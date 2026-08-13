2분 후 미래를 알 수 있다면 어떤 일이 생길까?

팝엔터테인먼트

<작품정보>

드로스테 저편의 우리들

ドロステのはてで僕ら

Beyond The Infinite Two Minutes

2020 일본 SF/코미디

2026.08.19. 개봉 70분 12세 관람가

감독 야마구치 준타

각본 우에다 마코토

출연 토사 카즈나리, 후지타니 리코, 아사쿠라 아키

수입/배급 ㈜팝엔터테인먼트

<드로스테 저편의 우리들> 스틸영화는 요절복통 슬랩스틱으로 출발해 의외로 탄탄한 시간여행 설정이 주는 아이러니를 경유한다. 평범한 소시민에겐 일생 한 번 올까 말까 하는 위기도 겪는다. 장대한 액션 스펙터클에 익숙한 관객에겐 어처구니없는 소란에 불과할지라도 일상에서라면 충분히 실존의 위기로 봐줄 만하다. 사건을 겪으며 주인공과 주변 사람들은 이제 달콤한 미래 예측의 명과 암을 동시에 들여다보게 된다. 하지만 당장 닥친 위험은 어찌 해결할 수 있을까.이 모든 난리를 처음 발견한 카토는 정작 미래 예측에 남들처럼 열광하지 않는다. 그는 다만 소소한 일상을 살아가며 마음속에 간직한 작은 꿈이 혹시나 이뤄질까 기다린다. 그래서 열광하던 지인들에겐 괴짜로 취급된다. 하지만 나중에 밝혀지는 그의 심드렁함에는 나름대로 사연이 있었다. 듣고 나면 관객들도 빵 터지며 공감할 법한 내용이다.20세기 말, '휴거'를 위시해 다양한 종말론이 창궐하던 시절이 있었다. 백미는 노스트라다무스가 예언했다는 1999년 지구 종말이다. '하늘에서 공포의 대왕이 내려와 ~ '로 시작하는 예언서는 입맛에 맞게 변형되어 한동안 떠돌았다. 하지만 세상은 멸망하지 않았다. 다음은 2012년 마야의 예언서에 적혀 있다는 종말론이었다. 동명의 영화도 나왔지만, 역시 세상은 별일 없이 흘러갔다. 정작 카토는 그때마다 멸망이 예정되었다며 계획 같은 건 포기했다고 고백한다.드로스테 효과는 무한히 뻗어갈 것 같아도 한계가 명확하다. 시력검사표 측정하듯 제한된 그림 안에서 아무리 정밀하게 그림 속 그림을 추가해도 지각할 수 있는 선까지만 확인할 수 있는 법. 2분씩 누적해 봐야 기껏 4분, 6분, 8분씩 올라가다 끝내 식별할 수 없는 상태에 도달하게 마련이다. 그 후의 미래는 그럼 어떻게 될까? 차라리 현실에 충실하며 알 수 없는 미래를 준비하는 게 더 나은 삶 아닐까 하는 상상을 영화는 마음껏 화면에 펼친다.야마구치 준타 감독과 우에다 마코토 각본가 콤비는 따로 또 같이 꾸준하게 시간여행 소재의 유쾌한 소극을 무대와 화면에 연재하듯 작업 중이다. 감독의 후속작인 2023년 <2분마다 타임루프>, 각본가가 메가폰을 잡은 2026년 <그대가 영화>에서 계속 갈고 닦은 장르 풀이 솜씨와 더불어 전작의 배우들과 재회할 수 있다. 한 번 맛을 들이면 그들의 이름을 계속 검색하게 될 테다.