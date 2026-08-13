사이트 전체보기
원더독스, 당돌한 도전... 베트남 프로리그 '준우승 팀'과 대결

원더독스, 당돌한 도전... 베트남 프로리그 '준우승 팀'과 대결

15일 다낭서 '베트남 리그 2위·컵 대회 준우승' 호아쩟득장과 맞대결

박진철(jincheolp)
26.08.13 17:17최종업데이트26.08.13 17:17
구글 검색 선호 출처로 추가
'호아쩟득장 스타' 쩐 뚜린(왼쪽)-쩐티빅 투이(전 GS칼텍스 아시아쿼터)
'호아쩟득장 스타' 쩐 뚜린(왼쪽)-쩐티빅 투이(전 GS칼텍스 아시아쿼터)아시아배구연맹

MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 시즌2의 원더독스 팀이 베트남 여자배구 프로 리그 2위 팀에게 도전장을 내 화제가 되고 있다.

최근 베트남 언론과 배구팬의 SNS에는 오는 15일 오후 4시(한국 시간) 베트남 다낭시 띠엔선 스포츠 센터(6500석)에서 열리는 '원더독스-호아쩟득장' 경기를 홍보하는 포스터와 글들이 올라 왔다.

경기 소개 글에는 "배구계의 전설이자 세계적인 배구 아이콘, 그리고 2012 런던 올림픽 MVP인 김연경이 원더독스와 함께 베트남 다낭을 방문한다", "김연경은 영감을 주는 리더십뿐만 아니라, 친근하고 사랑스러운 유머로 베트남 팬들의 마음을 사로잡을 예정" 등이 담겨 있다.

이번에 원더독스 팀이 대결하는 '호아쩟득장 라오까이' 팀은 올해 4월에 열린 2026시즌 베트남 여자배구 리그 정규리그 1라운드에서 6승 1패를 기록하며, 2위를 달리고 있다.

​또한 4월 말에 열린 베트남 컵 대회인 '2026 훙브엉 컵 대회'에서도 준우승을 차지했다. 특히 지난 4월 24일 준결승에서 호아쩟득장은 '베트남 김연경'으로 불리는 베트남 대표팀의 주 공격수 쩐티타인 투이(29·190cm)와 외국인 선수들까지 모두 뛴 VTV 빈디엔롱안 팀을 세트 스코어 3-1로 꺾는 파란을 일으켰다.

쩐티타인 투이는 지난 시즌부터 일본 SV.리그 군마 팀에서 주전 공격수로 활약하고 있다. 일본 리그 득점 부문 15위를 기록했다. 그러나 일본 리그 소속팀의 경기가 종료된 이후에는 베트남 리그 소속팀으로 복귀해 경기를 뛰기도 한다.

호아쩟득장이 베트남 컵 대회 결승에서 베트남 대표팀 선수가 5명이나 포진한 리그 1위 팀 하노이 타스코 오토에게 패했지만, 현재 베트남 리그 정상급 팀임을 다시 한 번 증명했다. 그리고 전통적인 강팀이기도 하다. 지난 2020시즌부터 2024시즌까지 5년 연속 베트남 리그 준우승을 차지했다.

호아쩟득장, '베트남 최고 스타' 투이가 뛴 팀도 격파 '파란'

'베트남 신흥 스타' 오아인... 2024 아시아 클럽선수권 대회
'베트남 신흥 스타' 오아인... 2024 아시아 클럽선수권 대회아시아배구연맹

호아쩟득장 팀에는 베트남 대표팀 선수가 4명이나 있다. 주전 멤버를 포지션별로 살펴 보면, 아웃사이드 히터는 쩐뚜 린(27·178cm), 부이홍 늉(22·181cm), 호앙홍 하인(23·175cm), 주장인 호앙티홍 응앗(28·175cm)이 포진해 있다.

아포짓은 응우옌티끼에우 오아인(21·181cm)이 주전이다. 왼손잡이로 어린 나이임에도 파워, 점프력, 테크닉이 좋다. 머지않아 베트남 대표팀 발탁 가능성도 높아 보인다.

미들블로커는 쩐티빅 투이(26·184cm), 리티 루옌(27·192cm), 농투이 아인(22·182cm), 찐티 후옌(31·182cm)이 맡는다. 세터는 까오티호아 탐(23·175cm)과 태국 대표팀 출신인 티차야(29·180cm)가 주로 출전한다. 리베로는 레티 옌(29·168cm), 팜티카인 람(20·153cm)이다.

호아쩟득장 팀에서 국내 팬들에게 가장 낯이 익은 선수는 쩐뚜 린, 쩐티빅 투이, 리티 루옌 등이다. 쩐뚜 린은 쩐티타인 투이와 함께 많은 국제대회에서 베트남 대표팀의 주전 아웃사이드 히터로 활약했다. 그러다 지난해 4월 무릎 부위 수술을 했고, 이후 1년 넘게 치료와 재활을 했다. 지난 5월부터 훈련에 복귀해 경기력을 끌어 올리고 있다. 때문에 이번 원더독스와 경기에 출전할지 주목된다.

