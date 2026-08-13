안판석 감독님, 덕분에 많이 웃고 울었습니다

▲JTBC 월화드라마 <밀회> 촬영 스케치 장면. JTBC

개인적으로, 안판석 월드의 정점은 <밀회>와 <풍문으로 들었소> 두 편을 꼽는 편이다. 예술대학 내 부조리와 촘촘해서 더 역겨운 갑을관계의 비인간성을 조망한 <밀회>는 순수한 사랑의 주체이자 스무 살 차이 나는 커플을 김희애와 유아인이 연기해 사회적인 반향을 일으켰다. 그 사랑이야말로, 예술이야말로 비인간성이 판치는 세상을 버텨낼 가능성을 내포한다는 메시지는 충분히 인간적이면서도 도발적이었다.



안판석 월드의 블랙코미디를 최대한 밀어붙인 <풍문으로 들었소>는 대한민국 법조계를 파헤치는 야심작이었다. 이 작품 속 대형 로펌을 운영하는 한인상 일가는 대한민국 법 위에 군림하고 정치까지 움직인다. 이들과 대척점에 선 '서봄' 가족이 혼전 임신과 결혼 스캔들로 얽히면서 벌어지는 일대 소동극인 <풍문으로 들었소>는 '세대론'에 천착해 젊은 세대에게 희망을 엿보는 결말이 인상적이었다.



정성주 작가와 완성한 '안판석 월드'



<장미와 콩나물>을 시작으로 <아줌마>와 <아내의 자격>, 그리고 <밀회>와 <풍문으로 들었소>를 함께한 정성주 작가는 '안판석 월드'의 일등공신이자 그 세계를 함께 완성한 든든한 파트너였다는 평가다. 작가와 감독 모두 동시대 어른으로서 성장해 나가고 있다는 시각을 작품을 통해 시청자들과 공유했다는 점은 특기할 만하다.



안판석 감독은 한 마디로 정의한다면 멜로 드라마의 거장이라 부를 만하다. 남녀의 사랑만이 아닌 일종의 가족극과 세태극을 내포하는 멜로 드라마는 종종 계층 갈등의 장이자 '성정치학'의 텍스트로 기능해 왔다.



안 감독이 정 작가와 헤어진 후 작업한 <밥 잘 사는 주는 예쁜 누나>나 <봄밤> 역시 이러한 자장 아래 자리한 작품이다. 재벌 3세나 전문직이 아닌 평범한 2030 세대를 주인공으로 내세운다 해도 계층 갈등과 직장 내 여성 처우 등등 안 감독 특유의 시대와 현실 반영하는 작품 톤은 변할 리 없었다.



그래서 더 안타깝다. 유작이 된 <연애박사>는 여전히 청년 세대와 그들의 사랑을 통해 가능성을 꿈꾸려는 '안판석 월드'의 최신작이었다. <아줌마>로부터 25년이 훌쩍 넘도록 한 우물을 판 안판석 감독. 그의 작품을 통해 울고 웃었고 많이 배웠음을 고백한다. 다시 한번 고인의 명복을 빈다.

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