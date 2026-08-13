PSG, 애스턴 빌라 물리치고 슈퍼컵 2연패

파리 생 제르맹(프랑스)이 애스턴 빌라(잉글랜드)를 물리치고 UEFA(유럽축구연맹) 슈퍼컵 트로피를 2년 연속 들어올렸다.지난 시즌 유로파리그 우승 팀 애스턴 빌라는 17세 212일밖에 안 된 차세대 스트라이커 브라이언 마조가 멋진 동점골을 터뜨렸지만 파리 생 제르맹 데지레 두에에게 후반 결승골을 내주며 은메달을 목에 걸었다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 2025-26 UEFA 챔피언스리그 우승 팀 파리 생 제르맹이 한국 시각으로 8월 13일(목) 오전 4시 오스트리아에 있는 슈타디온 잘츠부르크에서 벌어진 2026 UEFA 슈퍼컵 결정전에서 유로파리그 우승 팀 애스턴 빌라를 2-1로 물리치고 2년 연속 우승 세리머니를 즐겼다.이번 슈퍼컵 결정전은 특별한 인물이 휘슬을 들고 게임을 주관했다. 2026 북중미 월드컵 개막 직전 미국으로부터 이해할 수 없는 이유로 입국을 거부당했던 소말리아 출신의 오마르 아르탄이 주심으로 나선 것이다.게임 시작 후 19분 54초에 파리 생 제르맹의 멋진 첫 골이 흐비차 크바라츠헬리아의 오른발에서 나왔다. 데지레 두에의 짧은 패스를 받은 조지아 국가대표 날개 공격수 크바라츠헬리아는 터치 직후 무회전 캐논슛을 애스턴 빌라 골문 왼쪽 톱 코너로 시원하게 꽂아넣은 것이다.이대로 물러설 수 없는 애스턴 빌라도 전반 종료 직전에 멋진 동점골을 터뜨리며 잘츠부르크의 수요일 밤을 뜨겁게 만들었다. 주장 존 맥긴이 오른쪽에서 왼발로 길게 올린 인스윙 크로스를 향해 달려든 어린 골잡이 브라이언 마조가 압도적인 피지컬을 자랑하며 왼발 발리슛을 때려 넣은 것이다. 17세 212일 밖에 안 된 어린 선수가 파리 생 제르맹 센터백 윌리안 파초를 뿌리치는 몸놀림과 마무리 집중력만 봐도 앞으로가 기대된다.마조의 동점골 덕분에 후반 흐름이 더욱 흥미진진하게 이어질 수 있었다. 50분에 애스턴 빌라의 역전골이 들어가는 줄 알았다. 존 맥긴의 날카로운 왼발 슛이 파리 생 제르맹 골문 안쪽으로 날아들었는데 사포노프 골키퍼가 자기 오른쪽으로 몸을 날려 기막히게 쳐낸 것이다.그리고 10분쯤 뒤에 파리 생 제르맹의 결승골이 들어갔다. 교체 멤버 우스만 뎀벨레의 스루패스를 받은 데지레 두에가 오른쪽 측면에서 빠르게 달려가 노마크 왼발 감아차기 골을 60분 14초에 터뜨린 것이다. 이 순간 부심의 깃발이 올라가며 오프 사이드로 골이 취소되는 줄 알았지만 오마르 아르탄 주심이 VAR 담당 심판의 무전 설명을 듣고 킥 오프 지점을 손으로 가리키며 골을 확인시켜 주었다.데지레 두에의 라인 브레이킹 순간 애스턴 빌라 오른쪽 풀백 매티 캐시의 발끝이 가상의 라인을 긋는 기준선이 되었다는 판단이었다. 데지레 두에는 이 결승골로 1골 1도움의 주역으로 떠올랐다. 후반 추가 시간 5분도 거의 다 끝날 무렵 애스턴 빌라 부엔디아의 헤더 슛이 파리 생 제르맹 골문을 위협했지만 왼쪽 기둥 밖으로 벗어나는 바람에 마지막 동점골 희망이 사라지고 말았다.이제 파리 생 제르맹은 17일(월) 오전 3시 45분 랑스와의 트로페 데 샹피옹(프랑스 슈퍼컵) 결정전을 뛴 다음 리그1 일정(8월 24일, vs. 스타드 렌)을 이어나가게 된다. 애스턴 빌라도 15일로 예정된 보루시아 묀헨글라트바흐(독일)와의 친선 게임을 뛴 다음 23일 개막하는 브라이튼&호브 알비온과의 잉글리시 프리미어리그를 준비하게 된다.(8월 13일 목요일 오전 4시, 슈타디온 잘츠부르크 - 오스트리아)[골-도움 기록 : 흐비차 크바라츠헬리아(19분 54,도움-),(60분 14초,도움-우스만 뎀벨레) /(44분 54초,도움-존 맥긴)](4-3-3, 감독 : 루이스 엔리케)FW : 흐비차 크바라츠헬리아(88분↔루카스 베랄두), 데지레 두에(87분↔세니 마율루), 마그네스 아클리오체(46분↔우스만 뎀벨레)MF : 워렌 자이르-에메리, 비티냐, 주앙 네베스(75분↔파비안 루이스)DF : 누누 멘데스(74분↔뤼카 에르난데스), 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아슈라프 하키미GK : 마트베이 사포노프(4-4-2, 감독 : 우나이 에메리)FW :(72분↔타미 에이브라함), 에밀리아노 부엔디아MF : 조지 헤밍스, 부바카르 카마라(72분↔라마레 보가르데), 주앙 고메스(80분↔로스 바클리), 존 맥긴(72분↔알리송)DF : 이안 마트센, 파우 토레스(80분↔타이론 밍스), 빅토르 린델뢰프, 매티 캐시GK : 마르코 비조(왼쪽이 우승 팀)2026(프랑스) 2-1 애스턴 빌라(잉글랜드)2025(프랑스) 2-2 [PSO 4-3] 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)2024 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 아탈란타(이탈리아)2023 맨체스터 시티(잉글랜드) 1-1 [PSO 5-4] 세비야 FC(스페인)2022 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일)2021 첼시 FC(잉글랜드) 1-1 [PSO 6-5] 비야레알 CF(스페인)2020 FC 바이에른 뮌헨(독일) 2-1 세비야 FC(스페인)