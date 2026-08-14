삼성의 딜레마... 후반기 ERA 7.33의 토종 에이스

삼성라이온즈

후반기 4경기에서 평균자책점 7.33으로 고전하고 있는 삼성의 토종 에이스 원태인천신만고 끝에 KIA 상대로 스윕패는 면했다. 삼성은 13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 9-8로 극적인 역전승을 거뒀다.타선에서는 대타로 나선 강민호가 3점 홈런 포함 4타점, 디아즈가 3점 홈런 포함 5출루, 류지혁이 3안타 2타점을 기록하는 등 삼성은 10안타 7사사구로 무려 9점을 뽑아냈다.하지만 이날 마운드는 기대 이하였다. 특히 선발이었던 삼성의 '토종 에이스' 원태인은 5.2이닝 9피안타 2사사구 2탈삼진 6실점(6자책)으로 고전했다.2회까지는 연속 삼자범퇴로 막으며 호투하던 원태인이 3회부터 흔들리기 시작했다. 하주석의 안타와 김태군의 희생번트로 1사 2루 위기를 자초했다. 하지만 김호령과 박재현을 모두 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회에는 선두타자 김선빈의 안타와 김도영의 볼넷, 나성범의 안타로 1사 만루 위기를 자초했다. 뒤이어 한준수에게 1타점 희생플라이를 내주며 1-1 동점이 되었다. 다행히 하주석을 땅볼로 처리하면서 역전까지는 허용하지 않았다. 하지만 4회에만 무려 23개의 공을 던지며 불안함을 보였다.그 불안함은 5회에도 이어지고 말았다. 1사 2, 3루 위기를 자초해버린 원태인은 김선빈에게 2타점 역전 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 1-3. 이어서 김도영의 볼넷과 카스트로의 안타로 1사 만루를 허용하더니, 나성범에게 2타점 적시타를 맞으며 스코어는 1-5가 되고 말았다.6회에는 2사까지 잘 잡았으나 박재현에게 3루타를 맞으며 단숨에 득점권 위기를 자초하고 말았다. 그러자 삼성은 선발 원태인을 강판시켰다. 뒤이어 올라온 투수는 삼성 불펜의 핵심인 이승민. 그러나 이승민도 김선빈에게 1타점 적시타를 허용하며 1-6이 되고 말았다. 원태인의 승계 주자가 홈으로 들어오면서 원태인의 실점도 6점이 되었다.이후에는 삼성과 KIA의 엎치락뒤치락이 있었지만, 승리는 다행히 삼성의 것이 되었다.그럼에도 삼성은 딜레마에 빠질 수밖에 없는데, 바로 '토종 에이스' 원태인의 부진이다. 후반기 4경기에서 2승을 거뒀지만, 평균자책점이 7.33으로 상당히 높다. 출루 허용률(1.59)부터 피안타율(0.326), 피OPS(0.849) 등 세부 지표도 좋지가 않다.후반기 4경기에서 모두 5이닝 이상은 던졌다. 원태인의 장점인 '이닝 이터'의 모습은 여전했다. 하지만 실점이 너무나도 많았다. 4경기 중 3경기가 모두 6실점이었다. QS가 1차례에 그친 것도 문제다.삼성의 강점이었던 선발진이 후반기 들어 고전하고 있는 건 사실이다. 후반기 삼성 선발 평균자책점은 6.01로 전체 8위다. 18경기에서 QS가 5차례에 그쳤다. 페덱이 3회, 원태인이 1회, 양창섭이 1회다.1위 KT와 1.5게임 차이인 삼성. 선발진이 반등해야 삼성도 살아날 것으로 보인다. 특히 팀 내 토종 에이스인 원태인이 부활해야 삼성도 빼앗긴 1위 자리를 되찾을 수 있을 듯하다.