'하얀거탑' 안판석 감독 별세, 그가 남긴 유산

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11년만에 재방영된 MBC <하얀거탑>은 다양한 인간 군상을 그려낸 정치적 드라마다.MBC
대표작으로 꼽히는 <하얀거탑>은 안판석 감독의 연출 커리어 전후반부를 가르는 분기점으로 꼽힌다. 일본 동명 소설과 드라마를 원작으로 리메이크한 <하얀거탑>은 대학병원을 배경으로 한 의학 드라마로 보였다. 하지만 권력을 향한 인간의 욕망, 의료계 내부 관료조직의 암투를 그려낸 사실상의 정치극이자 법정 드라마였다.
안판석 감독의 드라마 중 드물게 남성들의 어두운 세계와 복잡한 심리를 섬세하게 묘사한 작품이다. 주연 배우인 김명민은 <하얀거탑>을 통하여 국내 최고 연기파 배우 중 한 명으로 자리매김했고, 안판석 감독은 그해 백상예술대상에서 TV 부문 연출상을 받았다.
<하얀거탑>을 기점으로 안판석 감독은 통속극 전문의 틀을 벗어나 보다 다양하고 실험적인 장르를 넘나들며 한층 깊어진 작가적 성향을 드러냈다. 장르적으로 구분하면 여전히 로맨스물의 비중이 높았지만, 그 안에 담긴 메시지는 남녀 간의 사랑 이야기에만 머무르지 않았다. 안 감독은 특정한 직업군이나 환경에 속한 사람들의 세계를 최대한 사실적이고 구체적으로 묘사했다. 동시에 지금 우리 사회가 인간 개인의 본성과 가치관에 어떤 영향을 미치고 있는지 주목했다.
안 감독의 또 다른 후반기 걸작 중 하나인 <밀회>는 스무 살 차 연상연하 커플의 멜로라는 파격적인 소재를 다뤘다. 동시에 소외된 비주류 청년의 성장드라마이자, 예술계의 엘리트주의와 부조리를 날카롭게 꼬집었다. <풍문으로 들었소>는 재벌가의 며느리로 들어온 서민 여성의 이야기를 블랙코미디 방식으로 풀어냈다. 상류층과 서민을 불문하고 한국 사회에 만연한 배금주의와 속물성을 입체적으로 풍자했다.
<밥 잘 사주는 예쁜 누나>는 연상녀 연하남 판타지를 정확하게 포착하며 드라마 제목 자체가 사회적 유행어로 자리 잡았다. <봄밤>은 서정적인 로맨스물로 상처받은 사람들의 연대와 치유를 담아냈다.
<졸업>에서는 입시 학원을 배경으로 한 사제간의 로맨스물이라는 외피 이면에 사라진 문학과 교육의 가치에 대한 묵직한 질문을 던진다. '제2의 하얀거탑'으로 불린 <협상의 기술>은 M&A(기업 매수·합병) 세계를 파고들어 조직 사회에서의 암투와 생존 논리를 냉철하게 조명했다.
결국 이러한 안판석 감독의 방대한 드라마 세계관을 일관되게 관통해 온 주제는 '그래서 인간은 이런 세상 속에서 어떻게 살아가야 하는가'라는 질문으로 요약할 수 있다. 안 감독의 드라마 속 인물들은 주인공이라고 해서 반드시 선하거나 호감형은 아니었다. 대부분 입체적이고 모순적인 양면성을 지닌 인물이었다. 이는 곧 안판석 감독이 바라보는 인간관이기도 했다.
안판석 표 드라마는 불완전한 사람들이 만만치 않은 세상 속에서 성공을 위하여 자신만의 방식으로 고군분투하는 내용을 다뤘다. 사건이 어떤 결말을 맞이하느냐보다는 인물들이 겪는 과정에 더 주목한다는 공통점을 지닌다.
안판석 감독은 처음부터 관념적인 메시지를 정해두고 인물을 도구화하여 선악을 판단하거나, 시청자를 가르치려고 들지 않았다. 드라마는 그들의 인생에 대하여 어떤 결론을 내리기보다는, 일정한 시기를 보여주고 이야기를 '일단 멈추는' 식으로 이후의 미래나 평가에 대해서는 시청자들의 상상에 맡기는 열린 결말로 남겨 놓는 경우가 많았다.
안 감독은 과거 인터뷰에서 "드라마는 대중성이 가장 중요하며, 내가 연출한 작품은 모두 대박 날 것 같아서 만든 것"이라면서 자신의 드라마가 특정한 사회적 메시지로 주목받는 것에 조심스러워했다.
안판석의 연출 철학