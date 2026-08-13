'컬링 레전드' 실바나 티린초니, 한국 컬링 대표팀 총감독 내정

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13일 대한컬링연맹에 의해 컬링 국가대표팀 총감독으로 내정된 스위스의 실바나 티린초니.박장식
지난 2월 올림픽 은메달을 따냈고, 2019년부터 2023년까지 여자 컬링 세계선수권에서 4연패의 전무후무한 기록을 썼던 스위스의 전설 실바나 티린초니가 이제는 대한민국 컬링의 지휘봉을 잡을 전망이다.
취재에 따르면 대한컬링연맹은 국가대표 총감독 외국인 지도자 채용과 관련한 경기력향상위원회 및 이사회 승인을 거쳐 실바나 티린초니를 대한민국 컬링 대표팀의 새로운 총감독으로 내정한 상태다. 연맹은 다음 주까지로 예정된 이의 신청 기간을 지난 뒤, 대한체육회의 승인 절차를 거쳐 빠르게 실바나 티린초니 신임 총감독을 선임할 계획이다.
실바나 티린초니는 지난 2월 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에서 은메달을 따낸 것을 끝으로 현역 은퇴를 선언했다. 대한컬링연맹은 올림픽 기간부터 티린초니 내정자와 접촉하며 신임을 얻었고, 공식 채용 절차를 거쳐 내정했다.
'42연승' 거둔 여자 컬링의 '조코비치', 한국 컬링의 지휘자로
테니스에서는 국제대회에서 무려 43연승을 기록했던 세르비아의 레전드 노박 조코비치의 기록이 빛났듯, 여자 컬링에서 실바나 티린조니는 불멸의 기록을 작성했던 선수로 빛났다. 실바나 티린초니가 이끌었던 스위스 대표팀은 2021년부터 2024년까지 펼쳐졌던 여자 컬링 세계선수권에서 무려 42연승을 기록, 스위스 컬링의 전성기를 합작했다.
실바나 티린초니가 작성한 다른 기록이 있다면 2019년부터 2021년, 2022년과 2023년까지 이어진 여자 컬링 세계선수권의 4연패 대기록이었다. 코로나19로 개최되지 못한 2020년 대회를 제외한다면 모든 대회에서 빠짐없이 우승하며 여자 컬링의 절대 강자임을 보여줬던 선수였다.
투어 대회에서 수많은 우승을 기록한 실바나 티린초니는 특히 컬링 최고의 권위를 지닌 그랜드슬램에서 7번 우승을 기록하며 국가대표로나, 팀으로나 최고의 기량을 가진 팀임을 증명했다.
특히 이러한 대기록을 통상적으로 컬링 선수로서의 전성기를 넘어섰다고 여겨지는 30대 이후에 작성했다. 그간 겸업으로 임했던 선수 생활 역시 39세에 전업으로 전환하며 '늦깎이 선수 생활'에 나섰고, 세계선수권 4연패 대업은 40대 중반에 기록하는 등 스포츠의 정상에 오르기에 늦은 나이는 없다는 것을 몸소 보여주었던 선수였다.
2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에서는 꿈에 그리던 올림픽 메달을 품에 안으며, 동계 올림픽 사상 최고령 여성 메달리스트 기록도 갈아치웠던 실바나 티린초니. 하지만 그는 지난 4월 세계 랭킹 1위라는 고지를 뒤로 하고 은퇴를 선언하며 세계 컬링의 역사로 남았다.
은퇴를 선언했던 실바나 티린초니는 6월 가진 세계컬링연맹과의 인터뷰에서 "최근 몇 달 동안 고향 친구들과 커피를 마시며 이야기를 나누거나, 영화를 보러 가는 등 즐거운 시간을 보냈다"며, "투어 기간에는 친구들과 함께할 시간이 충분치 않았기에, 당분간은 고향 친구들과의 관계에 집중할 예정"이라고 말했다. 그런데 한국 컬링의 지휘봉을 잡는 뜻밖의 선택을 한 것.
올림픽 기간부터 접촉 나섰던 대한컬링연맹... '최고의 지도자' 품었다