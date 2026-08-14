덴마크 형은 왜 동생들에게 한국 보여주려 했나

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요나스와 두 동생이 한국 입국 첫날 저녁에 신촌부추곱창을 찾았는데 한국 음식이 생소할 수 밖에 없는 두 동생들은 한국 음식의 맛에 연신 찬사를 보낸다넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 공동 감독 크리스 아펠한스가 가족과 함께 출연했고, 한국학자 마크 피터슨 교수가 27년 전 제자들과 다시 한국을 찾은 것도 이 새로워진 포맷 안에서였다. 앞서 방송된 이탈리아 미슐랭 셰프 편 역시 이 흐름과 무관하지 않다. 주인공인 셰프 레레는 이탈리아에서 요리사로 일하는 인물로, 과거 한 차례 출연했던 경험이 아쉬워 다시 한국을 찾은 경우였다. 이번 덴마크 편의 요나스와 동생들의 한국 여행도 마찬가지다.이러한 포맷 전환의 계기를 짐작해 보면, 지난 시즌 종영을 장식했던 네팔 소년 타망과 라이의 이야기를 빼놓을 수 없다. 이들은 원래 <어서와> 출신이 아니라 다른 예능(<태어난 김에 세계일주4>)에서 먼저 화제를 모은 인물들이었고, 시청자들의 성화에 못 이겨 제작진이 뒤늦게 초대한 경우였다.그런데 이 회차가 시즌 최고 수준의 반응을 이끌어냈다. '한국 거주 외국인의 지인 초청'이라는 기존 틀 대신, '이미 한국에 대한 로망과 화제성을 지닌 이를 직접 초대한다'는 방식이 뜻밖의 흥행 카드로 증명된 셈이다. 이후 곧바로 시즌이 재정비에 들어갔고, 컴백 후 첫 회부터 아예 이 방식이 새 포맷의 기본값이 된 걸 보면, 지난 시즌 마지막 회의 성공이 이번 개편에 적잖은 영향을 미치지 않았을까 싶다.이번 여행의 서사를 이끄는 중심인물은 덴마크 삼 형제 중 맏형인 요나스다. 그의 한국 인연은 뜻밖의 장소에서 시작됐다. 2012년 뉴질랜드에서 영어 공부를 하던 시절, 수업을 함께 듣던 한국인 친구들이 그를 저녁 식사에 초대했다. 당시 그는 채식주의자였다. 무례하게 굴고 싶지 않아 마지못해 삼겹살 한 점을 입에 넣은 순간, 그는 "인생에서 가장 맛있는 음식"이라며 그 자리에서 채식주의를 포기했다고 털어놓았다. 이 우연한 삼겹살 한 점이 한 덴마크 청년의 인생 궤적을 완전히 바꿔놓은 셈이다.삼겹살을 계기로 한국에 눈뜬 요나스는 이후 3주간 한국을 여행했고, 그것으로도 갈증이 풀리지 않아 교환학생으로 한국행을 택했다. 교환학생 생활은 인턴십으로, 인턴십은 다시 정식 취업으로 이어졌다. 그렇게 그는 약 4년이라는 결코 짧지 않은 시간을 한국에서 보내고 고향으로 돌아갔다.덴마크로 돌아간 지 수년이 흘렀지만, 그의 일상에는 한국에 대한 깊고 아련한 향수가 짙게 배어 있었다.덴마크에 위치한 그의 집 현관문에는 한국의 상점이나 건물에서 흔히 볼 수 있는 '미세요', '당기세요' 스티커가 고스란히 붙어 있다. 주방으로 들어서면 한국산 뚝배기와 전기밥솥, 공깃밥 그릇이 버젓이 자리를 잡고 있으며, 덴마크에서는 구하기 어려운 깻잎을 먹기 위해 직접 씨앗을 구해 마당 한쪽에 재배할 정도로 한국에서의 기억과 생활 습관을 삶의 일부로 간직하고 있다. 관련 보도에서는 그를 한국을 제2의 고향처럼 여기는 인물로 소개하기도 했다.