쩐티빅 투이는 한국 V리그 2024-2025시즌 중간에 GS칼텍스의 대체 아시아쿼터 선수로 영입돼 '뚜이'라는 등록명으로 활약했다. 지난 시즌부터는 일본 SV.리그 오카야마 팀에서 주전 미들블로커로 활약하고 있다.

쩐티빅 투이, 리티 루옌, 레티 옌은 지난 6월에 열린 AVC컵 대회에서 베트남 대표팀 선수로 활약했다. 쩐티빅 투이, 레티 옌은 오는 21일부터 시작되는 2026 아시아선수권 대회 대표팀에도 발탁됐다.

수원시청, 올해 베트남 리그 4팀에게 '전패'... 만만치 않다

호아쩟득장은 지난해 한국 KOVO컵 대회에 출전할 예정이었다가 무산된 바로 그 팀이기도 하다. 한국배구연맹(KOVO)은 지난해 9월에 열린 '2025 여수 KOVO컵' 대회에 호아쩟득장을 외국 초청 팀으로 초청했다.

당연히 출전할 것으로 예정됐지만, KOVO 측의 국제배구연맹(FIVB) 규정 무지와 각종 실수·파행이 겹치면서 대회 직전에 출전이 무산됐다. FIVB가 외국팀의 KOVO컵 출전을 불허했기 때문이다. 결국 KOVO는 배구팬과 관계자들을 향해 공식 사과문을 발표했다.

그렇다면, 현재 베트남 리그 팀들의 전력은 어느 정도일까. 마침 올해 국내 팀이 직접 맞대결한 사례가 있다.

지난 5월 베트남에서 열린 '2026 VTV9-빈디엔 컵' 대회에 한국의 실업팀 최강인 수원특례시청이 출전했다. 그리고 베트남 리그 5팀, 중국 리그 장쑤, 일본 SV.리그 군마 등 총 8개 팀이 출전했다.

수원특례시청은 이 대회에서 베트남 리그 소속 4팀과 대결했는데, 전패를 했다. 그것도 1경기에서 1세트만 따냈고, 나머지 3팀에게는 0-3 완패를 당했다. 이 대회에 호아쩟득장은 출전하지 않았지만, 베트남 리그 팀들의 전력이 만만치 않음을 경험한 것이다.

그래서 이번에 원더독스가 베트남 리그 2위이자 컵 대회 준우승 팀인 호아쩟득장을 상대로 다낭까지 가서 원정 맞대결을 펼치는 건, '당돌한 도전'이라고 할 수 있다.

신인감독 김연경 시즌2, 아직 촬영 중인데... 벌써 '인기 대폭발'

원더독스-호아쩟득장 '다낭 경기' 포스터
원더독스-호아쩟득장 '다낭 경기' 포스터베트남TV SNS

한편, 올 하반기에 방송 예정인 MBC <신인감독 김연경> 시즌2의 인기가 현재 촬영 기간임에도 벌써부터 뜨겁게 달아오르고 있다.

원더독스 팀의 '관중 직관 경기'가 3연속 매진이 유력시되고 있다. 지난 7월 21일 안산시 상록수 김연경체육관에서 열린 '원더독스-흥국생명', 오는 20일 서울 잠실학생체육관에서 열릴 예정인 '원더독스-현대건설' 경기는 이미 매진을 기록했다.

특히 원더독스-현대건설 경기는 티켓 예매 시작 불과 '2분 만에' 5400석 전석이 초고속으로 매진됐다. 실제로 많은 팬들이 티켓 예매 시작과 동시에 구매를 시도했는 데도 실패한 경우가 많았다. 세 번째 관중 직관 경기는 27일 서울 장충체육관에서 열린다. 좌석수가 잠실학생체육관보다 훨씬 적기 때문에 매진이 유력하다.

이 같은 현상은 시즌2에 대한 시청자들의 기대가 어느 정도인지를 여실히 보여준다. 방송 날짜가 확정되면, 그 기대감과 흥행 열기는 더욱 폭발할 것으로 전망된다. 또한 시즌2의 원더독스 선수단도 많은 변화가 있는 것으로 알려졌다.

<신인감독 김연경>은 2년 차 경력 감독으로 새로운 도전에 나선 김연경 감독과 원더독스 선수들의 성장 과정과 다양한 스토리를 담은 '구단 성장 프로젝트'다.

저마다 실패와 아픔을 간직한 채 언더(UNDER)에 머물렀던 선수들이 전 세계 여자배구 역사상 최고 레전드인 '배구 황제' 김연경 감독과 고락을 함께 하며 원더(WONDER)로 도약하는 과정이 주요 이야기로 펼쳐진다. 때문에 '다큐멘터리와 드라마' 성격이 강한 독특한 예능 프로다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 이 기사는 브레이크뉴스에도 실립니다.
김연경 원더독스 KOVO V리그 베트남

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박진철 (jincheolp) 내방

비록 모양이 틀려도 왜곡되지 않게끔 사각형 우리 삶의 모습을, 동그란 렌즈로 담아내고 있습니다.

이 기자의 최신기사 한·중·일 여자배구 슈퍼매치, 완패했지만 얻은 것도 많았다