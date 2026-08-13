'4경기 연속 QS' 김민준, 후반기 최고 신인

SSG가 롯데를 꺾고 3연승을 달리며 '폭염 브레이크' 효과를 톡톡히 누리고 있다.이숭용 감독이 이끄는 SSG 랜더스는 12일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 장단 14안타를 때려내며 9-1로 승리했다. 지난 4일 LG 트윈스전 10-8 승리 이후 6일 간의 '폭염 휴식기'를 보내고 온 SSG는 롯데와의 주중 3연전 첫 2경기 연승을 를 통해 일찌감치 위닝시리즈를 확보하면서 8위 롯데와의 승차를 3.5경기로 좁혔다(41승 4무 60패).SSG는 2회 선제 적시 2루타를 때린 최지훈이 결승타와 함께 3안타 1타점 3득점으로 맹활약했고 정준재와 박성한으로 구성된 테이블세터도 6안타 4타점 2득점을 합작하며 제 역할을 톡톡히 했다. 하지만 SSG가 8월 3연승을 포함해 후반기 17경기에서 9승 1무 7패로 선전한 데는 이 선수의 활약이 절대적이었다. 후반기 들어 4경기 연속 퀄리티스타트를 기록하며 시즌 5승째를 적립한 무서운 신인 김민준이다.매년 그렇듯 올 시즌을 앞두고도 많은 신인들이 '초고교급', '특급 유망주' 같은 화려한 수식어를 달면서 프로에 진출했다. 하지만 입단할 당시에 받은 많은 계약금이나 높은 기대와 달리 프로에 입단하자마자 곧바로 1군에서 두각을 나타내는 선수는 매우 드물다. 올해도 2022년 입단해 군복무까지 마치고 올 시즌 타율 .293 15홈런 54타점을 기록하고 있는 허인서(한화 이글스)가 가장 유력한 신인왕 후보로 꼽힌다.삼성 라이온즈 박석민 2군 타격코치의 아들이자 시속 157km의 강속구로 천안 북일고 시절부터 메이저리그 구단의 많은 관심을 받았던 박준현(키움 히어로즈)은 2026년 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움의 지명을 받았다. 키움은 구단 역대 2위에 해당하는 7억 원의 계약금을 안기며 미래의 에이스로 점 찍었지만 박준현은 올 시즌 13경기에서 1승 5패 평균자책점4.99를 기록하며 기대를 충족시켜주지 못하고 있다.창단 멤버였던 나성범(KIA 타이거즈)과 박민우 이후 오랜 기간 자체 생산 스타 야수를 배출하지 못했던 NC 다이노스는 전체 2순위 지명권으로 팀의 차세대 간판스타가 될 재능을 가진 거포 유망주 신재인에게 투자했다. 신재인은 유신고 시절부터 뛰어난 장타력과 안정된 수비를 겸비한 완성형 유망주로 평가 받았지만 올 시즌 43경기에 출전해 타율 .180 3홈런 8타점으로 아직 신인티를 벗지 못하고 있다.고질적으로 중견수와 1번타자에 약점이 있는 한화는 전체 3순위 지명권을 통해 유신고의 우투좌타 외야수 오재원을 지명했다. 빠른 발과 정확한 타격, 넓은 수비 범위를 자랑하는 오재원은 구단 역사상 최초로 개막전 고졸신인 1번타자로 낙점 받았지만 6월까지 타율 .182로 부진을 면치 못했다. 오재원은 7월 들어 15경기에서 타율 .438를 기록하며 반등에 성공했지만 7월 28일 발목 부상으로 1군에서 제외됐다.4순위 지명권을 가지고 있던 롯데는 193cm의 좋은 신장을 가지고 있는 동산고 우완 신동건을 선택했다. 신동건은 3학년 때 23경기에서 8승 2패 0.51의 뛰어난 성적을 기록하며 고교 최동원상을 수상할 정도로 많은 주목을 받았고 4월 3일 SSG와의 경기를 통해 1군 데뷔전을 치렀다. 하지만 신동건은 데뷔전에서 1이닝 동안 1피안타 4볼넷 2실점으로 부진했고 현재는 1군이 아닌 퓨처스리그에서 활약하고 있다.1년 유급을 하면서 입단 동기들보다 1살 많은 김민준은 대구고 1학년 때 봉황대기 우승 멤버로 활약하며 주목 받기 시작했다. 2학년 때 배찬승(삼성)과 함께 대구고의 원투펀치로 활약한 김민준은 3학년 때 팀의 에이스로 활약하면서 뛰어난 구위와 함께 78.2이닝 동안 볼넷을 9개만 내줬을 정도로 안정된 제구력을 자랑했다. 그리고 SSG는 2026년 신인 드래프트에서 전체 5순위로 김민준을 지명했다.NC와 한화가 예상을 깨고 야수를 지명하면서 SSG가 운 좋게 김민준이라는 대어를 잡았다는 평도 있었지만 경험이 부족한 김민준이 루키 시즌부터 곧바로 1군에서 두각을 나타낼 거라고 예상한 야구팬은 많지 않았다. 김민준은 에이스 김광현이 수술로 이탈하면서 선발 후보군으로 주목 받았고 시범경기에서도 5이닝 1실점으로 호투했지만 갑작스럽게 어깨 부상을 당하면서 개막 엔트리에 포함되지 못했다.6월 9일 LG전에서 프로 데뷔전을 치른 김민준은 6월 24일 kt 위즈전에서 5이닝 1실점으로 호투하며 3경기 만에 프로 데뷔 첫 승을 기록했다. 전반기 마지막 등판이었던 7월 7일 두산 베어스전에서 데뷔 첫 퀄리티스타트와 함께 2승째를 챙기며 선발진에 안착한 김민준은 7월 17일 KIA와의 후반기 첫 등판에서 2이닝 5실점으로 무너졌다. 하지만 후반기 첫 경기의 부진은 김민준의 더 큰 도약을 위한 디딤돌이었다.김민준은 7월 23일 롯데전 6이닝 무실점, 29일 두산전 6이닝 2실점으로 연속 퀄리티스타트를 기록하며 연승을 달렸고 지난 4일 LG전에서는 승리를 따내지 못했지만 6이닝 2실점으로 선발투수의 역할을 톡톡히 해냈다. 그리고 김민준은 12일 약 3주 만에 다시 만난 롯데를 상대로 6이닝 동안 92개의 공을 던지며 3피안타(1피홈런) 1볼넷 3탈삼진 1실점 호투로 4경기 연속 퀄리티스타트와 함께 시즌 5번째 승리를 챙겼다.올 시즌 10경기에서 49.2이닝을 던진 김민준은 탈삼진 36개로 위력적인 구위를 앞세워 상대 타자를 힘으로 압도하는 유형의 투수는 아니지만 사사구가 22개에 불과할 정도로 안정적인 경기 운영이 돋보인다. 감독 입장에서는 믿고 내보낼 수 있는 소위 '계산이 서는 투수'라는 뜻이다. 부상으로 출발이 늦은 탓에 신인왕을 노리기엔 누적 기록은 다소 떨어지지만 김민준은 후반기 최고의 신인으로 꼽기에 전혀 손색이 없다.