안판석 감독님, 덕분에 많이 웃고 울었습니다

아리스토텔레스 <시학>이라고 했다. 지난해 JTBC 드라마 <협상의 기술> 방영 당시 <중앙일보>외 인터뷰한 안판석 감독은 40대 때 <시학>을 팠다고 했다. 그는 "시대와 현실을 반영한 드라마는 한 편의 문학과 같다"며 이렇게 덧붙였다.
"모든 드라마는 사실에 입각해 연출해야 한다. 비현실적인 스토리라도 정말 디테일하게 풀어 놓으면, 역설적이게도 리얼리즘에 빨려 들어간다."
40대 안판석 감독과 아리스토텔레서의 미메시스(모방, Mimesis)라니. 둘의 조합 자체가 개연성을 내뿜는다. 모든 예술이, 서사가 있을 법한 인간의 행동과 삶을 모방한다는 미메시스론을 탐구했을 안판석 감독은 인간과 자연이 구성한 세상과 현실을 그럴싸하게 그려내기 위해 부단히 노력해왔다. 그 산물이 <아줌마>와 <하얀거탑>이었고, <밀회>였으리라.
그 안판석 감독이 제대로 모방해 내려던 세상과 작별을 고했다. 안 감독이 지난 12일 뇌출혈로 투병 중이던 와중에 향년 64세 일기로 별세한 것이다. 60대에 접어들어서도 연이어 세 작품을 연출하며 활동에 매진해왔기에 안타까움을 더한다.
촬영과 편집을 모두 마치고 올가을 방송 예정이던 ENA <연애 박사>가 그의 유작이 됐다. 부고를 전한 제작진도 황망함을 감추지 못했고, <하얀거탑>을 함께했던 배우 김명민 등 안 감독과 함께 작업했던 선후배 동료들의 애도가 이어지고 있다.
사실에 입각한 드라마 강조했던 PD