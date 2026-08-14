'레슬링 괴물' 마카체프 vs. '장신 타격가' 개리…UFC 330 빅매치

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큰사진보기 ▲파죽지세로 타이틀전까지 치고 올라온 이안 개리에게 이제 남은 것은 딱 하나, 챔피언 벨트뿐이다. UFC 제공

2체급 챔피언 마카체프냐, 새로운 챔피언 개리냐



이번 경기는 마카체프에게 자신의 웰터급 지배력을 증명할 기회다. 이미 라이트급에서 정상급 선수들을 상대로 자신의 능력을 입증했다. 이후 웰터급으로 올라와 새로운 체급에서도 챔피언에 올랐다. 이번 타이틀 방어까지 성공한다면 두 체급 모두에서 레전드 반열에 오를 수 있다.



개리에게는 생애 첫 UFC 챔피언 도전이라는 의미가 있다. 개리는 빼어난 성적을 앞세워 웰터급 타이틀 전선까지 올라왔다. 이번 경기는 지금까지 쌓아온 기량을 가장 높은 수준에서 검증받는 무대다. 이제 최정상까지 딱 한계단 남았다.



두 선수의 스타일을 고려하면 경기 초반부터 승부의 윤곽이 드러날 가능성도 크다. 마카체프가 빠르게 거리를 좁혀 그래플링 싸움을 시작한다면 개리는 테이크다운을 방어하면서 타격전을 유지해야 한다. 개리가 초반부터 마카체프의 접근을 효과적으로 차단한다면 챔피언이 장시간 타격전을 감수해야 하는 상황이 만들어질 수 있다.



개리의 또 다른 장점은 타격 효율이다. UFC 공식 통계에서 개리는 경기당 유효타를 분당 4.78개 기록하고 있다. 마카체프의 수치인 2.45개보다 크게 앞선다. 다만 유효타 정확도에서는 마카체프가 71.55%로 개리의 58.48%보다 높다.



수치에서도 두 선수의 경기 방식 차이가 드러난다. 개리가 더 많은 타격을 시도하고 적중시키는 유형이라면, 마카체프는 효율적인 공격과 그래플링을 통해 상대의 선택지를 줄이는 방식에 가깝다.



결국 승부의 핵심은 마카체프가 개리의 긴 거리를 어떻게 무너뜨리느냐, 개리가 마카체프의 테이크다운을 얼마나 효과적으로 차단하느냐로 압축된다. 장점이 정반대인 두 선수의 맞대결에서 누가 마지막에 웃을지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 파죽지세로 타이틀전까지 치고 올라온 이안 개리에게 이제 남은 것은 딱 하나, 챔피언 벨트뿐이다.이번 경기는 마카체프에게 자신의 웰터급 지배력을 증명할 기회다. 이미 라이트급에서 정상급 선수들을 상대로 자신의 능력을 입증했다. 이후 웰터급으로 올라와 새로운 체급에서도 챔피언에 올랐다. 이번 타이틀 방어까지 성공한다면 두 체급 모두에서 레전드 반열에 오를 수 있다.개리에게는 생애 첫 UFC 챔피언 도전이라는 의미가 있다. 개리는 빼어난 성적을 앞세워 웰터급 타이틀 전선까지 올라왔다. 이번 경기는 지금까지 쌓아온 기량을 가장 높은 수준에서 검증받는 무대다. 이제 최정상까지 딱 한계단 남았다.두 선수의 스타일을 고려하면 경기 초반부터 승부의 윤곽이 드러날 가능성도 크다. 마카체프가 빠르게 거리를 좁혀 그래플링 싸움을 시작한다면 개리는 테이크다운을 방어하면서 타격전을 유지해야 한다. 개리가 초반부터 마카체프의 접근을 효과적으로 차단한다면 챔피언이 장시간 타격전을 감수해야 하는 상황이 만들어질 수 있다.개리의 또 다른 장점은 타격 효율이다. UFC 공식 통계에서 개리는 경기당 유효타를 분당 4.78개 기록하고 있다. 마카체프의 수치인 2.45개보다 크게 앞선다. 다만 유효타 정확도에서는 마카체프가 71.55%로 개리의 58.48%보다 높다.수치에서도 두 선수의 경기 방식 차이가 드러난다. 개리가 더 많은 타격을 시도하고 적중시키는 유형이라면, 마카체프는 효율적인 공격과 그래플링을 통해 상대의 선택지를 줄이는 방식에 가깝다.결국 승부의 핵심은 마카체프가 개리의 긴 거리를 어떻게 무너뜨리느냐, 개리가 마카체프의 테이크다운을 얼마나 효과적으로 차단하느냐로 압축된다. 장점이 정반대인 두 선수의 맞대결에서 누가 마지막에 웃을지 주목된다. 이안개리 이슬람마카체프 장신타격가 다게스탄레슬러 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '붉은 머리 마녀' 로버트슨, 서브미션 마법 앞세워 정상 노린다

이안 개리(사진 오른쪽)는 큰 신장과 긴 리치를 앞세운 원거리 타격이 위력적이다.마카체프에게 가장 익숙한 승부 방식은 그래플링이다. 상대와의 거리를 좁힌 뒤 클린치 상황을 만들고 테이크다운으로 연결하는 것이 주 공격 패턴이다. 그라운드로 끌고 내려간 뒤에는 상위 포지션에서 상대를 압박하면서 체력을 소모시키고, 서브미션 기회를 만들어낸다.마카체프는 라이트급에서 이러한 스타일을 앞세워 정상급 선수들을 잇달아 제압했다. 체급을 올린 뒤에도 강점인 그래플링을 유지하며 웰터급 챔피언 자리에 올랐다. 현재 공식 전적은 28승 1패다. UFC에서만 16연승을 기록하고 있으며, 이번 경기에서 승리할 경우 UFC 연승 기록을 또 하나 늘릴 수 있다.개리에게는 이 같은 마카체프의 그래플링을 막아내는 것이 첫 번째 과제다. 개리는 190㎝가 넘는 신장과 74.5인치(약 189㎝)의 리치를 보유하고 있다. 신장은 물론 리치에서도 크게 앞선다. 마카체프는 신장은 5피트10인치(약 178㎝) 리치는 70.5인치(약 179㎝)다.개리는 긴 팔을 활용해 상대가 들어오는 순간 잽과 킥으로 견제하고, 자신의 공격 거리를 유지하는 데 능하다. 마카체프가 테이크다운을 시도하기 위해 접근하는 과정에서 개리의 타격을 얼마나 허용하느냐도 중요한 변수가 될 전망이다.반대로 개리가 케이지 쪽으로 밀려날 경우 상황은 달라질 수 있다. 마카체프는 상대를 케이지에 붙여 움직임을 제한한 뒤 테이크다운을 시도하는 데 능하다. 개리가 중앙을 지키지 못하고 케이지를 등지게 되면 긴 리치를 활용한 타격전보다 마카체프의 그래플링에 대응하는 데 집중해야 한다.개리에게 필요한 것은 단순한 테이크다운 방어가 아니다. 테이크다운을 막아낸 뒤 마카체프와의 거리를 다시 벌려야 한다. 마카체프가 계속해서 개리의 다리를 붙잡고 클린치 싸움을 이어간다면 장신 타격가의 장점은 크게 줄어든다.반대로 개리가 중앙에서 자신의 거리를 유지할 수 있다면 경기 양상은 마카체프가 예상했던 것과 달라질 수 있다.