포해양대학교 운동장에서 열린 개막식에 강성휘 목포시장을 비롯해 이형완 목포시의회 의장등 지역 정치인들이 여럿 참석해 눈길을 끌었다.
지난 7월 1일 전남광주통합특별시 출범 이후 처음 열린 목포국도1호선독립영화제는 올해로 13회를 맞아 오는 17일까지 목포 일대에서 역대 최대 규모로 치러진다. 해외 6개국 작품 등 국내외 장·단편 77편을 상영한다. 원도심과 하당권 등 목포 곳곳에서 영화와 공연, 강연, 지역 문화예술 프로젝트가 결합합 도시형 문화축제로의 확대와 전환을 꾀했다.
목포국도1호선독립영화제와 정동진독립영화제가 주는 교훈