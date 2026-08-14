최민석, 류현진과 맞대결에서 '두산 최연소 10승' 새 역사

프로야구 두산 베어스의 '차세대 에이스' 최민석이 '시즌 10승' 고지에 이르며 구단의 역사를 다시 쓰는 대기록을 수립했다.최민석은 13일 잠실 홈에서 열린 한화 이글스와 경기에 선발 등판하여 5이닝을 2실점(6피안타 2사사구 3탈삼진)으로 역투하며 팀의 9대 6 승리를 이끌고 승리투수가 됐다.3회까지 안정적인 무실점 투구를 이어가던 최민석은 4회 1사 만루의 위기에서 허인서에 2타점 중전 적시타를 맞으며 첫 실점을 내줬다. 다행히 이후 두 타자를 연이어 범타로 처리하며 빅이닝 허용의 위기에서는 벗어났다. 5회초에는 페라자와 문현빈에 각각 안타와 볼넷을 내주면서 1사 1, 2루에 몰렸지만, 강백호에 1루수 땅볼을 유도한 후 노시환을 삼진으로 처리해 추가 실점을 막았다.타석에선 양의지가 3점 홈런 포함 4타수 2안타 3타점 1볼넷 2득점, 박찬호도 4타수 3안타, 조수행이 3타수 2안타 2타점으로 화끈한 타격감을 발휘하며 승리 도우미로 나섰다. 두산 타선은 4회까지 8점을 몰아치며 최민석의 어깨를 가볍게 했다.5회까지 투구수가 94개로 많아지자 두산 벤치는 승리 요건을 채운 최민석을 내리고 6회초부터 불펜진을 가동했다. 하지만 박치국과 이병헌의 불펜진이 난조를 보이며 6회 1점, 7회 3점을 허용하며 8-6까지 추격을 허용했다.두산은 7회 2사 만루 찬스에서 류승민의 타석 때 바뀐 한화 장유호를 폭투를 틈 타 3루 주자 정수빈이 홈을 밟아 9-6을 만들며 다시 점수차를 벌렸다. 김택연과 이영하가 8회와 9회를 무실점으로 막아내고 홀드와 세이브를 거두며 값진 승리를 지켜냈다.경기 전까지 팀 동료 곽빈과 함께 9승을 기록 중인 최민석은 시즌 20번째 등판에서 마침내 10승을 채웠다. LG 임찬규와 톨허스트, 한화 왕옌청, KIA 올러 등 4명과 함께 다승 공동 선두에 등극했다. 최민석은 20세 1개월 11일의 나이에 10승을 신고하며 두산 베어스 구단 '역대 최연소 10승 투수'로도 이름을 올렸다 종전 기록은 2009년 임태훈(은퇴)이 기록한 20세 8개월 29일이었다. 두산 투수중 만 20세 이하에 10승을 이룬 것은 임태훈과 이영하(2018시즌)에 이어 최민석이 역대 3번째다.2006년생인 최민석은 서울고를 졸업하고 2025년 2라운드 전체 16번의 두산의 지명을 받으며 프로에 데뷔했다. 정작 드래프트 현장에 초대받지 못해 집에서 TV로 지켜보던 최민석은 전문가들의 예상보다 훨씬 높은 순번으로 뽑히면서 부랴부랴 현장으로 달려오는 해프닝도 있었다.최민석을 뽑은 두산 구단의 안목이 정확했다는 것을 증명하는데는 생각보다 오랜 시간이 걸리지 않았다. 데뷔 시즌이었던 2025시즌 17경기 77.2이닝간 3승 3패 자책점 4.40을 기록하며 고졸 선인이 데뷔 시즌부터 선발 기회를 얻을만큼 잠재력을 증명했다.그리고 불과 2년차인 올시즌, 최민석은 당당히 팀의 주력 선발진이자 리그에서도 상위권의 투수로 급성장했다. 