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최민석, 두산 베어스 역대 최연소 10승 달성

최민석, 두산 베어스 역대 최연소 10승 달성

류현진 상대로 판정승, 5이닝 2실점 버티며 팀 승리 이끌어

박재형(kbo1982_ing)
26.08.14 09:08최종업데이트26.08.14 09:08
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13일 한화전 5이닝 2실점으로 호투한 두산의 뉴에이스 최민석
13일 한화전 5이닝 2실점으로 호투한 두산의 뉴에이스 최민석두산베어스

두산의 '뉴 에이스' 최민석이 구단 역사에 있어서 한 획을 그었다. 베어스 구단 역대 최연소 10승이라는 업적을 세웠다.

최민석은 지난 13일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 한화와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5이닝 6피안타 2사사구 3탈삼진 2실점(2자책)이었다. 한화의 '괴물' 류현진(3.1이닝 8실점)과의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.

시작은 다소 불안했다. 1회 2사 이후 문현빈에게 8구 승부 끝에 안타를 허용했다. 그러나 강백호를 뜬공으로 처리하며 이닝을 마무리 지었다.

2회를 삼자범퇴로 막은 최민석은 3회 2사 이후 최인호에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 자초했다. 하지만 페라자를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

4회에는 한화에게 추격의 불씨를 허용했다. 문현빈과 강백호의 연속 안타, 채은성의 몸에 맞는 공으로 1사 만루가 되었다. 뒤이어 허인서에게 2타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 5vs2. 하지만 이도윤을 뜬공, 심우준을 삼진으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

5회에는 페라자의 안타와 도루, 문현빈의 볼넷으로 1사 1, 2루가 되었다. 하지만 강백호를 땅볼, 노시환을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 5회까지 94개의 공을 던진 최민석은 6회 박치국과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다.

불펜진 4명이 나와 4이닝 4실점(2자책)으로 흔들리긴 했지만, 최민석과 팀의 승리를 무사히 지켜냈다.

베어스 구단 역사에 최민석은 한 획을 그었다
베어스 구단 역사에 최민석은 한 획을 그었다두산베어스

경기 종료 후 최민석은 방송 인터뷰를 통해 "10승을 최대한 빨리 하고 싶었다. 그런데 내 욕심으로 인해 기회도 많이 날리기도 했고, 팀도 패한 경기가 많았다. 이번에는 그런 거 다 버리고 경기에 임했는데, 그래도 5이닝까지 무사히 버텼고 팀 승리에 보탬이 되어서 기쁘다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "10승 의식을 최대한 하지 않으려고 했는데, 어쩔 수 없는 것 같다. 힘도 많이 들어가고 급해지는 것 같았다. 이번 경기에서도 약간 그런 느낌이 있었지만, 그래도 무사히 10승을 달성했다. 다음 등판부터는 다시 평정심을 되찾을 것 같다"라고 말했다.

지난 시즌 3승에 불과했던 영건 투수였는데, 1년 만에 두산의 뉴 에이스로 성장했다. 이에 대해선 "작년보다 많이 성장해서 큰 의미를 두고 싶은 2026년이다. 올해를 계기로 내년이나 내후년에는 더 많은 승수를 거둘 수 있을 것 같다"라고 말했다.

그냥 10승이 아니라 베어스 구단 역대 최연소 10승이라는 큰 타이틀이 있다. 이에 대해선 "(양)의지 선배님께 감사하다고 말하고 싶다. 신인 때부터 내 공을 받아주셨고, 잘 리드해주신 덕분에 과분한 타이틀도 거머쥔 거 같다"라고 말했다.

두산에서의 목표에 대해서는 "이번 시즌 목표는 규정 이닝을 소화하면서 풀타임을 치르는 것이고, 향후 두산에서의 목표는 영구결번이다"라며 당차게 말했다.

마지막으로 두산 팬들에게 "두산 팬들 덕분에 승리할 수 있었다. 다음 경기 때도 많이 찾아와서 응원해주시면 감사할 것 같다"라고 말했다.

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두산베어스 선발투수 뉴에이스 최민석 10승

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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