사고 혹은 범죄... 살아남은 소녀가 받은 의혹

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <더 크래시: 사고인가, 살인인가>의 한 장면.매켄지가 어떤 사람인지가 중요하지 않은 듯 중요한 지점이다. 죽은 데이비언의 여동생이 말하길, 그녀는 타인보다 우위에 있고 잘났다고 생각하는 게 성격과 행동으로 보였다. 나아가 타인에게 너무 공격적으로 대하고 괴롭히며 험담하기도 했다. 그녀의 부모님도 알고 있었지만, 그 나이에는 그럴 수 있다며 그를 두둔했다.사고가 난 이후의 행동도 문제다. SNS 홍보 요청이 왔을 때 지체 없이 받아들이며 즐거워하는 모습을 보인다거나 체포되었을 때 팔찌를 걱정하거나 기소되기 직전까지 슬퍼하기는커녕 오히려 즐거워하는 모습만 포스팅하기에 바빴다. 본인이 운전한 차의 사고로 두 명이나 목숨을 잃은 지 얼마 되지 않았다고 생각하기 어려운 모습이다.물론 반론은 있다. 살아생전 남자 친구 도미닉이 좋아했거나 그와의 추억이 깃든 물건 또는 행위를 이어가고 있다는 것이다. 또 17세 어린 나이라면 현 상황을 충분히 헤아릴 수 없는 한편 최고의 모습을 모두에게 보여 주고 싶은 심리를 갖고 있다는 것이다. 틀리지 않은 말이지만 두둔할 수만은 없다.매켄지가 사고를 냈을 때까지의 삶과 사고를 낸 이후 삶의 형태는 재판에서 상당히 주요하게 다뤄진다. 이미 법리적으로 매켄지에게 절대적으로 불리한 상황에서 심리적으로도 그녀에게 불리한 상황으로 치달았다. 결국 그녀는 두 건의 살인 혐의로 각각 15년에서 무기징역까지의 판결을 받았다.