전반기에만 16차례 등판해 92⅔이닝을 소화하며 9승 2패, 평균자책점 2.33을 기록하며 쟁쟁한 외국인투수들까지 제치고 다승-평균자책점 선두에 오르는 최고의 활약을 펼치면서 리그 최고의 라이징 스타로 등극했다. 외국인 선수들의 부진으로 어려움을 겪었던 두산이 4위로 꾸준히 가을야구 경쟁을 이어갈 수 있었던 데는 최민석의 깜짝 활약이 큰 비중을 차지했다.하지만 후반기 들어서는 다소 주춤했다. 지난 7월 5일 키움 히어로즈전에서 9승을 거둔 뒤 지난 3번의 등판에서는 1패만 추가하는 데 그쳤다. 7월 17일 NC 다이노스전에서는 6이닝 무실점으로 호투하고도 불펜이 동점을 허용해 승리가 무산됐고, 7월 24일 삼성전에선 데뷔 후 한 경기 최다인 10실점으로 크게 무너졌다. 직전 등판인 7월 30일 SSG 랜더스전에서도 4.1이닝 3실점에 그치며 5회를 채우지 못하고 강판됐다. 풀타임 첫 선발 시즌의 체력적 부담감과 아홉수가 겹쳤다.다행히 8월들어 때마침 찾아온 폭염 브레이크로 한주간 경기 일정이 전면 취소되면서 최민석은 자연스럽게 2주간의 휴식을 가졌다. 체력적 부담을 덜어낼 수 있는 전화위복의 기회였다.하지만 4번째 10승 도전이었던 이날 한화전도 대진운은 쉽지 않아 보였다. 한화와 1승1패로 맞선 상황에서 3연전 위닝시리즈를 결정하는 최종전이었고, 심지어 상대 선발은 리그 최고의 베테랑 투수 류현진이었다. 두 선발투수의 나이차이는 무려 19살로, 류현진은 최민석이 태어난 해에 프로에 데뷔하여 투수 트리플크라운(3관왕)을 달성한 바 있다.그런데 예상과 달리 류현진은 이날 두산 타선을 상대로 3.1이닝 1홈런 9피안타 8실점(7자책)이라는 시즌 최악의 피칭으로 일찍 무너지면서 패전 투수(8승4패)가 되고 말았다. 오히려 타선의 든든한 지원을 등에 업은 최민석은 3전 4기끝에 10승 고지에 등극하면서 구단과 리그 역사에 자신의 이름을 새롭게 새기게 됐다.두산에게도 귀중한 승리였다. 전날 연장 끝에 3-4로 석패했던 두산은 설욕전을 펼치며 '폭염방학' 이후 재개된 첫 3연전에서 위닝시리즈를 달성하는데 성공했다. 54승(4무 46패)째를 수확한 두산은 전날 KIA에게 잠시 빼앗겼던 4위 자리를 다시 탈환했다. 3위 LG와도 불과 1.5게임차이다.두산 김원형 감독은 "최민석이 위기에서 실점을 최소화하는 투구를 하며 선발로서 제 몫을 했다. 구단 최연소 10승 투수가 된 것을 축하한다"며 밝혔다.최민석은 10승을 달성한 이후 팀동료들부터 물세례를 받으며 승리를 자축했다. 최민석은 경기후 인터뷰에서 "10승 달성에 대해 의식하지 않으려고 했는데 어느 정도는 신경을 썼던 것 같다"면서 "휴식기간이 체력적으로 도움이 됐다. 오늘은 좀더 공격적인 투구를 하자고 마음먹고 마운드로 나왔다. 올해는 데뷔 시즌보다는 많은 승리를 하자고 마음먹었는데 벌서 10승을 해서 뿌듯하다"며 미소를 지었다.최민석은 현재 다승 공동선두이자 자책점 부문도 2.68로 팀동료 곽빈(2.53)에 이어 리그 2위에 올라있어서 개인 타이틀 다관왕에도 도전장을 던지고 있다. 10승 달성의 부담을 덜어낸 최민석이, 전반기에 보여준 안정적인 투구 매커니즘과 구위를 얼마나 회복하느냐에 따라 소속팀 두산은 남은 시즌 동안 더 높은 곳으로 올라갈 수 있다.