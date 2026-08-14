사고 혹은 범죄... 살아남은 소녀가 받은 의혹

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2022년 7월 31일 이른 새벽, 미국 오하이오의 스트롱빌즈에서 끔찍한 교통사고가 일어난다. 17세 소녀 매켄지 시릴라가 운전했고, 옆자리에는 남자친구 도미닉 루소가 뒷자리에는 친구 데이비언 플래너건이 타고 있었다. 사고 결과, 도미닉과 데이비온은 사망했고 매켄지만 기적적으로 살아남았다.
셋을 포함해 7명 정도가 한데 뭉쳐 매일 놀았다. 매켄지와 도미닉은 3살 차이 나는 단짝 연인으로 오랫동안 사랑을 이어가고 있었다. 사고 당일 밤, 일행은 일명 '파자마 파티'를 하며 같이 TV를 보고 대마초를 피우고 대화를 하고 잠도 잤다. 3시에 잠든 매켄지는 5시 반에 도미닉과 함께 집을 나왔다. 데이비언이 동승한다.
사고가 일어나기 직전, 일행은 교차로에서 침착하게 우회전을 한다. 그리고 800m 정도 일직선으로 이동하는데, 시속 160km 가까운 속력으로 주파한다. 결국 반대편 교차로의 상가 건물 모퉁이에 충돌한다. 그 차에 의식 있는 사람이 있었다면 마지막 몇 초가 끔찍하기 이를 데 없었을 거다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <더 크래시: 사고인가, 살인인가>는 4년 전 미국 오하이오 스트롱빌즈에서 일어난 끔찍하고도 기묘하며 논란 어린 사건을 조명한다. 평범해 보이지 않는 상황에 비춰 볼 때 졸음운전, 음주운전, 마약운전 또는 차량 결함 등의 이유를 붙일 수 있겠으나 조사 결과 모두 아니었다.