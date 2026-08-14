'레슬링 괴물' 마카체프 vs. '장신 타격가' 개리…UFC 330 빅매치

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이안 개리(사진 오른쪽)는 큰 신장과 긴 리치를 앞세운 원거리 타격이 위력적이다.UFC 제공
마카체프의 레슬링이냐, 개리의 거리 싸움이냐
마카체프에게 가장 익숙한 승부 방식은 그래플링이다. 상대와의 거리를 좁힌 뒤 클린치 상황을 만들고 테이크다운으로 연결하는 것이 주 공격 패턴이다. 그라운드로 끌고 내려간 뒤에는 상위 포지션에서 상대를 압박하면서 체력을 소모시키고, 서브미션 기회를 만들어낸다.
마카체프는 라이트급에서 이러한 스타일을 앞세워 정상급 선수들을 잇달아 제압했다. 체급을 올린 뒤에도 강점인 그래플링을 유지하며 웰터급 챔피언 자리에 올랐다. 현재 공식 전적은 28승 1패다. UFC에서만 16연승을 기록하고 있으며, 이번 경기에서 승리할 경우 UFC 연승 기록을 또 하나 늘릴 수 있다.
개리에게는 이 같은 마카체프의 그래플링을 막아내는 것이 첫 번째 과제다. 개리는 190㎝가 넘는 신장과 74.5인치(약 189㎝)의 리치를 보유하고 있다. 신장은 물론 리치에서도 크게 앞선다. 마카체프는 신장은 5피트10인치(약 178㎝) 리치는 70.5인치(약 179㎝)다.
개리는 긴 팔을 활용해 상대가 들어오는 순간 잽과 킥으로 견제하고, 자신의 공격 거리를 유지하는 데 능하다. 마카체프가 테이크다운을 시도하기 위해 접근하는 과정에서 개리의 타격을 얼마나 허용하느냐도 중요한 변수가 될 전망이다.
반대로 개리가 케이지 쪽으로 밀려날 경우 상황은 달라질 수 있다. 마카체프는 상대를 케이지에 붙여 움직임을 제한한 뒤 테이크다운을 시도하는 데 능하다. 개리가 중앙을 지키지 못하고 케이지를 등지게 되면 긴 리치를 활용한 타격전보다 마카체프의 그래플링에 대응하는 데 집중해야 한다.
개리에게 필요한 것은 단순한 테이크다운 방어가 아니다. 테이크다운을 막아낸 뒤 마카체프와의 거리를 다시 벌려야 한다. 마카체프가 계속해서 개리의 다리를 붙잡고 클린치 싸움을 이어간다면 장신 타격가의 장점은 크게 줄어든다.
반대로 개리가 중앙에서 자신의 거리를 유지할 수 있다면 경기 양상은 마카체프가 예상했던 것과 달라질 수 있다.