10년 만에 돌아온 '귀향', 미공개 편집분엔 뭐가 담겼나

광복절을 하루 앞둔 8월 14일은 '위안부 피해자 기림의 날'이다. 지난 1991년 8월 14일, 김학순 할머니는 스스로 일본군 위안부로 끌려갔던 사실을 세상에 외쳤다. 그러니까 1945년 일본의 패망과 한반도 한민족의 광복으로부터도 무려 반세기 가까이를 위안부 피해자들은 어둠 속에서 숨어 살아야 했던 것이다. 빛을 되찾았단 뜻의 광복, 진실로 이들에겐 광복이 오지 않았다는 이야기다. 적어도 1991년 8월 14일까지는.
위안부 문제는 그래서 빛을 찾았는가. 그렇지 못하다는 사실을 우리는 안다. 위안부 피해자에 대한 지원을 법제화하고 그 존재를 등록해 관리하기 시작한 1993년, 등록한 피해자는 192명에 달했다. 당시 사회적 통념 등으로 신고하지 못한 피해자가 또한 많아서 후에 확인된 생존 피해자수는 200명을 훌쩍 넘었다. 그러나 2026년 오늘에 이르러 생존해 있는 위안부 피해자는 5명뿐이다.
박근혜 정권 당시 일본과 합의한 결과로 생긴 화해·치유재단은 온갖 논란 끝에 2019년 해산이 결정됐으나 일본 측 출연기금 10억 엔의 향방은 아직도 확정되지 못했다. 지난달엔 피해자 유족이 일본 정부로부터 배상금을 지급받기 위해 화해·치유재단을 상대로 소송을 냈으나 패소한 일까지 있었다.
시간은 흐르는데 일은 진척되지 않고 있다. 누군가의 삶인 현재적 고통은 반강제적으로 해소되지 못한 부끄러운 역사로써 새겨지는 중이다. 지난 시대 부재했던 국가는 소녀들을 외세 군대의 성노예로 전락하게 했다. 오늘에 이르러 존재하는 국가가 대체 무얼 하느냐는 물음 앞에 모른 척 고개를 돌리는 게 우리의 현실인가 되묻게 된다.