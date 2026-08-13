2분 후 미래를 알 수 있다면 어떤 일이 생길까?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'카토'는 직원 '아야'와 함께 작은 카페를 운영한다. 그는 퇴근 후엔 바로 위층에 있는 방에서 거주하며 곧 친구들과 공연을 앞둔 상태다. 오늘도 영업을 마치고 기타를 연습하려는데 피크가 보이지 않는다. 두리번대는 그에게 어디선가 자신을 부르는 목소리가 들린다. 켜져 있는 PC 모니터 안에 자신과 똑같은 존재가 말을 건다. 그는 카펫 아래 숨겨진 피크를 찾아주고 끝말잇기로 대화도 나눈다. 화면 속의 '나'는 빨리 카페로 내려가 TV를 확인하라 말한다.
2층 모니터와 1층 TV는 2분 시차를 두고 연결되어 있다. 카토가 얼떨떨해 있는 사이에 아야와 지인들이 상황을 알아차린다. 그들은 2분 간격 시간여행에 흥미를 보이며 이것저것 미래 예측을 시도한다. 화면 속 2분 후 본인들이 알려준 정보 덕분에 짝사랑 상대에게 고백이 성공할지, 늘 실패하던 인형을 뽑을 수 있는지 확인할 수 있다. 일행은 2분 후 미래에 만족하지 못하자 모니터를 마주 보게 해 인위적으로 타임 루프를 일으킨다. 부작용은 없을까.
미래를 무한히 알 수 있다면?