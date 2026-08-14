최민석, 두산 베어스 역대 최연소 10승 달성

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13일 한화전 5이닝 2실점으로 호투한 두산의 뉴에이스 최민석두산베어스
두산의 '뉴 에이스' 최민석이 구단 역사에 있어서 한 획을 그었다. 베어스 구단 역대 최연소 10승이라는 업적을 세웠다.
최민석은 지난 13일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 한화와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5이닝 6피안타 2사사구 3탈삼진 2실점(2자책)이었다. 한화의 '괴물' 류현진(3.1이닝 8실점)과의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
시작은 다소 불안했다. 1회 2사 이후 문현빈에게 8구 승부 끝에 안타를 허용했다. 그러나 강백호를 뜬공으로 처리하며 이닝을 마무리 지었다.
2회를 삼자범퇴로 막은 최민석은 3회 2사 이후 최인호에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 자초했다. 하지만 페라자를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
4회에는 한화에게 추격의 불씨를 허용했다. 문현빈과 강백호의 연속 안타, 채은성의 몸에 맞는 공으로 1사 만루가 되었다. 뒤이어 허인서에게 2타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 5vs2. 하지만 이도윤을 뜬공, 심우준을 삼진으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회에는 페라자의 안타와 도루, 문현빈의 볼넷으로 1사 1, 2루가 되었다. 하지만 강백호를 땅볼, 노시환을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 5회까지 94개의 공을 던진 최민석은 6회 박치국과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다.
불펜진 4명이 나와 4이닝 4실점(2자책)으로 흔들리긴 했지만, 최민석과 팀의 승리를 무사히 지켜냈다.