원더독스, 당돌한 도전... 베트남 프로리그 '준우승 팀'과 대결

아시아배구연맹

'베트남 신흥 스타' 오아인... 2024 아시아 클럽선수권 대회호아쩟득장 팀에는 베트남 대표팀 선수가 4명이나 있다. 주전 멤버를 포지션별로 살펴 보면, 아웃사이드 히터는 쩐뚜 린(27·178cm), 부이홍 늉(22·181cm), 호앙홍 하인(23·175cm), 주장인 호앙티홍 응앗(28·175cm)이 포진해 있다.아포짓은 응우옌티끼에우 오아인(21·181cm)이 주전이다. 왼손잡이로 어린 나이임에도 파워, 점프력, 테크닉이 좋다. 머지않아 베트남 대표팀 발탁 가능성도 높아 보인다.미들블로커는 쩐티빅 투이(26·184cm), 리티 루옌(27·192cm), 농투이 아인(22·182cm), 찐티 후옌(31·182cm)이 맡는다. 세터는 까오티호아 탐(23·175cm)과 태국 대표팀 출신인 티차야(29·180cm)가 주로 출전한다. 리베로는 레티 옌(29·168cm), 팜티카인 람(20·153cm)이다.호아쩟득장 팀에서 국내 팬들에게 가장 낯이 익은 선수는 쩐뚜 린, 쩐티빅 투이, 리티 루옌 등이다. 쩐뚜 린은 쩐티타인 투이와 함께 많은 국제대회에서 베트남 대표팀의 주전 아웃사이드 히터로 활약했다. 그러다 지난해 4월 무릎 부위 수술을 했고, 이후 1년 넘게 치료와 재활을 했다. 지난 5월부터 훈련에 복귀해 경기력을 끌어 올리고 있다. 때문에 이번 원더독스와 경기에 출전할지 주목된다.쩐티빅 투이는 한국 V리그 2024-2025시즌 중간에 GS칼텍스의 대체 아시아쿼터 선수로 영입돼 '뚜이'라는 등록명으로 활약했다. 지난 시즌부터는 일본 SV.리그 오카야마 팀에서 주전 미들블로커로 활약하고 있다.쩐티빅 투이, 리티 루옌, 레티 옌은 지난 6월에 열린 AVC컵 대회에서 베트남 대표팀 선수로 활약했다. 쩐티빅 투이, 레티 옌은 오는 21일부터 시작되는 2026 아시아선수권 대회 대표팀에도 발탁됐다.호아쩟득장은 지난해 한국 KOVO컵 대회에 출전할 예정이었다가 무산된 바로 그 팀이기도 하다. 한국배구연맹(KOVO)은 지난해 9월에 열린 '2025 여수 KOVO컵' 대회에 호아쩟득장을 외국 초청 팀으로 초청했다.당연히 출전할 것으로 예정됐지만, KOVO 측의 국제배구연맹(FIVB) 규정 무지와 각종 실수·파행이 겹치면서 대회 직전에 출전이 무산됐다. FIVB가 외국팀의 KOVO컵 출전을 불허했기 때문이다. 결국 KOVO는 배구팬과 관계자들을 향해 공식 사과문을 발표했다.그렇다면, 현재 베트남 리그 팀들의 전력은 어느 정도일까. 마침 올해 국내 팀이 직접 맞대결한 사례가 있다.지난 5월 베트남에서 열린 '2026 VTV9-빈디엔 컵' 대회에 한국의 실업팀 최강인 수원특례시청이 출전했다. 그리고 베트남 리그 5팀, 중국 리그 장쑤, 일본 SV.리그 군마 등 총 8개 팀이 출전했다.수원특례시청은 이 대회에서 베트남 리그 소속 4팀과 대결했는데, 전패를 했다. 그것도 1경기에서 1세트만 따냈고, 나머지 3팀에게는 0-3 완패를 당했다. 이 대회에 호아쩟득장은 출전하지 않았지만, 베트남 리그 팀들의 전력이 만만치 않음을 경험한 것이다.그래서 이번에 원더독스가 베트남 리그 2위이자 컵 대회 준우승 팀인 호아쩟득장을 상대로 다낭까지 가서 원정 맞대결을 펼치는 건, '당돌한 도전'이라고 할 수 있다.