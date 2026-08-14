최민석, 두산 베어스 역대 최연소 10승 달성

두산베어스

베어스 구단 역사에 최민석은 한 획을 그었다경기 종료 후 최민석은 방송 인터뷰를 통해 "10승을 최대한 빨리 하고 싶었다. 그런데 내 욕심으로 인해 기회도 많이 날리기도 했고, 팀도 패한 경기가 많았다. 이번에는 그런 거 다 버리고 경기에 임했는데, 그래도 5이닝까지 무사히 버텼고 팀 승리에 보탬이 되어서 기쁘다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "10승 의식을 최대한 하지 않으려고 했는데, 어쩔 수 없는 것 같다. 힘도 많이 들어가고 급해지는 것 같았다. 이번 경기에서도 약간 그런 느낌이 있었지만, 그래도 무사히 10승을 달성했다. 다음 등판부터는 다시 평정심을 되찾을 것 같다"라고 말했다.지난 시즌 3승에 불과했던 영건 투수였는데, 1년 만에 두산의 뉴 에이스로 성장했다. 이에 대해선 "작년보다 많이 성장해서 큰 의미를 두고 싶은 2026년이다. 올해를 계기로 내년이나 내후년에는 더 많은 승수를 거둘 수 있을 것 같다"라고 말했다.그냥 10승이 아니라 베어스 구단 역대 최연소 10승이라는 큰 타이틀이 있다. 이에 대해선 "(양)의지 선배님께 감사하다고 말하고 싶다. 신인 때부터 내 공을 받아주셨고, 잘 리드해주신 덕분에 과분한 타이틀도 거머쥔 거 같다"라고 말했다.두산에서의 목표에 대해서는 "이번 시즌 목표는 규정 이닝을 소화하면서 풀타임을 치르는 것이고, 향후 두산에서의 목표는 영구결번이다"라며 당차게 말했다.마지막으로 두산 팬들에게 "두산 팬들 덕분에 승리할 수 있었다. 다음 경기 때도 많이 찾아와서 응원해주시면 감사할 것 같다"라고 말했다.